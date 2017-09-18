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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Сегодня Павлу Садырину исполнилось бы 75 лет

сегодня, 10:52

75 лет назад на свет появился Павел Садырин - один из самых заметных специалистов в истории отечественного тренерского цеха.

Бывший футболист, Садырин на протяжении 11 лет защищал цвета «Зенита», также выступал за «Звезду» из Перми. 

Уже в качестве главного тренера приводил к золотым медалям чемпионата СССР «Зенит» (1984) и ЦСКА (1991). С «армейцами» выигрывал и Кубок СССР (1991). Работал главным тренером сборной России.

Садырин скончался 1 декабря 2001 года в Москве после тяжелой продолжительной болезни.

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Все комментарии
NAZAR 007
сегодня в 11:17
Внес яркую лепту в советско-российский футбол !
Светлая память Павлу Федоровичу !
мяч квадратный
сегодня в 11:15
Великий тренер. Ваистену великий.
drug01
сегодня в 11:15
Павел садырин всегда в наших сердцах!
Суеверный
сегодня в 11:13
Павел Фёдорович Садырин в сущности создатель двух современных российских команд. И обе постоянно в лидерах национального футбола. Это не забывается.
ermak6848
сегодня в 11:11
Светлая память о Павле Садырине в сердцах болельщиков старшего поколения.
Russian_spb
сегодня в 11:08
хороший тренер был.
pereletnii
сегодня в 11:08
Светлая память человеку и профессианалу своего дела.
Морозовский
сегодня в 11:04
Садырин - УВАЖАЮ.
FROLL 001
сегодня в 11:04
Снимаю шляпу перед талантом Павла Федоровича!
Ternan
сегодня в 10:59
Помним. Любим. Скорбим до сих пор!
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:57
Как футболиста Павла Садырина не помню, а вот как тренера ЦСКА помню хорошо, тренер от бога, вечная память ему.
Salihamidjic
сегодня в 10:55
Вечная память...
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