Сборная России с Кокориным и без него

Кокорин триумфально вернется? Какой будет основа на спарринги против Южной Кореи и Ирана? «Соккер.ру» выясняет, как могут сыграть футбольные избранники Черчесова.

Центр обороны – на две трети из «Спартака»

Из двадцати семи человек только трое представляют «Спартак», но двое – потенциально основные центральные защитники сборной на ЧМ-18. Васин, Гранат и Кудряшов не сильнее сейчас, чем Джикия. И пусть ко второму спартаковцу Кутепову накопились вопросы не только у Карреры, на самом деле у Черчесова нет выбора. Например, снова воззвал из турецкого пекла Нойштедтера, хотя у Романа в «Фенербахче» худшие оценки среди всех игроков защитной линии его клуба.

Зато Роман в основе играет, в отличие от Кутепова. Защитник, который не смог остановить «Марибор» и «Тосно», будет выступать за сборную России? Впрочем, вопросы скорее были бы к Комбарову слева, если бы Дмитрия позвали. Но Черчесов пока не видит этого защитника в заявке, хотя есть Чернов и Жирков – первый ошибается в защите «Тосно», второй редко появляется на поле в составе «Зенита». Впрочем, пока в центре могут быть Васин, Нойштедтер и Кутепов, фланги – лишь следующая проблема.

На позициях латералей – большой выбор

Итак, Комбарова не позвали, Ещенко особо не баловали приглашениями. Зато есть Фернандес, Смольников и Самедов – три кандидата на пост правого латераля сборной. Также Жирков, Чернов и Рауш – варианты на позицию основного левого защитника национальной команды. Один опытный, но старый и полностью проигравший конкуренцию Кришито в «Зените». Двое остальных – без опыта игры на самом высоком уровне, причем по оборонительным показателям они в районе Комбарова, к сожалению.

Может, хотя бы справа заруба веселее? За счет Фернандеса, Смольникова и примкнувшего к ним Самедова можно заявить, что выбор на этой позиции богаче, чем на противоположном фланге. Александра, конечно, лучше в основу не пускать, а отдать все время Фернандесу – вот кто может стать ситуативным лидером сборной России. Ведь если смотреть футбол, то лишь травмы выбивают Марио из колеи, а так он сильнее будет, чем Самедов в качестве игрока на всю бровку, и мощнее, чем Смольников, которому в сборной постоянно чего-то не хватает.

Самой команде Черчесова не хватает основной пятерки защитников, с которыми бы сыгрался основной вратарь. Но если вдруг Лунев окажется сильнее, чем Акинфеев до лета – даже вопрос голкипера будет стоять остро, поскольку Игорь «привозил», а Андрей – спасает «Зенит». Впрочем, уже можно представить себе сочетания, которые на уме у Черчесова. Тут нет идеального, возможны точечные перестановки (Васин – правее, Джикия - левее), но выбор понятен. А условно основной вариант читается, как анекдот: «Вышли два немца, грузин и бразилец… Кстати, среди них еще и два защитника „Спартака“ - вот умора»:

Центр поля – богатейшая линия команды

В заявке нет Глушакова и Зобнина – спартаковцы с травмами, а Дениса могли не позвать еще из-за уровня формы, на что намекнул Черчесов своим «приведет мысли в порядок». Нет также Швеца, Могилевца и Подберезкина – их тренер упоминал перед игрой с «Динамо», но больше не зовет. Зато тройку могут составить Головин, Дзагоев и Кузяев – судя по последним матчам в РФПЛ. Хотя у Алексея Миранчука тоже отличные шансы, правда, он может сыграть также в тройке атаки, как практикуют в «Локомотиве». Понятно, что Черчесов также имеет право на выбор разрушителя – вызывал любимцев Тарасова или Оздоева.

Но все-таки когда есть возможность наиграть связки армейцев Александра и Алана с напарниками из других клубов с прицелом на будущую основу – помимо Кузяева, также есть Ерохин, надо пользоваться редкими мгновениями против неплохих соперников. А вот из «Краснодара» в перечне полузащитников нет людей... Такое ощущение, что Черчесов оценивает работу Шалимова так, как ряд поклонников «быков». Только Федор Смолов представляет южный клуб, но о нем дальше. А здесь необходимо отметить, что до ЧМ-18 хорошо бы опробовать также схему с тройкой Головин – Зобнин – Кузяев. Они все и разрушают, и атакуют, и не старые. А пока обойдутся теми, кто есть.

