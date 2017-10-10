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«Он не Марадона». Сомнения в величии Месси

сегодня, 16:17

Президент ФИФА считает, что Месси не особенный без победы на чемпионате мира. «Соккер.ру» собрал мнения о Лео, который претендует на звание лучшего игрока в истории.

Лионель Месси попал в тридцатку номинантов на «Золотой мяч», но может не сыграть на чемпионате мира, что станет серьезным ударом по самолюбию и нанесет урон ореолу величия. Есть те, кто считает Месси лучшим игроком в истории футбола, но орда сомневающихся во главе с Джанни Инфантино, президентом ФИФА, справедливо указывают на отсутствие титулов в составе сборной. Так что же получается, Лео со своими пятью «Золотыми мячами» не может тягаться с Марадоной и Пеле без триумфа на мундиале? Или такое подтверждение величия не является необходимым?

Джанни Инфантино, глава ФИФА: «Месси – невероятный игрок, но ему по-прежнему нужно выиграть чемпионат мира, потому что история помнит многих великолепных футболистов, никогда не побеждавших на мундиале. Но именно этот титул делает экстраординарным игроком Марадону, который почти в одиночку тащил свои команды к трофеям, играл определяющую роль в клубах и сборной». 

Марио Кемпес, бывший форвард сборной Аргентины, чемпион мира 1978 года: «Чемпионат мира в России без Аргентины и Месси станет катастрофой. Такому развитию событий обрадуются только фанаты Марадоны, которые получат жирный повод говорить, что Диего остается лучшим футболистом в истории футбола». 

Шака Хислоп, экс-вратарь «Вест Хэма» и сборной Тринидада и Тобаго: «Твердо уверен, что Месси нельзя считать лучшим футболистом всех времен по одной причине – он не выигрывал чемпионат мира. А вообще, как люди, которые не видели игру Пеле и Марадоны, могут распоряжаться таким громким статусом и говорить, что Месси лучше или хуже этих великих игроков». 

Диего Симеоне, экс-игрок сборной Аргентины и главный тренер «Атлетико»: «Я никогда не сравниваю Месси с Марадоной, потому что считаю, что это некорректно, ведь они представляют разные эпохи футбола». 

Ромарио«Месси наравне с Роналду и Неймаром является сильнейшим игроком современности. Да, он выиграл пять „Золотых мячей“, зато я забил 1000 голов и выиграл чемпионат мира. Они с Роналду смогут такое повторить? Марадона превосходит их обоих, если принять во внимание, что Диего сделал для сборной Аргентины, но при всем моем уважении должен сказать, что я был сильнее их всех».

Педро Трольо, бывший игрок сборной Аргентины: «В Аргентине от любви до ненависти один шаг, может достаться и Месси. Но люди должны понимать, что в нашей сборной хоть и собраны сильные игроки, нет Хави и Иньесты, которые „сделали“ Лео в „Барселоне“.

Арнольд Шварценеггер, знаменитый киноактер: „Не стану никого сравнивать. Просто скажу, что Месси – футбольный Терминатор“. Мы имеем право его так называть». 

Карлос Вальдеррама, экс-игрок сборной Колумбии: «Месси или Марадона? Да тут и сравнивать нечего! Диего остается лучшим. Месси тоже хороший игрок, но он – не Марадона. Несправедливо сравнивать кого бы то ни было с Диего, никто не приблизился к его уровню».

Усман Дембеле, нападающий «Барселоны»: «Для меня большая честь играть в одной команде с Месси – лучшим игроком в истории футбола».

Мино Райола, известный футбольный агент: «Месси – замечательный игрок, но его величие не подтверждено титулами со сборной и выступлениями за другой клуб в другом чемпионате. Как минимум, Месси должен доказать свое величие в других условиях на клубном уровне». 

Хосеп Гвардиола, экс-тренер «Барселоны» и наставник «Манчестер Сити»: «Месси – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Лучшим его делает то, как он легко все делает. Самый великий не тот, кто обводит трех-четырех противников, а тот, кто делает это лучше всех. Лео практически никогда не ошибается». 

Квинси Промес, полузащитник «Спартака»: «Я могу говорить только том, что видел своими глазами, о футболистах, которые играли прежде, трудно судить. Но когда я вижу игру Месси, то мне кажется, что он игрок с другой планеты. Лично для меня он лучший футболист в истории». 

Коррадо Ферлаино, бывший президент «Наполи»: «Месси играет в составе очень сильной сборной Аргентины и не может добиться успехов. А рядом с Марадоной в сборной играло много посредственных футболистов, но он все равно выиграл чемпионат мира. Диего – лучший». 

Рууд Гуллит, экс-игрок сборной Нидерландов: «Марадона был не только великим футболистом, он был настоящим лидером. Знал, как одержать победу самостоятельно, как на ЧМ-1986. А еще у Месси преимущество эпохи: он защищен регламентом, арбитрами, СМИ, в то время как Диего творил, постоянно держа в уме, что соперники запросто могут сломать ему обе ноги». 

