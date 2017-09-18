«Тосно» - о высказывании Федуна: «Очень низко»

Пресс-служба «Тосно» прокомментировала высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес нападающего тосненцев Антона Заболотного.

Напомним, что сегодня Федун сказал следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

«Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...» — сообщает «твиттер» «Тосно».

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