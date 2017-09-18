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Федун: «Всем интересно, какие шнурки завязывают игроки „Спартака“»

сегодня, 16:36

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключает, что чрезмерное внимание прессы негативно сказывается на результатах команды:

«Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска. Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста „Спартака“ – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как „Зенит“ или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы».

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Все комментарии
MALOVAR
сегодня в 17:15
Никому не интересно какими шнурками привязывал Дзюба Коку к койке
MALOVAR
сегодня в 17:13
Кризиз здесь у многих сбг и армии,видимо потому что девчонок нет
denmig ответил Gunslinger
сегодня в 17:12
Gunslinger:
Ты уж походатайствуй перед Федуном, Великим и Ужасным!!! :)))))
я с ним лично не знаком!))) из окружения только знаю кое-каких людей)))) дело не в нем гудвине! - дело в организации желания игроков! сам ведь знаешь - когда прыгнул нужную планку, заставить тебя это повторять очень тяжело! и не интересно уже, и был уже там, и вообще! я думал стимулом станет лч - ан нет! празднуем до сих пор! потом выигрывать начнем! - такой вот настрой!
Ваня лучший ответил denmig
сегодня в 17:11
denmig:
ну вам то коням точнее все известно! вы все знаете! только вот ЦСКА рассчитывать на второе место ни-ни ! мы все равно его займем! но мысль относительно "звезд" - верная! - браткюерезки, акинфей, - список даже и неполный! хватает у всех!
Ответ типичного хряка, поэтому я с ними стараюсь не общаться.
denmig ответил Ваня лучший
сегодня в 17:09
Ваня лучший:
При всем уважении к Федуну как бизнесмену, ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ОН ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ. Излишнее внимание к Спартаку - это плод его воображения. Просто в РФПЛ уже много лет чемпион так не сыпался на следующий год как в этом году Спартак. И дело не в трансферах. ЦСКА живет уже много лет при ограниченном бюджете. Надо проанализировать как поставлено дело в клубе целиком. Пожалуй в этом году предел Спартака это место после Зенита, Локо, Краснодара и ЦСКА, а может и еще ниже. Очень сильно сдали легионеры, да и наши "звезды" Глушаков, КУтепов, Камбаров, Ещенко совсем не блещут. В чем причина? Однозначно в тренере.
ну вам то коням точнее все известно! вы все знаете! только вот ЦСКА рассчитывать на второе место ни-ни ! мы все равно его займем! но мысль относительно "звезд" - верная! - браткюерезки, акинфей, - список даже и неполный! хватает у всех!
Насмешник
сегодня в 17:08
Так вот чем они на тренировках занимаются. Завяжут шнурки, развяжут шнурки, завяжут шнурки...
Faustello
сегодня в 17:07
Чё он какую то ерунду задвинул никому не интересную?
Какие шнурки алё?
Gunslinger ответил denmig
сегодня в 17:07
denmig:
не! тренер он отличный! помощник тренера нужен такой костя!)))
Ты уж походатайствуй перед Федуном, Великим и Ужасным!!! :)))))
Байкал Иркутск ответил Don trambon
сегодня в 17:07
Don trambon:
Всем интересно сколько футболистов соперника удалит судья, что бы спартак победил))0 1 футболист - это мало, да же с Тосно) Ну или придётся Федуну расширяться и искать ещё друзей аля арсенала и рубина))0
Федун уже написал прошения в РФС с возможностью использовать игроков из спартака-2 в РФПЛ! Ведь с 22 игроками против 11 или даже 10 у соперников больше шансов выиграть матч!
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 17:07
cska.78:
Где скандал с левым удалением у Тосно? Удалили бы спартача в такой ситуации, вони было бы!
Во - первых речь о прошлом сезоне, во-вторых возмущаться или нет дело Тосно и других заинтересованных персон официальных и не очень...и в третьих, если бы в такой ситуации удалили игрока, например Зенита или ЦСКА " вони", как вы выразились, было бы не меньше, а в ситуации с Зенитом возможно больше...
Chuhanesburg
сегодня в 17:06
Вот в чем дело то, в шнурках! самое главное кто кому завязывает))
Ваня лучший ответил denmig
сегодня в 17:06
denmig:
да чемпионство в этом году и не обсуждается! речь - о втором месте! коням тоже не советую париться на эту тему! - слишком перемного впарено в зенит!