Форвардов по-прежнему не наиграли

Как видите, в последних матчах Кокорин не такой продуктивный, как в самом дебюте сезона, вряд ли Александр проведет чемпионат на одном дыхании. Но все-таки если Черчесов его позвал, в отличие от Дзюбы, то надо использовать в основе и вокруг Кокорина строить игру в атаке. Ведь проблемы взаимопонимания впереди остаются. Полоз заиграл в «Зените», но его используют, когда есть еще и Дзюба, не только Кокорин. Пара Александра и Заболотного – крепкого и подвижного парня, стала бы отсылкой к бурной динамовской молодости Кокорина, когда играл вместе с сильными центрфорвардами «Динамо».

Наконец, есть возможность снова попробовать совместить Смолова и Кокорина, на этот раз – удачно. Очевидно, что Александр не нападающий первой волны и на роль человека строго в штрафной площади в ожидании мяча не претендует. Тогда как здоровый эгоизм Федора сделал Смолова одним из самых стабильных российских нападающих, от которого сборной нет пользы – два гола в официальных матчах, Лихтенштейну и Новой Зеландии. И пусть у «Краснодара» дела идут неровно, Смолов нужен сборной, как и Кокорин, причем в идеале самых сильных надо скомпоновать вместе.

Ужасно, конечно, что до сих пор непонятно, каким является оптимальное сочетание, но в таких условиях сработает лишь метод проб и ошибок. Например, если вдруг поставить тройку впереди, как вчера «Зенит», то связка Кокорин – Заболотный – Алексей Миранчук может оказаться продуктивнее, чем трио Кокорин – Смолов – Полоз. Надо учитывать, что даже в «Зените» идеальную атаку из россиян не наиграли. А когда наиграют – Черчесов, может, и вызовет Дзюбу. Или не вызовет, ведь тут надо решить куда большую проблему – у сборной нет хорошего сочетания в опорной зоне, и любой из представленных ниже вариантов будет с изъянами. Зато можно вспомнить, что Кузяев в «Тереке» играл в опорной зоне и использовать это знание. Тарасов в основе сборной России – совсем унылый вариант:

Пора выбирать основу на Аргентину

Как предполагали ранее, победы Манчини привлекли внимание Черчесова. Взял из «Зенита» сразу семь человек, Дзюбу проигнорировал, но это не странно – Станислав Саламович не меняется, а Артем мило дергает девочек за косички, но при этом расслабиться и найти голевую золотую жилу пока не смог. Также в заявке 5 футболистов ЦСКА, по три игрока «Рубина», «Локомотива» и «Спартака» и даже два представителя «Тосно» - видать, нравится Черчесову, как работает Парфенов.

Ничего криминального в данной заявке нет, она скорее будничная. Но даже из этих двадцати семи фамилий трудно отобрать одиннадцать для оптимального состава сборной. Не потому, что нет Василия Березуцкого, Комбарова, Глушакова и Дзюбы – хотя не так давно все были в железной основе. По другой причине – кандидатов привычно много, а вопрос качества по-прежнему стоит острее, чем количества. Но, в принципе, можно собрать оптимальный состав сборной из футболистов в данном списке. И он получится неплохим, если тренеры не ошибутся с тактикой и подготовкой к конкретному сопернику. Заодно станет понятной география вызовов в основу сборной:

10 ноября игра с Аргентиной в «Лужниках», и времени для подготовки осталось мало. Уже 7 октября на стадионе ЦСКА против Южной Кореи, а 10 числа на арене «Рубина» против Ирана желающие местные жители и гости Москвы и Казани смогут увидеть в действии основной состав Черчесова в матчах против очередных не европейских соперников. Учитывая, что оппоненты попали в финальной часть мундиаля, Южную Корею не сумели переиграть на ЧМ-14, а Иран самих корейцев в последнее время обыгрывал, испытания будут сложнее, чем многие думают.

Зато, возможно, Черчесов снизойдет к ответам и покажет за восемь месяцев до чемпионата мира, как будет выглядеть окончательный вариант тактики и оптимальный состав сборной без одного-двух будущих игроков основы. Ведь дело болельщиков – спрашивать, оценивать заявку и предполагать, а наставники сборной должны определиться и использовать спарринги, чтобы наиграть основу, а не впопыхах собирать ее в мае следующего года.