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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Головин: «Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России»9
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«Спортинг» - «Барселона»: стартовые составы5

«Барселона» с минимальным счетом победила «Спортинг»

вчера, 23:40
СпортингСпортинг0 : 1БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» за счет автогола сумела сломить сопротивление «Спортинга».

Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе».

«Спортинг» - «Барселона» - 0:1 (0:0)
Гол: Коатес 49 (аг)

«Спортинг»: Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Ж. Силва 74), Пиччини, Матье, Фернандеш, Батталья, Акунья (Сесар 73), Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Думбия (Дост 44).
Главный тренер: Жорже Жезуш.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто (Гомеш 87), Иньеста (Паулиньо 80), Месси, Суарес (Видаль 89).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Желсон Мартинш 6, Коэнтрау 26, Думбия 40, Акунья 48, Пиччини 53, Коатес 58, Видаль 90+2.

Судья: Овидиу Хацеган.

В другом матче дня «Рома» одолела «Карабах» (2:1).

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Все комментарии
Бутер Бродский
сегодня в 00:16
Лучше так, чем забивая с офсайдов и безнаказанно играя ручками в своей штрафной. С победой лучший клуб мира!
95 shirvani 95 ответил el barsa
сегодня в 00:16
el barsa:
ты свою бессмысленную жизнь потратил на грязные коменты в адрес футбольной команды . сутками на это тратиш время . про семью че то лепиш там мол дети есть на самом деле ты обычный школьник который всю свою жизнь потратил на это
Жаль, что мы никогда не сможем сравнить, кто из нас добился большего в жизни, и у кого из нас жизнь бессмысленна!
Да, у меня дети есть, они ночью спят, как и норм дети!
Ты не в состоянии завести семью!
el barsa ответил 95 shirvani 95
сегодня в 00:15
95 shirvani 95:
Из-за твоих провокаций, меня в бан отправили! И из какого ты города? Инет герой во всей красе?
правильно сделали . туда надо всех кефирных отправить пожизненно чтоб сгнили там

с махачкалы и че ? че ты этим вопросом решил мне доказать?
Ty4ka98 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 00:14
Летучий-Голландец.:
А что с ним? Почему его не выпускают не в курсе?) Я вроде читал, что травмы у него нет
Нет у него травмы (по официальной версии). Думаю, такие персонажи, как Вермален, Туран и Алькасер первыми на выход из "Барселоны" - не прошли они доверие тренера.

Хотя у нас, опять же, уже был подобный прецедент с Энрике и Алеишем. В итоге, Видаль более-менее на поле появляется.
Wolf77785
сегодня в 00:13
спокойно сыграли в эконом режиме по счету! у нас нет короля Апоэлей с пенальти!!!
95 shirvani 95 ответил el barsa
сегодня в 00:13
el barsa:
лохом здесь считался ты и твои кефирные позорные дружки и еше один п..х который сразу прибегает как только тебя тут обижают . ты ему платиш чтоли? если бы ты жил в моем городе я бы показал тебе инет героя во всей красе .
Из-за твоих провокаций, меня в бан отправили!
И из какого ты города? Инет герой во всей красе?
el barsa ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:10
95-shishani-95:
В отличие от вас, я признаю, когда неправильное решение принимается в пользу Реала! С Баварией признал, с Шахтером признал, вчера не согласен был с падением Бэйла, хоть мне и сказали, что Бэйла задели! К сожалению, инет не позволил норм посмотреть этот момент!
ты свою бессмысленную жизнь потратил на грязные коменты в адрес футбольной команды . сутками на это тратиш время .

