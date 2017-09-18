«Давыдов – русский Месси». Огненные цитаты Федуна!

В «Тосно» высказывание владельца «Спартака» о форварде Заболотном назвали низким. «Соккер.ру» напоминает, что Леонид Арнольдович не впервые жжёт глаголом.

Что сказал Леонид Федун после матча с «Тосно»?

«Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

Корректно ли первому лицу команды-чемпиона так говорить о форварде соперника, недавно выступавшего в ФНЛ и добившегося волевой ничьей со «Спартаком»? Как минимум, звучит высокомерно. Одно дело повторить мантру про то, что «красно-белые» всех сильнее, просто находятся в полосе диких неудач, а в нормальных условиях «Тосно» вообще не соперник. Это было бы заносчиво, но простительно, а вот так запросто на словах отказывать в успешном будущем игроку и человеку, который хорошо сделал свою работу в матче с твоим клубом, действительно поступок, которым вряд ли стоит гордиться. Правда, официальный «Твиттер» «Тосно» ответил на аналогичном уровне культуры, упомянув стрессы и возраст Федуна, что абсолютно неуместно, но здесь речь держал всего лишь ведущий аккаунта, от главного человека «Спартака» ждешь более обдуманных комментариев. Но разве впервые Леонид Арнольдович бросает необдуманные реплики?

2009 год

О всего лишь второй за 8 лет победе над ЦСКА в дерби: «Можно сказать, что сегодня обыграли соперника на классе».

О совмещении Валерием Карпиным должностей главного тренера и генерального директора: «Простите меня за такое громкое сравнение, но Фергюсон как-то при такой же управленческой системе работает и выигрывает трофеи? В „Спартаке“ английская схема устройства футбольного клуба!»

О Джанаеве после серии ляпов в концовке сезона: «Видимо, Джанаева кто-то заколдовал. Ему надо сходить в церковь. Другого объяснения у меня нет».

Новогоднее пожелание от Леонида Арнольдовича: «Хочу поздравить всех с наступающим 2010 годом. Пожелаю всем болельщикам, чтобы „Спартак“, наконец, прицепил вторую звезду над ромбом!»

Справедливости ради, пожелание сбылось вдвойне: скоро у «Спартака» над ромбом появилось не две звезды, а четыре! Это потому что советские чемпионства внесли в общий реестр, а без них ожидание второй звезды затянулось бы до 2017 года.

2010 год

О ФК «Москва»: «Ничего удивительного в том, что этот клуб разваливается, нет. Он изначально создавался для одного-двух болельщиков».

О голе полузащитника «Челси» Жиркова в ворота «Спартака» в матче Лиги чемпионов: «Жирков раз в пять лет так стреляет, и, к сожалению, очередной раз пришелся как раз на матч с нами».

О Паршивлюке и Макееве: «Паршивлюк в скором времени вытеснит Анюкова из сборной России, а Макеев – лучший левый защитник России, если не считать Жиркова, который может играть в полузащите».

О пенальти в ворота «Зенита»: «Спасибо Егорову, что не испугался и назначил хотя бы один из двух пенальти. Я вам скажу, для судьи это очень дорого – назначить пенальти в ворота „Зенита“».

В конце почти каждого завершившегося сезона: «Следующий год должен быть нашим!»

2011 год

Об энтузиазме: «„Спартак“ не моя игрушка, гораздо более дешевые игрушки найти не сложно. Просто я искренне люблю футбол, меня можно назвать энтузиастом».

О поисках нового главного тренера во время несостоявшегося свержения Карпина с тренерского мостика: «Переговоры веду лично, имя нового наставника объявим в понедельник (во вторник, четверг, субботу – даты неоднократно сдвигались). Все не так просто, кто-то отказывается. Марчелло Липпи сказал, что пока не может».

О воспитанниках «Спартака», выступавших за «Ростов» - Маляке, Григорьеве и Ребко: «Это хорошие ребята, чтобы бороться за 14-15 места. Может, за десятку. „Спартак“ не их уровень».

