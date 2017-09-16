Парфёнов: «Факт привлечения в сборную сразу трёх игроков „Тосно“ приятен»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов рассказал о том, как в клубе отреагировали на вызов Антона Заболотного, Евгения Чернова и Виталия Шахова в сборную России на сентябрьский сбор и контрольный матч с «Динамо»:

«Сильно ли удивился, когда узнал? Вообще не удивился. Во-первых, я общаюсь с тренерским штабом сборной. Во-вторых, все ребята действительно неплохо себя показывают, трудятся с огромным желанием. Это же не жребий был, так ведь? А показатель работы. Все трое своим желанием и старанием добились права бороться за попадание в сборную и в дальнейшем.

Не было ли шуток, что „Тосно“ становится базовым клубом сборной? Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трёх игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды».

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