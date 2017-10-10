Буффон: «Благодаря победе на чемпионате мира я смогу умереть спокойно»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира 2006 года:
«Я воплотил в жизнь не только свою самую желанную детскую мечту, но и самую желанную мечту футболиста.
Когда я был маленьким, то листал альбомы с наклейками футболистов и мечтал играть в Серии А и за национальную команду. Но выиграть чемпионат мира - это казалось чем-то недостижимым.
Ради этого стоило жить, благодаря той победе я смогу умереть спокойно».
Напомним, что нынешний созыв «Скуадра Адзурры» постарается пробиться на чемпионат мира-2018 через стыковые поединки.
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Она, кстати, еще не попала на ЧМ-2018.
Она, кстати, еще не попала на ЧМ-2018.