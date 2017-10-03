5 футболистов РФПЛ, которые не затеряются в Европе

Промес признан MVP сентября в РФПЛ. Квинси давно входит в число главных звезд лиги, среди которых «Соккер.ру» выделил тех, кто готов принять вызов из топ-5 чемпионатов.

Хочется подчеркнуть, что это рейтинг не сильнейших и не самых талантливых игроков чемпионата России, речь идет о футболистах, которые по сумме параметров ближе всего к отъезду в Европу. Ориентируемся на следующие критерии: интерес со стороны команд из ведущих чемпионатов, реальный или предполагаемый; желание покинуть РФПЛ ради нового вызова; уровень игры и готовность прямо сейчас. К примеру, нет смысла говорить о таких видных игроках как Дзагоев, Акинфеев и Кришито – они не использовали свои шансы уехать. Или взять Шатова, который уже полтора года не в том состоянии, чтобы задумываться о карьере за рубежом. Преждевременно будет рисовать перспективы и для новичков «Зенита» Ригони и Дриусси, которые только прибыли из-за океана и должны для начала полностью адаптироваться в России.

Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 25 лет)

Интерес из Европы: Квинси интересовались «Ливерпуль» и «Рома», летом он и сам не скрывал, что у него есть хорошие предложения, но желание сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов перевешивает. На лидера чемпионов России точно есть спрос в серьезных лигах.

Желание уехать: Промес хочет уехать, но не спешит. В «Спартаке» и Москве чувствует себя комфортно, во время выступлений в РФПЛ стал основным игроком сборной Нидерландов. Возможно, даже немного боится смены обстановки, но Квинси точно предпримет попытку выйти из зоны комфорта. Вполне вероятно, будущим летом.

Текущий уровень: Геннадий Сергеевич Орлов упустил Квинси из виду, говорит, что он перестал тренироваться, как положено. Это удивительное суждение, ведь в этот же день Промес получил приз самому ценному игроку РФПЛ в сентябре. Голландец в числе лучших игроков лиги по голам и передачам, имеет самый высокий рейтинг на сайте «Whoscored» среди всех игроков чемпионата России по итогам 12 туров. Сейчас Квинси травмирован, но обещает уже после перерыва на матчи сборных вернуться более сильным.

Федор Смолов («Краснодар»; Россия; 27 лет)

Интерес из Европы: лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей российской Премьер-Лиги предметно интересовались клубы из Англии, Италии, Испании и Германии. Вроде бы даже был вариант с дортмундской «Боруссией», в которую Федор пошел бы пешком, однако воз и ныне там.

Желание уехать: Смолов точно хочет уехать, год назад он признавался, что летом 2017 года рассчитывает сменить РФПЛ на один из ведущих европейских чемпионатов. Однако не самое удачное выступление на Кубке Конфедераций, травма и скупость европейских претендентов оставила Федора в «Краснодаре» еще на один сезон и даже без Лиги Европы.

Текущий уровень: Федор пропустил старт сезона из-за травмы, но вернулся с голами – уже четырежды отличился в матчах РФПЛ, правда, в двух последних турах «промолчал», весь «Краснодар» был плох в поединках с «Зенитом» и «Арсеналом». Действительно, прошедшее лето было идеальным моментом для отъезда за рубеж, есть риск, что Смолов «пересидит», и тема переезда заглохнет, как у многих его коллег в предыдущие годы.

Александр Головин (ЦСКА; Россия; 21 год)

Интерес из Европы: Головина прекрасно знают в Европе, игры с его участием регулярно посещают скауты разных клубов, а летом сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Арсенала» и «Челси». Александр еще молод, «не испорчен» РФПЛ, из российских игроков он сейчас видится первым претендентом на переезд в Европу.

Желание уехать: «Каждый футболист вне зависимости от возраста хочет поиграть в сильном европейском чемпионате. Я не исключение», - так считает Головин. Правда, дал самонадеянное обещание болельщикам не уходить из ЦСКА, пока армейцы не вернут «золото».

Текущий уровень: Головин не просто становится, он уже стал лидером ЦСКА. Важно, что Александр играет на хорошем уровне даже в плохих матчах своей команды, он всегда выделяется на поле, не стесняется брать игру на себя и принимать ответственные решения. Определенно, это редкая жемчужина РФПЛ, за которой европейские клубы не прочь поохотиться.

Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина; 23 года)

Интерес из Европы: молодой, талантливый, постоянно вызывается в сборную Аргентины. Паредес только приехал в Россию, поэтому пока не может идти речи об уходе из «Зенита», но если Леандро продолжит в том же духе, то будет тем парнем, которого каждое трансферное окно обхаживают солидные европейские клубы. История Паредаса отличается от судеб его соотечественников Дриусси и Ригони, которые только прибыли из Аргентины, хавбека знают по выступлениям за «Рому», поэтому его будут держать «на карандаше».

Желание уехать: опять же, только приехал в Россию, но вряд ли Леандро мечтает всю карьеру провести в «Зените». Переезд на берега Невы для него получится полезным: новый опыт, работа с Манчини, увеличение контракта, но наверняка Паредес рассчитывает в будущем снова поиграть в Серии A или попробовать на зуб АПЛ.

Текущий уровень: снова обращаемся к авторитетному мнению Геннадия Сергеевича Орлова, который называет Паредеса лучшим на своей позиции в РФПЛ. По сыгранным 12-ти турам с этим можно согласиться – аргентинец выделяется.

Александр Кокорин («Зенит»; Россия; 26 лет)

Интерес из Европы: пару лет назад Кокориным интересовались серьезные европейские клубы, в том числе «Арсенал», однако в «Зените» Александр столкнулся с игровыми сложностями и сошел с первых страниц скаутских отчетов. Но сейчас форвард играет так бодро, что этого просто невозможно не заметить, ведь забивает без конца и в чемпионате России, и в Лиге Европы.

Желание уехать: «Естественно, хочу уехать за рубеж и проверить себя в сильной лиге», - слова тогда еще форварда «Динамо» Александра Кокорина двухлетней давности. Вроде бы форвард даже считал приоритетным отъезд в европейский чемпионат, но агент убедил, что в «Зените» тепло и сыто. Каковы стремления Кокорина сейчас – неизвестно.

Текущий уровень: самый яркий среди всех игроков российских клубов здесь и сейчас. В 18-ти матчах сезона 2017/2018 Кокорин уже забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Вторая пятерка: Марио Фернандес и Витиньо (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»), Роман Зобнин и Фернандо («Спартак»).