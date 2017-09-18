Заболотный ответил Федуну: «Я не Янчик»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который после матча между командами (2:2) сравнил Заболотного с печально известным экс-игроком ЦСКА Давидом Янчиком.

«Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле.

Конечно, постараюсь еще забить „Спартаку“».

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