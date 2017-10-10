Рамос заявил, что в «Реале» не повторят ошибку ПСЖ с пробитием пенальти

Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что в мадридском клубе исключена возможность возникновения такого конфликта, который недавно произошел в ПСЖ, когда нападающие команды Неймар и Эдинсон Кавани не могли поделить между собой исполнение стандартных положений:

«В „Реале“ все пенальти исполняет Роналду, если же его нет на поле, то к „точке“ подхожу я. Третий исполнитель обговаривается перед каждой игрой. Это лучший способ избежать проблем - согласовать все заранее и уделить внимание деталям.

Что касается Неймара и Кавани, то это два больших игрока. Уверен, что они придут к соглашению».

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