про семью че то лепиш там мол дети есть

на самом деле ты обычный школьник который всю свою жизнь потратил на это
Летучий-Голландец. ответил Ty4ka98
сегодня в 00:10
Ty4ka98:
С Пако, видимо, все. Закончился он как игрок "Барселоны". Хотя это и не точно.
А что с ним? Почему его не выпускают не в курсе?)
Я вроде читал, что травмы у него нет
alex1990for ответил FERIS
сегодня в 00:09
FERIS:
очередной фарт и отскок барселоны.
зато без левых пеналей и оффсайдов.
Чемпион Соккера ответил FERIS
сегодня в 00:09
FERIS:
очередной фарт и отскок барселоны.
Очередной твой тупой выceр
Летучий-Голландец. ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:09
95-shishani-95:
В отличие от вас, я признаю, когда неправильное решение принимается в пользу Реала! С Баварией признал, с Шахтером признал, вчера не согласен был с падением Бэйла, хоть мне и сказали, что Бэйла задели! К сожалению, инет не позволил норм посмотреть этот момент!
Я никогда и не спорю с кем либо, тем более на ветке Реала)
Мне это не интересно. Разводить ср..ч на чужой ветке, это не мое.
А твое поведение меня удивляет
Ty4ka98 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 00:09
Летучий-Голландец.:
Возвращаясь к футболу хочется сказать, что Спортинг даже проигрывая сидел в обороне. Наверное поэтому каталонцы и не стали зря силы тратить, другого объяснения у меня нет. После гола бросили играть. Хочется еще, чтобы Суарес побыстрее форму набрал) Непонятно одно, почему даже в этой ситуации не дают играть Пако? Он же выходя на замену голы забивал в прошлом сезоне) При Вальверде даже в заявку не попадает.. очень странно
С Пако, видимо, все. Закончился он как игрок "Барселоны". Хотя это и не точно.
el barsa ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:08
лохом здесь считался ты и твои кефирные позорные дружки

и еше один п..х который сразу прибегает как только тебя тут обижают . ты ему платиш чтоли?

если бы ты жил в моем городе я бы показал тебе инет героя во всей красе .
alex1990for ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 00:08
Летучий-Голландец.:
Возвращаясь к футболу хочется сказать, что Спортинг даже проигрывая сидел в обороне. Наверное поэтому каталонцы и не стали зря силы тратить, другого объяснения у меня нет. После гола бросили играть. Хочется еще, чтобы Суарес побыстрее форму набрал) Непонятно одно, почему даже в этой ситуации не дают играть Пако? Он же выходя на замену голы забивал в прошлом сезоне) При Вальверде даже в заявку не попадает.. очень странно
ну а как объяснить отвратную игру даже в элементарных пасах..
хозяин дизлайка ответил alex1990for
сегодня в 00:08
alex1990for:
а для меня так хорошая игра - главное. а сегодня было что из области середняков испании..
Время есть улучшить игру к решающим матчам.
FERIS
сегодня в 00:08
очередной фарт и отскок барселоны.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:07
Возвращаясь к футболу хочется сказать, что Спортинг даже проигрывая сидел в обороне.
Наверное поэтому каталонцы и не стали зря силы тратить, другого объяснения у меня нет. После гола бросили играть.
Хочется еще, чтобы Суарес побыстрее форму набрал)
Непонятно одно, почему даже в этой ситуации не дают играть Пако?
Он же выходя на замену голы забивал в прошлом сезоне)
При Вальверде даже в заявку не попадает.. очень странно
alex1990for ответил хозяин дизлайка
сегодня в 00:07
хозяин дизлайка:
Не стоит париться по этому поводу. Все люди разные и темперамент у всех разный. Да и кто-то за счёт такого поведения самоутверждается, оскорбляя оппонентов. Вступать в перепалку, значит вставать на один уровень, соответственно на себя переводить все слова, сказанные в их адрес. Не парься, Барселона победила, не это ли для болельщика главное?
а для меня так хорошая игра - главное. а сегодня было что из области середняков испании..
Чемпион Соккера ответил хозяин дизлайка
сегодня в 00:06
хозяин дизлайка:
Не стоит париться по этому поводу. Все люди разные и темперамент у всех разный. Да и кто-то за счёт такого поведения самоутверждается, оскорбляя оппонентов. Вступать в перепалку, значит вставать на один уровень, соответственно на себя переводить все слова, сказанные в их адрес. Не парься, Барселона победила, не это ли для болельщика главное?
Лично для меня-да.
Чемпион Соккера ответил Конор МакГрегор
сегодня в 00:05
Конор МакГрегор:
Как самокритично😂😂 а если не пойду ,что сделаешь? сумочкой изобьешь?))) или ногтями расцарапаешь))) ваша секта на маникюр ведь ходит))))
Не знаю,про какую секту ты там базаришь маникюрную,какие секты вы там,российские глopы, посещаете,я живу вполне нормально,в солнечном Марселе,в районе Сен-Жульен,недалеко от Велодрома,стадиона ФК Марсель,к северо-западу от него,ни в чём себе не отказываю.Правда,арабов многовато,но переживём)))))А ты меня не особо волнуешь))
хозяин дизлайка ответил Чемпион Соккера
сегодня в 00:04
Чемпион Соккера:
Так я и не говорю,что в стане Барселоны их нет,не спорю.Просто не понимаю,зачем выставлять себя ненормальными.
Не стоит париться по этому поводу. Все люди разные и темперамент у всех разный. Да и кто-то за счёт такого поведения самоутверждается, оскорбляя оппонентов. Вступать в перепалку, значит вставать на один уровень, соответственно на себя переводить все слова, сказанные в их адрес. Не парься, Барселона победила, не это ли для болельщика главное?
Конор МакГрегор ответил Чемпион Соккера
сегодня в 00:04
Как самокритично😂😂 а если не пойду ,что сделаешь? сумочкой изобьешь?))) или ногтями расцарапаешь))) ваша секта на маникюр ведь ходит))))
Ty4ka98 ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:04
95-shishani-95:
У меня никогда не будет плакат людей, даже женщин! Я не видел момент, когда мяч попал в руку Рамоса, т.к. инет моросил! А оффсайд где был? Факты приведи!
Мне не жалко ссылки. Вот. Убедись.

