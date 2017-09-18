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Глушаков: «Информация о „сливе“ Карреры - бред и чьи-то домыслы»

сегодня, 17:18

Капитан «Спартака» Денис Глушаков опроверг слухи о том, что команда якобы специально «сливает» главного тренера команды Массимо Карреру.

«Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу „слива“ тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи.

Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается, только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш.

Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть „Спартак“ и все остальные».

«Спартак» после десяти туров занимает в чемпионате России восьмое место, набрав 13 очков.

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сегодня в 17:20
Денис, верим тебе! Не затягивайте ситуацию!
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