Об арбитре Карасеве, который судил дерби с ЦСКА (2:2): «Я не помню такого судейства с бандитских времен в 90-х. Сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром».

О Сергее Брызгалове: «Брызгалов – перспективный защитник, по своему потенциалу это игрок сборной. Но у него хронические проблемы с коленями».

О поражении от «Легии» в квалификации Лиги Европы: «„Спартак“ сделал ставку на внутренний чемпионат».

О самоокупаемости: «По моему плану, к концу 2015 года „Спартак“ станет полностью самоокупаемым. Скоро наши доходы станут сравнимы с доходами „Челси“, а там мы еще посмотрим, кто более великий клуб».

2012 год

О четырёх звездах: «С удовольствием нацепим четыре звезды».

Об икре: «Сейчас „Спартак“ - это булочка с маслом. Если усилим еще две позиции, то получится бутерброд с икрой».

О пиве и водке: «Запрет пива на стадионах стимулирует употребление водки».

О наказании Кержакова за столкновение с Диканем: «Уверен, Кержаков не будет наказан по той причине, что нынешний президент РФС Сергей Фурсенко раньше возглавлял „Зенит“».

Об Эмери за 5 дней до увольнения: «Отставку Эмери не рассматриваем. У него еще два года контракта, и он будет работать все эти два года».

2013 год

О составе «Спартака»: «Это еще не икра. Это по-прежнему масло».

О Кариоке: «Боюсь сглазить, но этот парень должен дорасти до сборной Бразилии!»

О будущем: «Будущее „Спартака“ - это наши воспитанники, а не легионеры».

Об Артёме Реброве, который отбил пенальти в матче «Зенитом»: «Надеюсь, мы стали свидетелями рождения новой звезды – звезды Реброва!»

О главной проблеме Артёма Дзюбы: «В футбол играют ногами, а не языком».

2014 год

О сбитом лётчике: «Карпин во время своей работы в „Спартаке“ израсходовал 250-280 миллионов евро. На эти деньги можно было трех Халков приобрести! Но сбитый летчик есть сбитый летчик…»

О финансовых запросах Дзюбы: «Дзюба хочет получать, как Халк в „Зените“, но он не играет, как Халк».

О Денисе Давыдове: «В „Спартаке“ растет русский Лионель Месси – Денис Давыдов».

2015 год

О новых Промесах: «Перед селекционной службой „Спартака“ поставлена задача найти двух новых игроков уровня Промеса».

О профессионалах: «Я принял решение отдать полномочия по управлению „Спартака“ профессионалам. Теперь я просто человек, который дает деньги, решения будут принимать другие».

И еще раз о Дзюбе: «Мы очень много денег потратили на воспитание Дзюбы, но это такой человек, который за копейку удавит всех своих родных». (позже сожалел о сказанных на эмоциях словах).

О возможной продаже «Спартака»: «Любовь не продается!»

2016 год

Об условии ухода из «Спартака»: «Не покину „Спартак“, пока клуб не станет чемпионом».

О ничьей с «Кубанью» в свой 60-й день рождения: «В юбилей ждал от „Спартака“ хоть тухленькой, но победы».

О петиции отстранить его от управления «Спартаком»: «Есть враги, которые ненавидят сильный „Спартак“. Но они не дождутся!»

Нужно отметить, что по ходу чемпионского сезона «Спартака» Леонид Федун избегал комментариев, а если и говорил, то ограничивался общими фразами. Обет молчания был снят после завоевания титула. Может быть, не стоило?

2017 год

О чемпионстве: «Гигантское облегчение, признаюсь, не смог сдержать слез. Всем-всем поздравления. Теперь я больше не Нольтрофеич!»

О секте: «„Спартак“ - это секта, а я глава секты? Не согласен, у нас спартаковское братство».

О Лиге чемпионов: «Мы будем заниматься изменениями под Лигу чемпионов, бюджет выделен. При большом везении „Спартак“ может дойти до полуфинала этого турнира».

Об обстановке в «Спартаке»: «Кризис „Спартака“ существует только в газетах».

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