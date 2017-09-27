«Бавария» не смогла ничего противопоставить ПСЖ

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1127
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Европы
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
  • Главные новости
  • Все новости
23:40
«Барселона» с минимальным счетом победила «Спортинг»104
23:35
ЦСКА крупно уступил «Манчестер Юнайтед»248
23:35
«Челси» вырвал победу у «Атлетико»87
20:49
«Рома» в гостях обыграла «Карабах»55
17:33
Артём Ребров может избежать операции46
00:16
Моуриньо: «МЮ очень мощно начал матч и застал этим ЦСКА врасплох»0
00:09
Ганчаренко: «ЦСКА развалил первый пропущенный гол»2
00:04
Азар: «Батшуайи забивает каждый раз, когда появляется на поле!»3
00:01
Головин: «Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России»9
23:55
Смоллинг: «Это был лучший первый тайм в исполнении МЮ в сезоне»2
23:39
«Селтик» разгромил «Андерлехт»1
23:36
«Ювентус» справился с «Олимпиакосом»10
23:34
«Базель» отправил 5 безответных мячей в ворота «Бенфики»15
23:07
Левандовски: «Преданность - красивое слово, но в спорте доминируют успех и деньги»13
22:53
«Халл Сити» продлил контракт с лучшим снайпером команды0
22:39
Хусаинов: «Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч»16
22:32
Кавани - 5-й игрок в истории Лиги чемпионов, забивший в 6 матчах турнира подряд3
22:19
Буффон - главный гвардеец Лиги чемпионов среди итальянских футболистов1
22:12
Акинфеев снова пропустил в матче Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира44
22:07
Венгер: «Знаем силу БАТЭ, нужно классно выступить, чтобы надеяться на хороший результат»4
21:44
Ещенко: «Если в оставшихся матчах сыграем так, как с „Ливерпулем“, всё будет отлично»8
21:35
Уткин: «„Спартак“ скорей лишит „Ливерпуль“ путёвки в плей-офф ЛЧ, чем „Севилью“»12
21:24
Наингголан: «„Рома“ выступила не лучшим образом, но увозит домой три очка»2
21:16
Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону»9
21:04
«Спортинг» - «Барселона»: стартовые составы5

«Бавария» не смогла ничего противопоставить ПСЖ

вчера, 23:39
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ не заметил «Баварию».

Париж, стадион «Парк де Пренс» 

ПСЖ – «Бавария» – 3:0 (2:0)
Голы: Алвес 2, Кавани 31, Неймар 63 

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Алвес, Силва, Верратти (Дракслер 89), Мотта (Ло Селсо 86), Рабьо, Неймар, Мбаппе (Ди Мария 79), Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Бавария»: Ульрайх, Мартинес, Зюле, Алаба, Толиссо (Руди 46), Киммих, Видаль, Алькантара, Хамес (Коман 46), Мюллер (Роббен 69), Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Киммих 23, Видаль 45, Алькантара 61, Верратти 73, Рудди 78.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Metz57100
сегодня в 00:16
Неужели наконец то появился достойный соперник реала в финалах лиги чемпионов?)
Конор МакГрегор
сегодня в 00:15
Псж конечно хорош
starche
сегодня в 00:15
Бавария выглядела бледненько.
MaxForCSKA
сегодня в 00:15
Анчелотти на выход
Рауль и Зидан ответил Agamaga
сегодня в 00:12
Agamaga:
В чьих интересно глазах я выгляжу глупцом? В глазах сливочных или хейтеров? Да сливки могут себе позволить тратить 200-250 за одно трансферное окно, ты сказки тут рассказываешь. Они с МС лидеры в этом плане. Папики там такие стоят, что ПСЖ и не снились, да и долги говорят, что далеко не свои тратят. Даже победы в ЛЧ не приносят столь больших доходов чтобы содержать команду.
Какие ПСЖ не снились ? Алеша владелец ПСЖ принц Катара , он в месяц больше зарабатывает в 50 раз чем Реал в год . Сливки могут позволить , потмоу что зарабатывают , им сверху не дают . А то что долги говорят не свои тратят , кто тебе это говорит ? Голос в голове ? так обратись к врачу , и не неси чушь
рус фан
сегодня в 00:10
Считаю конечно что на результат такой во многом повлияло отсутствие Нойера, Хумельса, Боатенга, но тог да почему все же группа атаки у мюнхена не сработала хотя бы на гол, вот это малопонятно. Неймар гол+пас, Мбапе два голевых паса, Верратти (аналог Мордича на мой взгляд 24года), Рабье (22 года всего), Мотта, переиграли Видаль, Алькантра, Толиссо в центре, ну и по защитной линии у ПСЖ было явное преимущество сегодня.
Agamaga ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:09
Рауль и Зидан:
Тебе лишь бы что ляпнуть , и пофиг что после своих слов ты глупцом выглядеть будешь . Реал больше всех тратит ? ты хоть проверяй прежде чем писать . Да и Реал тратит свои заработанные деньги ,а не богатенького папика
В чьих интересно глазах я выгляжу глупцом? В глазах сливочных или хейтеров? Да сливки могут себе позволить тратить 200-250 за одно трансферное окно, ты сказки тут рассказываешь. Они с МС лидеры в этом плане. Папики там такие стоят, что ПСЖ и не снились, да и долги говорят, что далеко не свои тратят. Даже победы в ЛЧ не приносят столь больших доходов чтобы содержать команду.
AktobeBarca
сегодня в 00:08
У Баварий кроме тупых навесов ничего не было
Zen-Aku
сегодня в 00:07
А где был Рибери! Не уж то Анчи не выпустил его в старте на столь (важный) сложный матч((((
InDaDream
сегодня в 00:06
Анчи исчерпал себя, нет идеи, непонятно во что хочет играть. Алаба сильно сдал, ни одного обостряющего движения на поле. Поляк зазнался, не выкладывается на сто. В этом сезоне успеха не будет, хотя бы нужно перестроить команду. Алабу, Боатенга, Видаля, Леву нужно продать пока деньги дают. Ульрайха в основу не допускать. Анчи до весны не доживет в Мюнхене
Y.N.W.A. ответил el barsa
сегодня в 00:06
el barsa:
монобровый азик болеющий за кабинетный позорный клуб это конечно та еше комедия
Горит, ух хорошо горит!!
el barsa ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:05
Y.N.W.A.:
Ух, какой ты дерзкий. Ну а троллинг просто - уровень...Баварии беста.
монобровый азик болеющий за кабинетный позорный клуб это конечно та еше комедия
Agamaga ответил Конор МакГрегор
сегодня в 00:05
Конор МакГрегор:
Арбитры есть только гранатовые,как раз с Псж они играли в прошлом году,или как раз они дали рекордное кол-во пенок барси😂😂😂
Таким образом сливки хотят стрелки перевести на конкурента? Кто там жаловался, что у Барсы легкий график, а у них видите ли сложный, за свои косяки и потери очков обвиняют календарь. Ну да, Алавес и Бетис это топы аха-ха)
Oktavian
сегодня в 00:04
Как будто не было конфликта Эдинсона и Неймара. Придется поздравить ПСЖ!)
Gianfranco Zola
сегодня в 00:03
Анчи пора в Милан.
Конор МакГрегор
сегодня в 00:02
Псж и Реал,вот претенденты на чемпионство,а физруки из мсити и барси вылетят как обычно..
Рауль и Зидан ответил Agamaga
сегодня в 00:01
Agamaga:
А Реал как побеждает? Больше сливочных никто не тратит. Вот и ПСЖ стремится туда же. Пример, Барселона, в ее лучшие годы играли свои таланты и выигрывали все возможное.
Тебе лишь бы что ляпнуть , и пофиг что после своих слов ты глупцом выглядеть будешь . Реал больше всех тратит ? ты хоть проверяй прежде чем писать . Да и Реал тратит свои заработанные деньги ,а не богатенького папика
Y.N.W.A. ответил da da da
сегодня в 00:00
da da da:
Неймар гениален,лучший в мире после Лео. Эмери номер три после Пепа и Симеоне.
А Педро и Сеск какие?
зигзаг
сегодня в 00:00
Рибери увидел как деньги голы забивают.
da da da
вчера в 23:59
Неймар гениален,лучший в мире после Лео.

