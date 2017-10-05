Ну а вдруг немцы пропустят?

В блоге «Ну а вдруг?» объясним, что такое «система», и даже попробуем на ней заработать.

Цель блога

Выбираем интересные прогнозы с высокими коэффициентами. В каждом выпуске пробуем разные типы ставок, но выбирая события не случайным образом, а обосновывая то или иное решение.

Трюк выполняют непрофессионалы, так что не пытайтесь повторить его дома! Если все же решились, то ставьте не более 50-100 рублей, потому что наша главная цель - азарт.

Безусловно, будем стараться, чтобы хоть иногда экстремальные ставки заходили. Но если все же не будет получаться, то готовы ответить за слова рублем! А именно - будем ставить все то же, что и рекомендовали сами, на реальные деньги, выкладывая скриншоты из личного кабинета букмекера. Таким образом, можно пошутить, что это самый дорогой блог на «Соккер.Ру».

Система

Как и обещали, в этот раз расскажем про тип ставок «система» и попробуем что-нибудь собрать из линии «Фонбета».

Вообще, не самая хорошая идея прогнозировать отборочные матчи сборных по причине чехарды составов, отсутствия сыгранности и в целом скромного количества игр для анализа, но так как данный блог преследует несколько иные цели, мы, конечно же, возьмемся за два ближайших тура отбора на чемпионат мира. Да и выбора у нас нет, топовые национальные чемпионаты возобновятся лишь в следующий уик-энд.

Итак, если по сути и без скучной математики, то система - тот же экспресс, но позволяющий за счет снижения коэффициента оставлять за собой право на одну или несколько ошибок. Причем уровень риска можно оценивать перед ставкой самому, выбирая количество событий, которое, на ваш взгляд, точно должно «зайти». Рассмотрим на примере и сделаем на него небольшую ставку.

Англия - Словения

Единственное, на что могут надеяться словенцы - это расслабленность Англии ввиду относительно их слабой турнирной мотивации. Но, во-первых, на «Уэмбли» расслабленность невозможна даже в товарищеском матче. Во-вторых, дома англичане вообще не теряли очков в этом отборе. И в-третьих, не забываем про желание реабилитироваться за ничью в Любляне. Поэтому берем п1 за 1.33.

Северная Ирландия - Германия

Несмотря на то что встречаются две лучшие обороны всего отборочного цикла (по два пропущенных мяча за восемь игр), попробуем сломать шаблон и поставить на «Обе забьют» за 2.15. Турнирная мотивация, а точнее демотивация команд вполне может способствовать ошибкам в обороне с обеих сторон. Тем более от немцев ожидается экспериментальный состав, что тоже чревато пропущенными мячами. А что касается североирландцев, то забить самой Германии при своих болельщиках - весьма соблазнительно, особенно когда с турнирной точки зрения проиграть совсем не страшно.

Шотландия - Словакия

Поставить на победу Шотландии за 2.40 мне порекомендовал человек, профессионально занимающийся ставками. Но надо понимать, что в лучшем случае это может значить только то, что шансы Шотландии на победу выше, чем так считает «Фонбет». Естественно, в этом блоге мы не пройдем мимо такого совета и рискнем.

Италия - Македония

Спорить глупо, хозяева - фавориты этой игры. Но кто видел последние игры итальянцев, подтвердит, что разгром от испанцев и домашние 1-0 с Израилем - не случайность, «Скуадра Адзурра» переживает сейчас не лучшие времена. И особенно в нападении, несмотря на отличную форму Иммобиле и Инсинье. Думаю, что много македонцы не пропустят, возьмем гостям фору +3 за щедрые 1.52.

Беларусь - Нидерланды

Не лучшие времена и у белорусов - последнее место в группе, выше даже Люксембург, которому умудрились уступить в очной встрече. И не сказать, что счет не по игре. В последней же встрече со шведами «поплыли» уже в первом тайме, и есть ощущение, что если пропустят быстрый гол от Нидерландов, то еще 3-4 мяча за гостями не «заоранжевеет». Поэтому п2 даже с отрицательной форой -1 за 1.38.

Итого

Коэффициент 14.39, но это если экспрессом. Мы же поставим системой «3 из 5», что гарантирует выигрыш, даже если один любой исход не сыграет, и возврат части денег, если не сыграют сразу два события. Если же сыграет все, то получим выигрыш с коэффициентом 5.52, что, конечно, на порядок меньше, чем было бы при экспрессе, но тоже очень неплохо.

Бонус!

Если соотнести прогноз Гари Линекера, что «в футбол играют двадцать два парня, а побеждают немцы», и наш, что немцы забьют и пропустят, то поставим на победу гостей 1-3 с коэффициентом 11.

Итоги прошлого выпуска

В семи из одиннадцати матчей «стресс-экспресса» наши прогнозы сыграли, пусть и в двух из них с возвратом. А вот в остальных четырех у нас снова творилось «безудержное веселье». Прежде всего нужно отметить, что мы «удачно» попали на, возможно, самый сенсационный тур в истории российской Премьер-Лиги. Только в одном матче тура победила команда, которая находилась выше своего оппонента в турнирной таблице! Более того, лишь две ничьи. Да и то - в одной из них последняя команда турнирной таблицы едва не обыграла первую, дважды ведя по ходу матча и пропустив лишь в конце встречи после рикошета от собственного защитника. Просто идеальный тур для рубрики «дуракам везет»!

Но вот для экспресса, где было четыре матча российского чемпионата, это просто кошмарный сон. Впрочем, наши подстраховки в виде фор 2.5 на «Урал» и 1.5 на «Краснодар» помогли все же два из четырех матчей Премьер-Лиги угадать. А вот домашнее поражение «Рубина» в 500-й матч Бердыева и гостевое «Ростова» от, на мой взгляд, главного кандидата на вылет «СКА-Хабаровска», я, честно сказать, никак не ожидал.

Другая осечка произошла в уже традиционном для этого блога духе - «Монпелье» все-таки сравнял счет на второй компенсированной минуте матча против «Монако». Как говорится, комментарии излишни - у тех, кто смотрел эту игру, поведение хозяев поля во втором тайме оставило много вопросов.

И последняя ошибка была в рамках эксперимента, где мы повелись на шикарные коэффициенты и решили сделать три ставки на туманный во всех смыслах английский Чемпионшип. И, видимо, зря, так как если в двух исходах был хотя бы возврат с коэффициентом 1, то третья ставка с треском провалилась. Хороший урок нам и вам не ставить на турниры, где кроме тренера одной команды ничего не знаешь.

В бонус-ставке же мы были очень близки к тому, чтобы угадать точный счет матча «Милан» - «Рома», поставив на 1:2 в пользу гостей с коэффициентом 10. Но пропустив второй мяч на 77-й минуте, «Милан» вместо финального штурма тут же схлопотал удаление, и счет так и остался 0:2 в пользу римской команды.

Ваши ставки

И по-прежнему интересно узнать, какое событие этого уик-энда с коэффициентом не менее 10 выбрали бы читатели «Соккер.ру», пишите в комментариях свои предложения. Тех, кто угадает и выложит скрин ставки (или даст ссылку на него), мы обязательно упомянем в следующем выпуске. А если вы пока не хотите играть на реальные деньги, то всегда можете потренироваться в нашем призовом конкурсе прогнозов. Как раз сегодня стартует «Лига Наций», где можно выиграть вип-статусы и футболку soccer.ru. Ну а вдруг повезет именно Вам?