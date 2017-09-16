Парфёнов: «По сравнению с началом сезона „Спартак“ изменился в лучшую сторону»

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфёнов в преддверии матча со «Спартаком» в 10-м туре РФПЛ поделился мнением о команде соперника и своими ожиданиями от поединка:

«Есть ли надежда, что соперник окажется физически и эмоционально выхолощен после ЛЧ? Поверьте, времени, чтобы восстановиться [после матча с „Марибором“], у „Спартака“ достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими красно-белые не приедут. А как нам выстроить наш футбол – активно, первым номером или чуть осторожнее, – мы ещё подумаем. Уже над этим размышляем.

Есть ли отличия в игре „Спартака“ с Зе Луишем и без него? Да, но всё-таки у соперника не команда одного или двух футболистов. Есть Луис Адриано, он опытный нападающий, проявивший себя уже и на российском уровне, и на европейской арене.

Есть ли понимание, как противостоять Промесу? Есть. Но одно дело – понимание, а другое – исполнение. Будем пытаться доносить до игроков.

Считаю, что в России сейчас нет лидера, который прямо на голову всех сильнее. Целая группа клубов рационально набирает очки. А „Спартак“... Чемпион – он и есть чемпион. Это раз. И видно, что по сравнению с непростым началом сезона это уже другая команда. Изменившаяся в лучшую сторону».

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