Бубнов: «Вопрос только в том, сколько „Ливерпуль“ забьет „Спартаку“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль».

«С такой игрой „Спартак“ может много пропустить от „Ливерпуля“. Москвичам надо очень серьезно готовиться. „Ливерпуль“ – другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют „Спартаку“».

Напомним, в 1-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), а «Ливерпуль» поделил очки с «Севильей» (2:2).

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