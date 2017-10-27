У голландцев – Промес, у россиян - Кокорин

Александр пошутил, что беда сборной Голландии в том, что ее лидер – игрок «Спартака». «Соккер.ру» где-то видел идентичные проблемы!

Кокорин просто пошутил, но получилось с подтекстом. Но разве бедой сборной России много лет было не то, что ее лидерами формально оказывались игроки «Спартака», ЦСКА и «Зенита», а не «Реала», «Ювентуса» и «Баварии»? Был у сборной России хоть когда-то лидер, которым можно было гордиться долго, на которого можно было положиться из отбора в отбор? Давайте искать!

Ни один из капитанов не был лидером?

Существовал капитан, который «тащил»? Чтобы не сам по себе, не заслуженный ветеран, не главная звезда, не самый горделивый. Из Черчесова оказался так себе капитан-лидер. Онопко играл много, но потом даже главным тренером не стал. Не хватает амбиций и лидерских качеств. Да и защитнику повязка досталась не потому, что готов был сборную России в финал Евро вытащить, как Загоракис тащил Грецию в 2004 году. Виктор Савельевич порой выручал, но он из другого теста.

Шалимов, как известно, вышел шикарным капитаном – написал знаменитое письмо-кляузу на тренера. И снова же, из него сейчас такой крутой тренер, как из Черчесова. А из капитана Бородюка – такой главный, как из Онопко. Где же прятался капитан с лидерскими качествами в истории сборной? Может, Карпин? Но Валерий Георгиевич умудрился не сорвать повязку с руки Онопко, да и не всегда умение подраться – как с французами, означало, что у Карпина есть качества игрока Зидана – талантливого вожака и тренера на поле.

Смертина и Семака можно объединить, поскольку слишком спокойные в жизни, чтобы считать их лидерские качества в сборной безупречными. Футболисты – хорошие, лидеры – так себе. Сергей Богданович идеально сыграл на Евро-2008, но когда Испания издевалась над сборной России – был, как все. Выделялся, конечно, из общего числа капитан Аршавин, хотя бы по масштабу таланта, но какой из Андрея Сергеевича лидер сборной России, если ему было трудно сыграть даже два одинаково успешных матча в ее футболке?

Звезды такого масштаба забивают по 50 голов за сборную, а у Аршавина – 17 мячей. Да и проблемы с дисциплиной тогда были, никто и не скрывает. Ни Титов, ни Лоськов, ни Аленичев, ни Никифоров, ни Мостовой, ни Тихонов, ни Овчинников, даже если в этом ряду есть люди с капитанским характером для клубов, не были именно для сборной футболистами, которые играют долго и всегда успешно. По разным причинам никто так и не смог стать лидером команды на лет десять, хотя таких примеров в истории других сборных хватает.

Самые новые капитаны – от Игоря Денисова до Игоря Акинфеева через Василия Березуцкого, не смогли доказать, что чем-то лучше звезд из прошлого в плане умения повести сборную Россию к большим победам, не путая роль капитана и лидера, а объединяя их. Так что среди формальных вожаков найти лидера, которым можно было бы хвастаться, параллельно подшучивая над Промесом и сборной Нидерландов, не получилось.

Даже рекордсмены не вели за собой?

Игнашевич сыграл больше матчей, чем все остальные, побил рекорд Онопко. Но Сергей не лидер по натуре своей. Отдал ведь капитанскую Акинфееву в ЦСКА – тому вроде как нужнее. Впрочем, дело не только в клочке ткани. Просто возьмите испанца Рамоса, который без труда передавал статус Касильясу, лишь бы Икер мышей ловил и не хныкал, а сам был вожаком «Реала» и важным для сборной человеком без повязок.

Но в истории футбольной России, если возьмете «гвардейцев» - Василия Березуцкого, Акинфеева, Кержакова, Жиркова или Анюкова, не найдете безупречного лидера для сборной. Даже среди снайперов не отыскать такого человека. Какой из Кержакова – лучшего бомбардира в истории сборной России, был лидер? Александр сыграл 90 поединков и забил всего 30 мячей, причем из его списка почти треть – в товарищеских матчах. Только один – в финальной части крупного турнира, в ворота Южной Кореи.