Фабио Капелло: «Пеле, Марадона и Месси – три лучших игрока в истории футбола. Когда люди видят их игру, то аплодируют стоя». 

Фернандо Редондо, экс-полузащитник «Реала» и сборной Аргентины: «Месси – фигура равнозначная Марадоне. Мы, аргентинцы, должны гордиться тем, что оба величайших футболиста планеты – наши соотечественники». 

Хорхе Марио Бергольо, папа римский Франциск: «Если вас интересует мое личное мнение, то Месси лучше, чем Марадона и Пеле». 

Антонио Кассано, бывший форвард сборной Италии: «Сейчас футбол сложнее, больше внимания уделяется физической подготовке, чем во времена Марадоны, конкуренция выше. И в таких условиях Месси выиграл 5 „Золотых мячей“ и три десятка титулов с „Барселоной“. Конечно, он превосходит всех». 

Роберто Айяла, бывший защитник сборной Аргентины: «Лионель – лучший в мире прямо сейчас, но в истории футбола был только один Марадона». 

Роналдо, феномен: «Месси – инопланетянин, но Пеле и Марадона намного превосходят всех, кто играл после них».

Хави, экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании: «Пеле и Марадона внесли большой вклад в развитие игры, но футбол эволюционировал физически, тактически, технически и психологически. Месси – лучший игрок лучшей эпохи в истории футбола». 

Хорхе Вальдано, экс-игрок сборной Аргентины: «Таланты Марадоны и Месси сопоставимы, но Диего стал героем нации, обыграв Англию и сделав Аргентину лучшей в мире. На эмоциональном уровне он принес гораздо больше радости аргентинскому народу, стал „божественным мстителем“. 

Уго Санчес, экс-форвард „Реала“ и сборной Мексики: „Пеле – икона, но рядом с ним всегда был Марадона. Месси уже сравнялся с Диего и может превзойти Пеле, но для этого ему нужно что-нибудь выиграть со сборной Аргентины“. 

Клаудио Джентиле, бывший игрок сборной Италии: „Марадона сильнее. Пока Месси не выиграет чемпионат мира, их даже сравнивать нельзя. Месси часто теряется в решающих матчах. Я считаю, что и Роналду его превосходит“.

Напарники Роналду против коллег Месси

Хосе Луис Чилаверт, бывший вратарь сборной Парагвая: „Месси намного превосходит всех. На втором месте Марадона. Потом Пеле и Ди Стефано. Дальше Кройф и Зидан“.

Хуан Роман Рикелме, экс-хавбек сборной Аргентины и „Барселоны“: „Марадона – самый великий футболист в истории футбола, а Роналду и Месси соревнуются в количестве голов“.

Пеле, Король футбола: „Месси – принц футбола последних 15 лет. Нет, не король, потому что мои родители закрыли фабрику по производству образцов. Есть только один Король. А если говорить об аргентинцах, то лучшим назову не Месси и не Марадону, а Ди Стефано. Он был более разносторонним игроком, чем они“. 

Диего Армандо Марадона: „Я провел блестящую карьеру и всегда наслаждался футболом на поле. Пусть теперь то же самое делает Месси. Между мной и Лионелем не может быть сравнений“. 

Бонус. Геннадий Орлов, голос „Зенита“: „Месси не создан для „Зенита“, а у нас со временем вырастут футболисты сильнее его. Я мечтатель, поэтому верю, что на нашем новом великолепном стадионе вырастут замечательные футболисты“. 

Резюме. Месси не лучший футболист всех времен

Это далеко не все мнения, только самая интересная их часть, но представление складывается вполне объемное. Месси не является лучшим футболистом в истории футбола, потому что у тех, кто ставит выше Марадону, Пеле или кого-то еще, „блокирующий пакет“, то есть Джанни Инфантино не одинок в своей оценке. В самой Аргентине больше сторонников у Марадоны, потому что он подарил счастье всей стране, выиграв мундиаль. Добьется аналогичного успеха Месси – может случиться переоценка ценностей, тем более свежий триумф всегда важнее, но пока строго за Лионеля только его бывшие и нынешние партнеры по „Барселоне“, а также молодые футболисты вроде Промеса, выросшие на магии аргентинца. Вопрос остается открытым, при этом если сборная Аргентины останется без путевки на чемпионат мира, то это станет серьезным ударом по репутации Месси в масштабах мировой футбольной истории. Так что матч против Эквадора, до которого осталось несколько часов, неожиданно становится одним из важнейших в карьере Лионеля. 

