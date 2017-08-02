Вперёд, ЦСКА! Как «армейцам» побить «Юнайтед»

«Спартак» не проиграл «Ливерпулю», а у ЦСКА, как минимум, не меньше шансов на положительный исход в дуэли с другим английским грандом. «Соккер.ру» говорит о козырях «армейцев».

Опыт и сыгранность

Некоторое время назад было опубликовано исследование, в котором ЦСКА был назван самой сыгранной командой Европы. Здесь имеется в виду время, проведенное конкретными футболистами в одной команде вместе. Безусловно, между классными игроками «химия» может сложиться и за пару недель, но долгосрочной ли будет такая реакция? «Армейцы» со своим стабильным составом давно не рассчитывают на спорадические процессы, у «красно-синих» кадровая закономерность, которая является огромным подспорьем. На внутренней арене ЦСКА постоянно пользуется этим козырем и одерживает победы «на классе». Причем в случае «армейцев» речь не столько об индивидуальном мастерстве исполнителей, как о классе именно команды в качестве слаженной структуры. К сожалению, при Слуцком не получалось пользоваться этим преимуществом в Лиге чемпионов, но Ганчаренко начал с победы в Лиссабоне, где без опыта, сыгранности и психологической устойчивости никакая удача не помогла бы обыграть «Бенфику».

Отключение экономичного режима

В матчах чемпионата России ЦСКА часто выглядит ужасно. Ужасно скучно. И при этом умудряется добиваться неплохих результатов. Ни для кого не секрет, что «армейцы» уже не первый сезон играют узкой обоймой, и стиль командной игры неизбежно подгоняется под обстоятельства – ограниченный состав и наличие ветеранов. ЦСКА освоил искусство управления темпом, «красно-синие» во многих матчах научились добиваться результатов, действуя на средних скоростях, пиковые мощности задействуются редко – только в больших поединках или в неудачно складывающихся матчах. Такова реальность, и умелое распределение сил является «зачетом» по тесту на адекватность, с другим подходом ЦСКА загнал бы себя в угол.

Представляете, если бы тренер со взглядами Юргена Клоппа начал бы гонять нынешний состав «армейцев» в «гегенпрессинг», заставлял бы постоянно играть в энергозатратный футбол с массой рывковой работы. Думаю, ресурсы, к которым сейчас грамотное и осторожное отношение, быстро истерлись бы и привели к мраку. У Гинера нет машины времени, поэтому в ЦСКА вынуждены смириться с тем, что ночь длинна, а огонь нужно бережно хранить до лучших времен. Но это генеральная стратегия, в которой всегда есть прописанные отступления от плана. «Армейцы» могут едва-едва поддерживать пламя в рядовых матчах РФПЛ, однако в лигочемпионской встрече с «Манчестер Юнайтед» нужно выкладывать все карты на стол. В случае «армейцев» точно не стоит судить о том, что будет в игре с МЮ, по матчу с «Динамо», например. На сегодняшний вечер Виктор Ганчаренко снимет ограничения, ЦСКА сыграет в свою самую полную силу. Вдруг полыхнет?

Расчётливость Моуриньо

Раздающий «армейцам» комплименты Моуриньо – большой тренер, который возглавляет команду с одним из лучших подборов игроков в мире. Британские эксперты говорят, что нынешний состав «Манчестер Юнайтед» сильнейший с 1999 года, когда под руководством сэра Алекса была одержана победа в Лиге чемпионов. Но Жозе во многом является заложником собственного образа, португалец всегда стремится победить (если только с турнирной точки зрения его не устраивает ничья), но при этом оставляет пути к отступлению и не считает необходимым доминировать над соперником. Достаточно всего лишь забить на один гол больше. Полагаю, это на руку ЦСКА – поиграть в шахматы с командой Моуриньо, «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет атаковать авантюрно и остервенело напирать на «армейцев» в духе вчерашнего «Ливерпуля». Вероятно, «дьяволы» сделают ставку на осмотрительность, на наглость, и для ЦСКА будет лучше, если противник согласится на перетягивание каната и ожидание ошибок, потому что такая игра не предполагает бешеного темпа, от которого у российских команд начинают трястись коленки и образовываться дыры в обороне.

Умение Ганчаренко извлекать максимум из минимума

ЦСКА при Слуцком был гораздо более предсказуемой командой, нежели сейчас. У Леонида Викторовича зачастую все было рационально – и победы, и поражения, и зависимость результатов от игры. Команда Ганчаренко при всей своей организованности и сыгранности более разноплановая, лучше умеющая менять маски даже по ходу матчей. В этом ЦСКА больше иррационального и неожиданного, хотя оговорюсь – эти эпитеты уместны для наблюдателя извне, внутри команды всему может найтись объяснение. Но Моуриньо и «Манчестер Юнайтед» вход на внутреннюю кухню вице-чемпионов России закрыт точно так же, как и нам с вами, поэтому хочется верить, что сегодня манкунианцы найдут повод удивиться. А еще нужно напомнить, что Виктор Михайлович умеет играть важные матчи, на его счету есть сенсации в Лиге чемпионов с БАТЭ, да и победа ЦСКА в Лиссабоне тоже подходит под формулу «максимум из минимума». МЮ может сыграть лучше – пожалуйста, но это вовсе не гарантия того, что «армейцы» не добьются при этом положительного для себя результата.

3:3 на «Олд Траффорд» и лютый Валенсия. Как играли ЦСКА и МЮ