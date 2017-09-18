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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Закончился первый тайм Локомотив М 0:1 Амкар
20:00 Идет первый тайм, 18’ Зенит 1:0 Уфа
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Бубнов: «Вопрос только в том, сколько „Ливерпуль“ забьет „Спартаку“»

сегодня, 19:29
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль26.09.2017 в 21:45 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль».

«С такой игрой „Спартак“ может много пропустить от „Ливерпуля“. Москвичам надо очень серьезно готовиться. „Ливерпуль“ – другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют „Спартаку“».

Напомним, в 1-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), а «Ливерпуль» поделил очки с «Севильей» (2:2).

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Все комментарии
wingback
сегодня в 20:14
Дно у Спартака провалится, к луческу не ходи...
зигзаг
сегодня в 20:10
Сказал бы сразу, что не только Спартак но и зениты и цска и тд все аутсайдеры на мировой арене против европейских зубастых середняков.
ДАША Д
сегодня в 20:06
А тем временем после первого тура команды абсолютно равны.
RussianHorse ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:06
Так Себе Аналитик:
4? Не маловато ли? Это все-таки не "Тосно" или "Амкар", а "Ливерпуль")
Думаю ,4 забьют и успокоятся, зачем силы тратить, если у тебя потом через 4 дня игра с Сороками?
Так Себе Аналитик ответил RussianHorse
сегодня в 20:01
RussianHorse:
Штуки 4, думаю.
4? Не маловато ли? Это все-таки не "Тосно" или "Амкар", а "Ливерпуль")
Footbolista ответил вованыч 80
сегодня в 19:58
вованыч 80:
Реброва надо будет заменить во втором тайме,и будет 12)))
Игарек думаешь в сухую с МЮ отстоит?
Жеребята, считайте свои "банки" и не сбейтесь со счета...
3ton
сегодня в 19:58
с обороной Спартака и Ливерпуля мы увилим мячей 10ть😂
Russian_spb
сегодня в 19:58
Ливер тоже "веселая" команда, так что все что угодно может быть.
вот с Севилией, да, мало что светит.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:58
Победу Спартаку! Реабилитировать себя надо в глазах болел. Биться за тренера, за росфутбол, в конце-концов, за своих родных и близких.
Evilhuman ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:53
Потому-что очень мало людей считают спартак российским клубом,да и вообще клубом
вованыч 80 ответил Don trambon
сегодня в 19:53
Don trambon:
Нуу.. Если штанголиз, то 5, если тот парень, который выбрал бабло, а не развитие, то 7.))0
Реброва надо будет заменить во втором тайме,и будет 12)))
Roman824
сегодня в 19:51
Дома - разница в 2-3 мяча, в гостях - 5-6. Тут уже все ясно.
Байкал-38
сегодня в 19:50
    Марк Аврелий
    сегодня в 19:49
    Почему то российские болельщики желают поражения российскому клубу от англо-саксов.
    nikolah2
    сегодня в 19:49
    главное чтоб Панов пришел,тогда пятёрик добрый прилетит
    Некит_Зенит
    сегодня в 19:47
    Ну не меньше 5 точно.
    cska.78
    сегодня в 19:45
      RussianHorse
      сегодня в 19:44
      Штуки 4, думаю.
      marvel777 ответил guf ak-47
      сегодня в 19:40
      guf ak-47:
      бубнов тут как тут, ему только повод нужен что бы мочить спартак xDDDD истинный спартач xDDDDDDD
      зато не как в сказке и не своей какой-то параллельной вселенной живет как Гена Орлов.- хотя Геннадий Сергеевич меня не раздражает как многих - он как дурачок во дворе которого ты с детства знаешь - ты уже вырос а он все такой же.По мне куда ужаснее слушать Чердака,Журавеля,Гуцайта,Арустамяна и всех остальный клоунов с Матч Тв (кроме Розанова).
      Salihamidjic
      сегодня в 19:39
      Слив тренера, а это значит...... 5:0 в пользу Клоппа
      The Frei
      сегодня в 19:38
      Ну Спартак тоже забьет, Ливерпулю с его обороной даже Амкар забьет...
      Гнойный
      сегодня в 19:37
      Ну тут и Севилья и Ливер накидают полную сетку мячей, а Марибор в гостях 2-1 выиграет
      FROLL 001
      сегодня в 19:36
      Ливерпуль размажет аутсайдеров!
      Беренгар
      сегодня в 19:36
      Чем больше тем лучше. За этот гнилой клуб болеть не будем!
      Levadia
      сегодня в 19:35
      На одной руке пальцев точно хватит.
      А если ещё и Кутепов будет играть,да Ещенко с Комбаровым,то тогда и вторая может понадобиться.)
      guf ak-47
      сегодня в 19:34
        marvel777
        сегодня в 19:33
        если правда Карреру сливают желаю ему собрать полную корзину грибов.
        Don trambon
        сегодня в 19:32
        Нуу.. Если штанголиз, то 5, если тот парень, который выбрал бабло, а не развитие, то 7.))0
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