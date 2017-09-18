Сегодня Павлу Садырину исполнилось бы 75 лет

75 лет назад на свет появился Павел Садырин - один из самых заметных специалистов в истории отечественного тренерского цеха.

Бывший футболист, Садырин на протяжении 11 лет защищал цвета «Зенита», также выступал за «Звезду» из Перми.

Уже в качестве главного тренера приводил к золотым медалям чемпионата СССР «Зенит» (1984) и ЦСКА (1991). С «армейцами» выигрывал и Кубок СССР (1991). Работал главным тренером сборной России.

Садырин скончался 1 декабря 2001 года в Москве после тяжелой продолжительной болезни.

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