При всем уважении к Федуну как бизнесмену, ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ОН ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ. Излишнее внимание к Спартаку - это плод его воображения. Просто в РФПЛ уже много лет чемпион так не сыпался на следующий год как в этом году Спартак. И дело не в трансферах. ЦСКА живет уже много лет при ограниченном бюджете. Надо проанализировать как поставлено дело в клубе целиком. Пожалуй в этом году предел Спартака это место после Зенита, Локо, Краснодара и ЦСКА, а может и еще ниже. Очень сильно сдали легионеры, да и наши "звезды" Глушаков, КУтепов, Камбаров, Ещенко совсем не блещут. В чем причина? Однозначно в тренере.
Санчо Панса
сегодня в 17:05
Да кому вы нужны? Кроме своих болельщиков и преданных ветеранов - никому) А в Европе реально всем начхать на Спартак!
FROLL 001
сегодня в 17:05
Нервишки ни к черту у этого нефтяного олигарха!
denmig ответил Gunslinger
сегодня в 17:05
Gunslinger:
Наверное у Карреры просто удар слабо поставлен!! Надо к ним тренером Костю Дзю хотя бы..... Правда будут в синяках постоянно, но может хоть играть начнут!!! :)))
не! тренер он отличный! помощник тренера нужен такой костя!)))
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:03
По Федуну виноваты все и пресса в том числе, а Спартак бел и пушист.
Дыма без огня не бывает. В своём отечестве априори все хороши.
Константин Белых
сегодня в 17:03
Да ладно.. Пара побед в ближайших туров-и все по другому запоют. Бомжи конечно уже чемпионы-а вот за 2-3 место с проводницами и быками еще пободаемся. От потери очков они тоже не застрахованы. Плюс Зоба через 1-2 мес вернется. Так что еще 20 туров господа. И еще будем посмотреть.! А Федун если не полный тупорез-зимой выделит бабла хотябы на ОДНОГО но качественного игрока-то все должно поменятся. ВПЕРЕД СПАРТАК!!
Gunslinger ответил denmig
сегодня в 17:02
denmig:
))))) привет Дим! обидно досадно , еще и подзатыльники письменные получаешь! но что ж делать - терплю раз так Нас болельщиков они "любят"! в последние минуты получить два!!! - это десять подзатыльников!))х((
Наверное у Карреры просто удар слабо поставлен!!
Надо к ним тренером Костю Дзю хотя бы.....
Правда будут в синяках постоянно, но может хоть играть начнут!!! :)))
DawnOfDestiny
сегодня в 17:01
по барабану.
Байкал Иркутск
сегодня в 17:00
Вот оно, что пресса виновата! А мы то думали Каррера, футболисты, сам Федун виноват,а оно воно но как! Самый чёткий владелец спартака за всё время! К спартаку уже жалость появляется!
denmig ответил Gunslinger
сегодня в 17:00
Gunslinger:
Это само собой!!! Дело святое!!! :)))
))))) привет Дим! обидно досадно , еще и подзатыльники письменные получаешь! но что ж делать - терплю раз так Нас болельщиков они "любят"! в последние минуты получить два!!! - это десять подзатыльников!))х((
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 17:00
Footbolista:
Для балабольства статистика - вещь ужасная...посмотрите статистику прошлого сезона: нарушения Спартака, карточки, удаления, пенальти...сравните с другими клубами РФПЛ и станет очевидна беспочвенность ваших обвинений...
Где скандал с левым удалением у Тосно? Удалили бы спартача в такой ситуации, вони было бы!
Faustello
сегодня в 17:00
ЭЭЭЭ... А какие шнурки всё же?
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 16:59
cska.78:
Да пресса вас к чемпионству тянула, когда раздувала скандалы из-за неудаления Кришито, при этом закрывая глаза на беспредел Безбородова в матче спартак-Ростов и других!
Для балабольства статистика - вещь ужасная...посмотрите статистику прошлого сезона: нарушения Спартака, карточки, удаления, пенальти...сравните с другими клубами РФПЛ и станет очевидна беспочвенность ваших обвинений...
denmig ответил sir-5
сегодня в 16:58
sir-5:
А "большой"-это какой??? Прогнозирую :"Спартак" сдаст чемпионские полномочия "де-факто" в 22 туре,а "де-юре"-в 26.
да чемпионство в этом году и не обсуждается! речь - о втором месте! коням тоже не советую париться на эту тему! - слишком перемного впарено в зенит!
Gunslinger ответил denmig
сегодня в 16:58
denmig:
а еще потроллить чемпиона интересно! пляшут как на костях! - небольшой спад, и все - лайлайлайлайлай!!!!
Это само собой!!!
Дело святое!!! :)))
sir-5 ответил denmig
сегодня в 16:55
denmig:
а еще потроллить чемпиона интересно! пляшут как на костях! - небольшой спад, и все - лайлайлайлайлай!!!!
А "большой"-это какой??? Прогнозирую :"Спартак" сдаст чемпионские полномочия "де-факто" в 22 туре,а "де-юре"-в 26.
tuman960
сегодня в 16:55
Федун шнурки нужны ,приезжай любого цвета по вкусу и мыло в подарок!!!
sir-5
сегодня в 16:53
Меня даже твои шнурки не интересуют.Так держать-и все дела...
Московские бабушки
сегодня в 16:53
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