«Барселона» с минимальным счетом победила «Спортинг»

«Барселона» за счет автогола сумела сломить сопротивление «Спортинга».
Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе».
«Спортинг» - «Барселона» - 0:1 (0:0)
Гол: Коатес 49 (аг).
«Спортинг»: Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Ж. Силва 74), Пиччини, Матье, Фернандеш, Батталья, Акунья (Сесар 73), Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Думбия (Дост 44).
Главный тренер: Жорже Жезуш.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто (Гомеш 87), Иньеста (Паулиньо 80), Месси, Суарес (Видаль 89).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Желсон Мартинш 6, Коэнтрау 26, Думбия 40, Акунья 48, Пиччини 53, Коатес 58, Видаль 90+2.
Судья: Овидиу Хацеган.
В другом матче дня «Рома» одолела «Карабах» (2:1).
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