http://estaticos.sport.es/resources/jpg/3/1/1506462513113.jpg

P.S это хорошо, что лайки ты не накручиваешь - это правильно. Я такое не люблю.
Чемпион Соккера ответил Конор МакГрегор
сегодня в 00:03
Конор МакГрегор:
Вы просите набрать то,чего у вас нет?))) любопытно😂😂😂
Ой,какой шутник,шутками тут стреляешь,чего ты тут забыл?Тебе дорога в Камеди Клаб,умник))))))Stupid boy)))))
95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 00:03
Летучий-Голландец.:
У тебя всегда будет плохой инет, когда дело будет касаться Реала) Инет плохой, солнце будет светить в глаза и т.д. Ну и про плакат) как же без этого атрибута персофан Роналду?) Врешь ты Ширвани
В отличие от вас, я признаю, когда неправильное решение принимается в пользу Реала!
С Баварией признал, с Шахтером признал, вчера не согласен был с падением Бэйла, хоть мне и сказали, что Бэйла задели! К сожалению, инет не позволил норм посмотреть этот момент!
Чемпион Соккера ответил хозяин дизлайка
сегодня в 00:02
хозяин дизлайка:
Так здесь каждый второй клавишный герой, в стане фанатов Барселоны их не меньше, если не больше даже. Просто к этому всему нужно соответственно относиться, именно это же и отличает мудрого человека.
Так я и не говорю,что в стане Барселоны их нет,не спорю.Просто не понимаю,зачем выставлять себя ненормальными.
Конор МакГрегор ответил Чемпион Соккера
сегодня в 00:02
Вы просите набрать то,чего у вас нет?))) любопытно😂😂😂
Oktavian
сегодня в 00:01
Хорошо, что не стал смотреть матч. Унылая Барса.
Чемпион Соккера ответил Конор МакГрегор
сегодня в 00:01
Конор МакГрегор:
Мы в пятый,а ты все еще сисю у мамки сосешь😂😂😂😂😂
Сразу на оскорбления переходишь...Видимо,короткий ум большее не позволяет.Мне правда жаль вас,мозгов бы набрали.........(((
Пластун
сегодня в 00:01
А Бавария вообще скатилась. А Пепа все ругали. Теперь её мешки натягивают. Папа Карло не впервой влетать по 4-0)))))
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