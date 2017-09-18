«Тосно» - о высказывании Федуна: «Очень низко»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Амкар
20:00 сегодня Зенит -:- Уфа
  • Главные новости
  • Все новости
17:18
Глушаков: «Информация о „сливе“ Карреры - бред и чьи-то домыслы»79
12:54
Руни на два года лишили водительских прав44
12:16
Федун: «Каррера? Я не комментирую»132
10:37
Новый скандал с шантажом коснулся сборной Франции30
09:55
Эмери: «Пенальти? Если Кавани и Неймар не придут к компромиссу, то я приму решение»47
18:51
«Зенит» - «Уфа»: стартовые составы0
18:40
Заболотный ответил Федуну: «Я не Янчик»8
18:28
«Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы6
18:17
Эмин Махмудов перешел в «Нефтчи»3
18:04
СМИ: Нойер сломал ногу и пропустит несколько месяцев19
17:56
Наби Кейта дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги6
17:47
Дани Алвес: «В ПСЖ не должно быть разногласий»13
17:38
Cакки считает, что «Баварии» следует прекратить сотрудничество с Анчелотти8
17:26
Назван расширенный состав молодёжной сборной России11
16:36
Федун: «Всем интересно, какие шнурки завязывают игроки „Спартака“»66
16:26
Новым главным тренером «Вольфсбурга» стал Мартин Шмидт3
16:18
Панченко будет прооперирован 20 сентября10
16:13
Ромарио будет бороться за пост президента Федерации футбола Бразилии4
15:59
Кутроне: «Для меня носить футболку „Милана“ - это всё»5
15:45
«Реал» может снова рассчитывать на Крооса5
15:36
Карвахаля обвиняют в расистских высказываниях в адрес игрока «Леванте»23
15:23
СМИ: «Неймар отписался от Кавани в Instagram»54
15:04
Джано вернулся в общую группу «Спартака»28
14:54
Ширер: «„Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса»29
14:38
Федун: «Больше у Заболотного таких мячей не будет»68

«Тосно» - о высказывании Федуна: «Очень низко»

сегодня, 18:35
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Пресс-служба «Тосно» прокомментировала высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес нападающего тосненцев Антона Заболотного.

Напомним, что сегодня Федун сказал следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

«Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...» — сообщает «твиттер» «Тосно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ЭJlvIS ответил mavrid05
сегодня в 18:51
mavrid05:
Овусу-Обейе Квинси шикарный игрок был вроде
Ну ждали от него явно большего.
ЭJlvIS
сегодня в 18:49
Реально. Будто Тосно чемпион, а Федун высмеивает их за характер и тяги спасению проигранного матча.
Лучше б Федун в пример поставил ребят из Тосно. Они не ныли. что потеряли защитника, как делал это Спартак с Локомотивом.( и то, удалили у Спартака тогда вовсе не защитника)..
Ну какой Федун, такой и клуб. И большинство болел
Чист
сегодня в 18:49
Федун превратился в базарную бабу ну как не стыдно таким людям - которые на виду - или точно говорят про нашу элиту окромя денег у них ничего больше нет -срам один
Беренгар
сегодня в 18:48
Да и не только он. Его кошерный земляк Рейнгольд тоже Тосно оскорблял в новом вью... Видимо вот на что спартак только и годится - осорблять исподтишка
Чупакабра
сегодня в 18:48
Рыба гниет с головы.
mavrid05
сегодня в 18:42
Овусу-Обейе Квинси шикарный игрок был вроде
denmig
сегодня в 18:41
однако черная метка уже поставлена! не будет!
Azu-Killah37
сегодня в 18:41
Ну пусть и забил этот Янчик 1 Гол Спартаку дальше то что? Этим голом он нагнул Спартак, больше от него не требовалось) Раз в Спартаке такие отличные от Янчика и Заболотного футболисты, чего ж они не забивают?) Они плохие футболисты, но приносят нужный результат, у вас же все самые крутые, но сами вы в опке, вот и весь сказ)
Чего же Вам дворовые ребята всю малину губят, русский Реал?
vovinho11 ответил DawnOfDestiny
сегодня в 18:38
Забьет, конечно
vovinho11
сегодня в 18:38
Что обращать на высказывания чумового типчика
DawnOfDestiny
сегодня в 18:37
просто дно. Заболотному желаю еще не раз Спартаку положить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100