«Бавария» не смогла ничего противопоставить ПСЖ

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ не заметил «Баварию».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Бавария» – 3:0 (2:0)
Голы: Алвес 2, Кавани 31, Неймар 63
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Алвес, Силва, Верратти (Дракслер 89), Мотта (Ло Селсо 86), Рабьо, Неймар, Мбаппе (Ди Мария 79), Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Бавария»: Ульрайх, Мартинес, Зюле, Алаба, Толиссо (Руди 46), Киммих, Видаль, Алькантара, Хамес (Коман 46), Мюллер (Роббен 69), Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Киммих 23, Видаль 45, Алькантара 61, Верратти 73, Рудди 78.
Судья: Матеу Лаос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Кстати, никто не видел баварию-бест? Хотя о чем это я. Этот хейтер постоянно пасется на ветках Реала, ему до Баварии нет дела.
Кстати, никто не видел баварию-бест? Хотя о чем это я. Этот хейтер постоянно пасется на ветках Реала, ему до Баварии нет дела.