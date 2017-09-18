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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Заболотный ответил Федуну: «Я не Янчик»

сегодня, 18:40
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который после матча между командами (2:2) сравнил Заболотного с печально известным экс-игроком ЦСКА Давидом Янчиком.

«Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле.

Конечно, постараюсь еще забить „Спартаку“».

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Все комментарии
ОЛЛС
сегодня в 18:51
А так и получается.Федун говорильней занимается,а ты спасаешь свою команду,которая ещё и в меньшинстве играя,отыгрывается!Браво!
Беренгар
сегодня в 18:51
Красава, по-мужски ответил этой жидовке
Аргeнтинeц
сегодня в 18:50
Звезда липецких фавел обиделась
DawnOfDestiny
сегодня в 18:46
Федун вон тоже индивидуален) на его же "зубах" Спартак вытащил прошлый сезон)
Чупакабра
сегодня в 18:44
Желаю Антону забивать спартаку в каждом матче! Даже если он когда нибудь туда перейдет, что бы все равно продолжал забивать уже автоголы!)
cska.78
сегодня в 18:43
Удачи, Антон! Во втором круге забей еще раз спартаку :)
ЭJlvIS
сегодня в 18:43
Федун сейчас бензином запивает злобы
Игорь Солнцев
сегодня в 18:42
Самый отличный ответ и нужно было добавить:"Я же не в спартаке."
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