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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Рейнгольд: «За такую игру, как у „Спартака“, в команде бьют друг другу по морде»

сегодня, 19:40

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что многие игроки команды не желают выкладываться на 100 %.

«Я был сегодня у Симоняна. Он согласился со мной, что многие футболисты не хотят выкладываться полностью. Многие игроки даже не знают, как играть за „Спартак“. Петкович вообще понимает, за какую команду он играет? 

Я думаю, что все обуславливается тем, что многие футболисты потеряли нюх. У них же есть контракты, отрабатывайте их. А если не хотите играть, то валите из команды. Это позор, что происходит на поле. Становится все хуже и хуже. Сыграть вничью с „Тосно“  - это вообще. Вы вообще против кого играли? За такое в команде бьют друг другу по морде. В „Спартаке“ надо поднимать уровень ответственности».

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Все комментарии
Павел Амурский
сегодня в 20:19
Скоро будет бойня, чего так Рейнгольд то переживает.
Caniggia
сегодня в 20:10
Видимо Рейнгольду регулярно отбивали рыло в раздевалке за такую игру, что он стал конченным неадекватом.
Дед Мазая ответил n272nm
сегодня в 20:09
n272nm:
И за какую такую команду играет Петкович?! Что такого удивительного в ФК Спартак Мск?! Обычная Российская команда, которая чудом выиграла чемпионство за 16 долгих лет и ничего не выигрывала в Европе. А, я забыл, это же Российский Реал, бугага! Самобытный футбольный коллектив из Москвы!
Это Спартак, а не провинциальный клуб Зенит. Вам этого не понять...)
ДСА
сегодня в 20:05
Вот так быдло выражает свое мнение.
drug01
сегодня в 20:02
сейчас надо бить не по морде,а только денежными штрафами!
Байкал Иркутск
сегодня в 20:00
Разработчика компьютерных игр надо взять Рейнгольда на работу. Он такие идеи подкидывает. После игры игроки заходят в раздевалку и начинают биться друг с другом, приз талон в баню!
Так Себе Аналитик ответил wingback
сегодня в 19:56
wingback:
Слишком много внимания сегодня уделяют середняку...
О "Лестере" тоже много до сих пор говорят, поэтому можно понять редакторов Соккера, когда какая-нибудь команда, от которой никто ничего не ждал, вдруг к удивлению всех болельщиков выигрывает чемпионат, пусть даже это в условиях ослабленных конкурентов, это еще на полгода-год муссируется.
n272nm
сегодня в 19:55
И за какую такую команду играет Петкович?! Что такого удивительного в ФК Спартак Мск?! Обычная Российская команда, которая чудом выиграла чемпионство за 16 долгих лет и ничего не выигрывала в Европе. А, я забыл, это же Российский Реал, бугага! Самобытный футбольный коллектив из Москвы!
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:54
Это раньше в "Спартаке", видимо, били друг друга по морде (конечно, дикий факт, но для этой команды неудивительно). Сейчас после этого в бане мокрым полотенцем можно получить максимум.)
wingback
сегодня в 19:53
Слишком много внимания сегодня уделяют середняку...
311
сегодня в 19:53
    FROLL 001
    сегодня в 19:51
    Бей своих, чтобы чужие боялись! Гыгыгыгы!
    RIR68
    сегодня в 19:50
    Вы вообще против кого играли?
    --------------------------------------------------------------
    не правильный вопрос. нужно так: Тосно вообще против кого играло?
    Некит_Зенит
    сегодня в 19:50
    Походу рейнгольду в спартаке лицо били за похожую игру, раз так говорит)) И что значит с Тосно сыграть вничью это вообще? Когда то Тосно их и натягивало. А сейчас ничья- прогресс на лицо. Чего рейнгольд негодуэ?))
    Roman824
    сегодня в 19:50
      Russiаnhammer
      сегодня в 19:50
      суровые тарасовские правила
      OLS
      сегодня в 19:49
      Соберитесь в бане и отдубасьте друг друга
      cska.78
      сегодня в 19:48
      Сыграть вничью с „Тосно“ - это вообще


      И это при помощи Сельдякова и игре в большинстве больше половины матча, а так результат был бы совсем другой!
      nikolah2
      сегодня в 19:45
      себе леща пропиши,ванга недоделанный....
      Байкал-38
      сегодня в 19:44
      Рейнгольд ты о чём? Спартак же всех рвёт!
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