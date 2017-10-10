Рамос заявил, что в «Реале» не повторят ошибку ПСЖ с пробитием пенальти

Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что в мадридском клубе исключена возможность возникновения такого конфликта, который недавно произошел в ПСЖ, когда нападающие команды Неймар и Эдинсон Кавани не могли поделить между собой исполнение стандартных положений:
«В „Реале“ все пенальти исполняет Роналду, если же его нет на поле, то к „точке“ подхожу я. Третий исполнитель обговаривается перед каждой игрой. Это лучший способ избежать проблем - согласовать все заранее и уделить внимание деталям.
Что касается Неймара и Кавани, то это два больших игрока. Уверен, что они придут к соглашению».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
только вот сколько уже время рон в клубе?
и сколько неймар и кавани играют вместе?
и вопрос когда им было договорится? с учетом что они оба звездные игроки.
или рамос решил брать пример со своей подруги шакиры? и болтать не думая?
только вот сколько уже время рон в клубе?
и сколько неймар и кавани играют вместе?
и вопрос когда им было договорится? с учетом что они оба звездные игроки.
или рамос решил брать пример со своей подруги шакиры? и болтать не думая?