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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
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20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
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22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
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22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
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Не знают о том, что они готовы. «Наполи» как чемпион Италии

сегодня, 17:05

Последние несколько лет в итальянском царстве место императора занимает «Ювентус», который никто не способен скинуть с престола. За все эти годы состав «черно-белых» менялся, становясь только сильнее. Вне зависимости от того, какие приключения и сюжетные линии были у других коллективов, финальная развязка была одна: первое место за «Юве». Из года в год клубы пытаются противостоять итальянскому гранду, но Буффон и компания не поддаются давлению и добиваются того, за что боролись в течение всего игрового сезона.

Стоит отметить, что ежегодно из всей кучи команд, находящихся ниже первой строчки, постоянно выделяется один коллектив, который на протяжении определенного отрезка сезона был бы в состоянии посоревноваться с главным итальянским триумфатором. Это могла быть и «Рома», и «Наполи», и «Интер». Но, не зная, как им справится с игрой на несколько фронтов, они бросали затею потягаться за чемпионство. Кого бы ни поддерживали болельщики Серии А, они, наверное, согласятся с мнением, что в последние годы, не обращая внимания на все турнирные положения и разговоры о набранных очках, самым симпатичным коллективом является «Наполи».

Команда отличная, исполнители прекрасные, есть финансирование и диктор на стадионе, с которым вообще никто не сравнится. Все эти характеристики подходят неаполитанскому клубу. Маурицио Сарри – брутальный мужчина, любящий крепкое словцо или подбадривающие пламенные речи, готов повести команду к успеху. Если все хорошо, его коллектив способен обыграть на кураже кого угодно, если все плохо, тренер сядет в свое кресло, достанет сигарету и на несколько минут замкнется в себе, думая о том, что же пошло не так. И как видится на первый взгляд, его подопечные пока сами не знают, что им под силу завоевать сразу несколько трофеев в течение одного сезона.

Разумеется, никто в ближайшем будущем не будет говорить о Лиге чемпионов. Пока «Реал» на ходу, пока ПСЖ кидает во все стороны мешки с золотом, пока Буффон не смирится с проигранными финалами, для скромного (по сравнению с этими клубами) «Наполи» здесь местечка не найдется.

Но в песне поется: «Не надо печалиться», и на ЛЧ свет клином не сошелся. Есть в конце концов Лига Европы, к которой итальянцы относятся с пренебрежением, и есть главная задача для всех коллективов Серии А – прервать монархическое правление «Ювентуса», став тем самым революционером, который отберет власть у подопечных Аллегри. Понимая это, некоторые футболисты даже не стесняются говорить о том, что им нет дела до борьбы в Лиге чемпионов, что они предпочитают итальянское лидерство.

Был период, когда у Маурицио Сарри возникали конфликты с Аурелио Де Лаурентисом (кто не в курсе, это владелец и президент клуба). Хотя лучше всего это назвать творческими разногласиями и трудовыми ссорами. Это было связано с подбором состава, с его работой в плане проведения ротаций и с физическим восстановлением игроков, хотя последнее больше бы подошло к медперсоналу неаполитанцев. И, к счастью, важное, разумное примирение началось зимой. Тогда «Наполи» играл в 1/8 финала ЛЧ против «Реала». На «Бернабеу» проиграли, на «Сан-Паоло» – тоже, причем с одинаковым счетом.

Но многие эксперты, и даже престранные итальянские журналисты, согласились с тезисами о том, что итальянский клуб выглядел здорово, и попадись им другая сюжетная линия, они смогли бы дойти минимум до полуфинала. В конце концов они уступили будущим триумфаторам этого турнира, поэтому здесь нет ничего кошмарного. Но в тот же период на родине Серия А в очередной раз была отдана Аллегри, а «Наполи» переиграл в эконом режим так, что чуть не попал в Лигу Европы.

В текущем сезоне коллектив Сарри поумнел и преобразился. Продолжение работы с Маурицио – верное решение, ведь его желание победить во внутреннем первенстве это уже не тихие мысли в голове. Это уже давненько переросло в душевный крик, о котором говорят в СМИ. Состав, где каждое звено держится друг за друга и объединяется в цепь из 11 крепких элементов, выдерживает весь груз ответственности. На данный момент Дрис Мертенс, Кальехон, Милик, Гамшик и Инсинье – это атака мечты, и, пожалуй, единственные, кто смог бы затмить Манджукича, Игуаина, Дибалу, Пьянича и Косту.

Главное для Сарри – сделать так, чтобы его прекрасный коллектив сам понял, что уже пора!

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