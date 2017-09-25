Антисборная 11 тура. Почётный караул спартаковцев и краснодарцев

«Спартак» не смог выиграть у одного из аутсайдеров, «Краснодар» отвратительно сыграл против лидера. «Соккер.ру» прописывает в антисборной неудачников очередного раунда РФПЛ.

Вратарь

Давид Юрченко («Тосно»)

В начале сезона Юрченко регулярно выручал «Тосно», но в последних матчах в игре вратаря что-то сбилось. В матче со «Спартаком» пропустил необязательный гол после удара Пашалича, а в Екатеринбурге оказался виновен дважды. В первом случае нерасчетливая игра на выходе дала «Уралу» повод отличиться во второй раз в матче, а затем Давид вылетел из ворот, словно на пожар, и подарил соперникам еще один пенальти.

Защитники

Аслан Дудиев («Тосно»)

Вопросы, впрочем, не только к вратарю «Тосно», но и к защитникам, невнимательно сыгравшим против «Урала». Буйволов, Дугалич, Дудиев – каждому из них можно предъявить претензии. Аслан совершил грубую ошибку в самом дебюте матча, когда нарушил правила в собственной штрафной площади и обеспечил «шмелей» самым опасным моментов, на какой только можно было рассчитывать в той игровой ситуации. А буквально через три минуты Дудиев оказался перед Евсеевым, но не сумел накрыть удар, изменивший счет на табло. «Урал» обеспечил себе победный задел в дебюте, а правый защитник «Тосно» оказался причастным к обоим пропущенным голам.

Александр Пуцко («СКА-Хабаровск»)

Отмечаем представителя другой оборонительной линии, допустившей три пробоины. Складывается ощущение, что габаритный защитник Пуцко побаивается собственной физической мощи: часто он оказывался рядом с важными эпизодами пермских атак, но стеснялся играть смело. Такая осторожность приводила к опасным моментам. Александру нужно быть более собранным и злым, если хочет задержаться в Премьер-Лиге.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Оборона «Спартака» снова пропустила дважды от команды, расположившейся в нижней четверке турнирной таблице. Голы «Анжи» - это коллективные ошибки спартаковцев, а символом невразумительной игры назначаем в недавнем прошлом очень крутого по меркам РФПЛ защитника Боккетти. Сальваторе заменил Макеева на посту оборонца «Спартака» с нестабильной концентрацией, и хотя в эпизоде с голом со стандарта рывок Самарджича изначально проморгал Таски, Боккетти мог подстраховать партнера, не будь он занят опекой пустого места.

Сергей Петров («Краснодар»)

Здесь мог оказаться и Дмитрий Комбаров, который к концу сентября уже устал играть в футбол, но грехи Петрова кажутся весомее. Сергей предоставлял зенитовцам зеленый коридор на своем фланге, а в конце первого тайма защитник мог уйти с поля досрочно – свалил Дзюбу, рвавшегося к воротам. В мяч Петров не играл, Вилков должен был наградить «Зенит» опасным штрафным, а Сергея – красной карточкой.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Каборе – ключевой игрок в построениях «Краснодара», именно его личный провал в матче с «Зенитом» во много предопределил расстановку сил на футбольном поле. У Шарля не получалось вести игру, а незадолго до перерыва он едва не придумал «контрольный выстрел» по «Краснодару». В итоге, Каборе даже не доиграл до финального свистка, и его замена не удивила.

Марио Пашалич («Спартак»)

Пашалич – качественный игрок, но не стоит забывать о его молодости, которой свойственны ошибки и нестабильность. Матч с «Анжи» Марио начинал в роли «реджисты», но после травмы Джано и выхода Фернандо вынужден был перестраиваться на новые функции, но так и не смог найти себе полезное применение в поединке, который ознаменовался очередной осечкой «Спартака».

Магомед Оздоев («Рубин»)

В третьем матче чемпионата России подряд «Рубин» уступил со счетом 0:1. После «Спартака» и «Урала» Курбана Бердыева огорчил «Ахмат», за который победный мяч забил Оздоев. Преступная неловкость Магомеда в концовке встречи оказалась фатальной, да и общий уровень игры полузащитника заслуживает порицания.

Вячеслав Подберезкин («Краснодар»)

У Подберезкина высокая точность передач, но он «набил процент», выполняя короткие пасы без обострения, чем не впечатлил тренерский штаб и был заменен в перерыве. Вячеслав из породы футболистов, которые перманентно пребывают в состоянии «вот-вот раскроется». Между тем, полузащитнику уже 25 лет, по неискаженным российскими реалиями меркам это должен быть полностью сформировавшийся игрок понятного класса и возможностей.

Нападающие

Луис Адриано («Спартак»)

Даже реализованный пенальти не является оправданием для бразильского форварда, который сыграл очередной «серенький» матч. «Спартак» в нынешнем состоянии не может позволить себе нападающего, который предпочитает чистые мячи и включается в игру только эпизодически.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Матч «Краснодара» и «Зенита» преподносился, в том числе, как дуэль Смолова и Кокорина. Александр не забил, но его команда выиграла, а Федор в антисборной, потому не стал ингредиентом успеха. Лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ провел игру против лидера в тени – редко встречался с мячом и ни разу не побеспокоил Лунева ударом в створ.

Тренер

Игорь Шалимов («Краснодар»)

«Краснодар» имел возможность на своем великолепном стадионе подтвердить свои притязания не просто «на самые высокие места», но на чемпионство, однако оказался не готов к матчу с «Зенитом». В первую очередь, не готов тактически, с точки зрения организации игры. У Шалимова хорошие ребята в составе, которые его часто выручают, видимо, отношения тренер выстраивать умеет, что касается выстраивания игры – здесь уже все не так очевидно.

«Зенит» перехитрил «Краснодар»

Бескультурье тура. Болельщики «Зенита» в Краснодаре

Поведение фанатов «Зенита» в Краснодаре было вызвано организационным проколом: ФК «Краснодар» и «Зенит» не смогли договориться о выездной квоте. Судя по репликам официальных лиц, питерцы сначала запросили меньшее количество билетов, чем требовалось, а когда поняли ошибку, было поздно, потому что хозяева уже пустили невостребованную часть в свободную продажу. В любом случае, каждый должен отвечать за свои поступки, а протест, выраженный поджогом кресел на замечательном стадионе, - это отвратительно, кто бы ни был виноват изначально.