Рейнгольд: «За такую игру, как у „Спартака“, в команде бьют друг другу по морде»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что многие игроки команды не желают выкладываться на 100 %.

«Я был сегодня у Симоняна. Он согласился со мной, что многие футболисты не хотят выкладываться полностью. Многие игроки даже не знают, как играть за „Спартак“. Петкович вообще понимает, за какую команду он играет?

Я думаю, что все обуславливается тем, что многие футболисты потеряли нюх. У них же есть контракты, отрабатывайте их. А если не хотите играть, то валите из команды. Это позор, что происходит на поле. Становится все хуже и хуже. Сыграть вничью с „Тосно“ - это вообще. Вы вообще против кого играли? За такое в команде бьют друг другу по морде. В „Спартаке“ надо поднимать уровень ответственности».

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