Бесспорно, Кержаков не лидер сборной, даже играл далеко не всегда, в состав не проходил. Павлюченко ярко зашел, но надолго Романа не хватило. Опытный по количеству матчей и выделяющийся по голам Бесчастных явно не тянет на российского Анри, ведь один раз в футболке сборной забил серьезному сопернику – чехам в Ливерпуле в 1996-м году. Вообще, по самому списку результативных видно, что сборная России никогда не могла положиться на одного феноменального вожака из атакующей группы.

Португальцы годами полагаются на результативность Роналду, который недавно даже Пеле обошел по количеству голов за сборную. Даже когда Криштиану выручает со слабыми соперниками – выручает ведь. А у сборной России четвертое место в списке снайперов делят Карпин и Аршавин, забив по 17 голов. Причем Широков, Кокорин и Дзюба – в первой десятке, что как бы намекает – стабильных лидеров тут не ищите.

У России не было лидера сборной?

Как бы плохо ни играла сборной Франции, Анри старался ее выручить голом – даже рукой готов был забить, лишь бы помогло. Не получилось у Турции – Хакан Шукюр отличался. Сейчас у Польши получается благодаря Левандовски – явный лидер, ведь в сборной бомбардиры важны. Они не всегда лидеры, Вилью, Ван Перси, Батистуту или Клозе нельзя назвать вожаками команд Испании, Нидерландов, Аргентины и Германии их поколений, однако эти ребята выручали.

Но даже таких людей у сборной России нет. И ни один из капитанов реально не тянул на роль лидера, за исключением отдельных поединков Онопко – хотя когда это было, уже дети успели вырасти со времен последнего матча. Так разве не выявил Кокорин своей шуткой о «Спартаке» и Промесе одну из главных проблем сборной России на протяжении всей ее истории? Он-то говорил о команде Нидерландов, провалившей два отборочных цикла подряд, а получилось, что заглянул в зеркало.

Голландия была в финале и полуфинале чемпионатов мира. А сборная России один раз выходила из группы на крупном турнире после восьми попыток. Одна из причин в отсутствии стабильного лидера высоченного класса? Часто ведь нужен один единственный человек, чтобы понять весь расклад. А если освежать память, то последним лидером сборной стал Дзюба в одном из отборов, но теперь Артем даже в состав не вызывается. Зато появился Кокорин, раз у Смолова в сборной не все получается. Когда Александр пролетел мимо Кубка Конфедераций - взялся за ум.

Вот только Александр никогда в жизни не забивал за сезон больше тринадцати мячей. А сейчас собрал целых 15, что для него - аномалия. У Промеса, к слову, в ста последних матчах за «Спартак» больше голов, чем у Кокорина за тот же отрезок на клубном уровне, хотя Квинси – вингер, а Александр – форвард. Так что если проблема сборной Голландии в том, что Промес из «Спартака» – ее потенциальный лидер после ухода Роббена, то проблема сборной России – ее лидером должен быть Кокорин из «Зенита».

Ведь своего Роналду очень не хватает десятилетиями. Многие над Криштиану смеялись после того, как ревел на крупных турнирах после вылетов, а утер слезу, забил Венгрии и вытащил Португалию в финал, который выиграл форвард «Локомотива» Эдер. А другой нападающий из школы железнодорожников – Кокорин, прежде чем ерничать по поводу Промеса, лучше бы вспомнил, что сборной России скоро играть против команд, которые Кокорин обыгрывать не привык.

Александр сейчас – лучший футболист России и надежда сборной. Но пока он и коллеги болтают лучше, чем играют. Часто шутят, как Глушаков о «голубом цвете» и «Зените». Да и сборная Нидерландов не заслужила подколов, ведь это лучший соперник в истории, благодаря их осечке у футбольной России есть великий матч сборной. Так что Кокорину лучше поиграть пару лет подряд на уровне Промеса, сделать «Зенит» чемпионом вместо «Спартака», стать ярко выраженным лидером сборной, а уже тогда можно шутить о других.

Ведь Александр в последних трех матчах «Зенита» не забил ни разу. А из его 12 голов за сборную треть собраны в товарищеских матчах. Единственный дубль – в ворота сборной Люксембурга. Кокорину пора становится лидером национальной команды, но достаточно ли он взрослый и стабильный для такого подвига? Увидим против сборных Аргентины и Испании.