Эмери номер три после Пепа и Симеоне.
Y.N.W.A. ответил el barsa
вчера в 23:59
el barsa:
и с позорным карабахом
Гори-гори ясно, чтобы не погасло!!
Конор МакГрегор ответил Agamaga
вчера в 23:59
Арбитры есть только гранатовые,как раз с Псж они играли в прошлом году,или как раз они дали рекордное кол-во пенок барси😂😂😂
Y.N.W.A. ответил el barsa
вчера в 23:58
el barsa:
он пошел смотреть обзор позорных футболистов из баку.
Ух, какой ты дерзкий. Ну а троллинг просто - уровень...Баварии беста.
boom4321 ответил RDeanW
вчера в 23:58
RDeanW:
пепка развалил такую мощную баварию. анчелотти, чтобы собрать клуб заново после такого, нужно лет 10, не меньше
С таким же успехом можно сказать, что САФ развалил МЮ в последнем сезоне
Agamaga ответил Конор МакГрегор
вчера в 23:57
Конор МакГрегор:
Не удивлюсь если Псж выиграет ЛЧ..Кроме Реала их некому остановить..у барси Айтекина больше нет..
У Реала есть те, которые позволяют забивать с оффсайда. Между топами всегда была тонкая грань на поле, и вот эту черту позволяют переходить сливочным арбитры заряженные.
Y.N.W.A. ответил NGYRZ
вчера в 23:57
NGYRZ:
Вот почему Реал уволил Анчелотти...! Знал, что с ним Баварии на международной арене будет трудно...! Хотя фанаты немцкого гранда,были счастливы от этого назначения. Я же благодарил, что Мадрид избавился от итальянца.
Не стоит торопиться. Больше Анчи кубок над головой никто из тренеров не поднимал. Он свое дело знает, у меня нет особых сомнений, что Мюнхен будет как минимум в 1/2 лч.
boom4321 ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:57
Y.N.W.A.:
Разобрали немецкую машину южноамериканские механики. В одну калитку. Кстати, никто не видел баварию-бест? Хотя о чем это я. Этот хейтер постоянно пасется на ветках Реала, ему до Баварии нет дела.
Он так же любит ветки АПЛ
el barsa ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:56
Y.N.W.A.:
Разобрали немецкую машину южноамериканские механики. В одну калитку. Кстати, никто не видел баварию-бест? Хотя о чем это я. Этот хейтер постоянно пасется на ветках Реала, ему до Баварии нет дела.
он пошел смотреть обзор позорных футболистов из баку.
Бессмертный
вчера в 23:56
В этой группе теперь окончательно ясно кто какие места займёт.
el barsa ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:55
Y.N.W.A.:
ПСЖ не стоит зазнаваться. Они еще не встречались с Реалом с Роналду, с Юве с Игуаином и Барсой с Айтекином. :)
и с позорным карабахом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100