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Все комментарии
arsen09
сегодня в 17:09
Соккер по-моему Вам ( редакции ) покоя не даёт фигура Месси ! Каждый раз Вы пытаетесь доказать что он не лучший ! Я думаю покажет время , а не голоса бывших хороших и не очень футболистов. То что Месси оставил один из самых ярких следов в истории мирового футбола просто бессмысленно отрицать ! Если следовать логике экспертишек то значит если не выиграл ЧМ то и сильным и великим считаться не можешь ! Ван Бастен , Кройф , Фигу , Рауль , Оливер Кан , Роберто Баджо , Лэмпард , Мальдини , Ван Нистелрой , Неймар , Пушкаш , Ди Стефано , Батистута что их объеденяет ? Правильно они все не выигрывали ЧМ и поэтому они "слабаки" !
AmIIIeR89
сегодня в 17:07
К каменной рожей прочитал все цитаты до высказывания Гены Орлова, до сих пор ору))
Gangnam_Style
сегодня в 17:07
он вам не Димон
Gigante Buono
сегодня в 17:06
Всегда было интересно, по каким критериям определяют лучшего в истории. По мне, такого попросту не существует. Равносильно определению лучшего актера или музыканта.
Pincho
сегодня в 16:59
Все мнения субъективны, для меня лучшим всегда будет Роналдиньо.
dargo
сегодня в 16:55
Месси сейчас для меня лучший игрок мира, но в сборной он не Диего, согласен с Инфантино, Марадонна в одиночку тащил сборную, решал судьбы в некоторых матчах, как с Бельгией и Англией в 1986, а Лео в сборной не такой и ему не хватает качеств вожака
жменя семечек
сегодня в 16:54
мамаев!! очнись! месси во времена пеле и марадоны по ряду причин вообще бы не смог раскрыться как футболист!! факторы я уже перечислял - тяжёлые поля, деревянные мячи и атрибутика, не столь слаженные командные действие, слабая медицина, бесхребетность самого месси, и элементарное отсутствие гормонов!
Mоnоlo ответил DorianGrey
сегодня в 16:53
DorianGrey:
а Криштиану :) куда дели? он объективно лучше Месси :) сейчас. о каком величии Месси может идти речь, если есть Рон о.О p.s. фанатом сих двух персонажей не являюсь.
И чем он лучше Месси? По моему не тот не другой не хуже и не лучше другого.
Алексей Гузман
сегодня в 16:51
Зачем сравнивать несравнимые величины? Кто такой Месси? А кто Марадона!!
Mоnоlo
сегодня в 16:50
Какие еще сомнения? Очевидно что Месси не сделал и 20 % того что сделал Диего для своей сборной.
Марк Аврелий
сегодня в 16:49
Да какой он лучший в истории, что за бред?
Эфиалтус
сегодня в 16:47
Гном хуже Роналду,о каком Пеле и Марадоны идет речь))) У Роналду и золото Евро,а у месси титул короля Эйбара))) Это же надо фанаты сборной Аргентины оплевали собственного игрока)))
Lionel Messi-10
сегодня в 16:40
Что самое интересное , Месси сравнивают с такими легендами , как Пелле и Марадоной.
А португальца сравнивают с Месси))
Хотя даже тут водолаз сильно останется позади.
П.с В каждую эпоху были свои герои , сейчас историю пишет Лео, водолаз конечно тоже , но он все равно останется вторым.
Mamaev
сегодня в 16:38
Самое точное, думаю, это "Месси – лучший игрок лучшей эпохи в истории футбола".
И Пеле и Марадона более масштабные и великие личности, но футбол тогда был слабее тактически, а неумение обороняться компенсировали грубостью. Да и Месси, думаю будет быстрее всех звёзд прошлого века
Don trambon
сегодня в 16:33
Некоторые люди не могут жить без *идола*, а некоторые не могут делать грязь и деньги, когда такой только один.

Потому и пришлось создавать искусственного идола путём реклам и других дел - месси в пару к великому Рону, который в отличии от маркетингового продукта - месси, великий от природы.

Ну что поделать, народ требует зрелищ, народ требует мяса.
Y.N.W.A.
сегодня в 16:24
Какие могут быть сомнения? Однозначно, один из величайших футболистов в истории, отрицать это глупо. Также глупо, как и называть его величайшим. Сходу можно назвать десяток футболистов, которые были не хуже. Тот же Пеле носит практически официально титул короля футбола. Марадона легенда своей эпохи. Круифф, Гарринча, Роналдо тот, что феномен, Роналду.
Месси входит в когорту величайших, но самым-самым, имхо, не является.
жменя семечек
сегодня в 16:21
весь казус леонеля месси заключается в том, что столь масштабный пиар его имени, не соответствует, масштабу его личности
DorianGrey
сегодня в 16:20
а Криштиану :) куда дели?
он объективно лучше Месси :) сейчас.
о каком величии Месси может идти речь, если есть Рон о.О

p.s. фанатом сих двух персонажей не являюсь.
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