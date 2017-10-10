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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
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21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
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Рамос заявил, что в «Реале» не повторят ошибку ПСЖ с пробитием пенальти

сегодня, 14:25

Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что в мадридском клубе исключена возможность возникновения такого конфликта, который недавно произошел в ПСЖ, когда нападающие команды Неймар и Эдинсон Кавани не могли поделить между собой исполнение стандартных положений:

«В „Реале“ все пенальти исполняет Роналду, если же его нет на поле, то к „точке“ подхожу я. Третий исполнитель обговаривается перед каждой игрой. Это лучший способ избежать проблем - согласовать все заранее и уделить внимание деталям.

Что касается Неймара и Кавани, то это два больших игрока. Уверен, что они придут к соглашению».

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Все комментарии
Bavaria_M
сегодня в 15:33
да рамос прям кэп.
только вот сколько уже время рон в клубе?
и сколько неймар и кавани играют вместе?
и вопрос когда им было договорится? с учетом что они оба звездные игроки.
или рамос решил брать пример со своей подруги шакиры? и болтать не думая?
Mоnоlo
сегодня в 14:53
Главное сам забей. А то помним Баварию.
Alex12357 ответил beloff
сегодня в 14:51
beloff:
да да, ты это скажи Игуаину, или Неймару, или Дани Алвесу, или Ди Марии, или Санчесу или Озилу, список продолжать? которые не могут в других клубах играть:)
    Alex12357 ответил Thierry Daniel Henry
    сегодня в 14:48
    Thierry Daniel Henry:
    Неймар и Кавани поступили, как не профессионалы, своего дела.
    НЕЙМАР показал что умеет забивать штрафные и пробивать пенальти ,не случись того момента всё осталось бы по старому,а ведь команда строится и притом успешно,так что давайте не будем строго судить о бывшей ситуации НЕЙМАР-Кавани,они нашли пути чтобы не возникало конфликтов,лучше посмотрим -Роналду- в феврале 33 года-начинает труха сыпаться,Месси- в июне будет 31год,оба не выдерживают игр с сильными командами,это называется-ЗАКАТ,но они этого не хотят признавать,ну что же,когда их будут полностью освистывать-будет поздно!
    beloff ответил Alex12357
    сегодня в 14:46
    Alex12357:
    Рамос,игрок сам должен понимать что если ему уже за 30 лет,необходимо помогат становлению молодых футболистов ,а как это делается в Реале и Барселоне -известно всем ,в этих клубах диктуют условия из ума выжившие старики,поэтому кроме своих клубов они больше никому не нужны и играть кроме своих клубов нигде не могут.вот как то так.
    да да, ты это скажи Игуаину, или Неймару, или Дани Алвесу, или Ди Марии, или Санчесу или Озилу, список продолжать? которые не могут в других клубах играть:)
    Alex12357
    сегодня в 14:39
    Рамос,игрок сам должен понимать что если ему уже за 30 лет,необходимо помогат становлению молодых футболистов ,а как это делается в Реале и Барселоне -известно всем ,в этих клубах диктуют условия из ума выжившие старики,поэтому кроме своих клубов они больше никому не нужны и играть кроме своих клубов нигде не могут.вот как то так.
    Морозовский
    сегодня в 14:32
    Рамос не достоин капитанской повязки.
    Thierry Daniel Henry
    сегодня в 14:31
    Неймар и Кавани поступили, как не профессионалы, своего дела.
    Рауль и Зидан
    сегодня в 14:30
    По моему, слишком много внимание уделяется этому моменту
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