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«Локомотив» не случайно обыграл «Зенит»!

сегодня, 22:06

«Соккер.ру» понимает сожаления фанатов «Зенита», но сложно согласиться, что «Локомотив» случайно переиграл футболистов Манчини – тактика заступается за Семина. 

Прежде чем обвинять «Локомотив» в «трусливой игре», послушайте капитана Кришито: «Мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре». И вспомните действия самого Манчини. «Зенит» заслуженно переиграл «Краснодар», отдав «быкам» мяч после перерыва в гостях. Причем там Лунев сыграл лучше, чем защита Роберто. Игра вторым номером не всегда ущербная, «Спартак» по делу вынес «Севилью» - лучшая работа тренера Карреры в недолгой карьере. 

«Зенит» правильно обставил «Реал Сосьедад», хотя испанская команда куда сильнее и мощнее, если ее не заманить в ту же ловушку, что сегодня смог «Локомотив» заманить самих подопечных Манчини. Последний раз «Зенит» дома влетал так крупно в 2006-м году против «Спартака» - когда был счет 1:4. А сейчас нам показали пример современного футбола. Ведь есть две основных методики игры вторым номером. Первая - победная, предполагающая нивелировать разницу в возможностях, отдав мяч, а потом перейти в атаку. И вторая – безобразная, мерзкая, скучная. 

Если бы «Локомотив» не поменял свое отношение к игре с мячом после перерыва, не пошел в атаку и тупо ждал финального свистка, а потом случайно запихнул гол после первого углового за игру – тогда да, назвали бы их успех несправедливым и во многом случайным. Но реальность была другой. «Зенит» и «Локомотив» сыграли сложный матч и победил в нем тот, кто лучше развил собственную линию поведения. 

Семин идеально выбрал схему и подстраивал ее по ходу матча

«Локомотив» не сыграл в пять защитников, то есть не рассчитывал на ничью 0:0. Играл сначала «4-5-1», и только в самом дебюте по ситуации перестроились на «5-4-1», поскольку опорника Михалика загнали в штрафную площадь. Но со временем Юрий Павлович увидел, как его подопечные перестроились на «4-4-2». Денисов был чистильщиком по всей ширине, Фарфан и Антон Миранчук вдвоем перекрывали выход «Зенита» в атаку. А вот когда приходилось садиться глубже, то лишь Джефферсон оставался впереди, а схема была «4-4-1-1»: 

Еще в первом тайме Манчини допустил грубую ошибку – не мешал «Локомотиву» начинать атаки, поскольку не посчитал их достаточно опасными: 

В результате, как только «Зенит» устал физически – «Локомотив» добрался с первых пасов атаки до решающих передач впереди. Но Фарфан выскочил к чужим воротам и до перерыва. Причем его напарники тогда сыграли четко, куда успешнее, чем хавбеки «Зенита» при частых атаках хозяев:

Во втором тайме ошибки «Зенита» соединились в линию поражения. Хозяева не учли, что у «Локомотива» не оборонительная, а смешанная схема. Забыли, что нельзя давать сопернику выходить в атаку без сопротивления. В результате мяч оказывался у братьев Миранчуков и Фарфана – «Локомотив» смог организовать контратаки, которые форварды реализовали. Гол получился похожим на момент на предыдущей картинке: 

А второй мяч окончательно убедил всех, кто внимательно смотрел игру, что Семин изучал «Зенит». Семин готовил команду к контратакам, ломающим схему соперника, как шоколад в руке, тренерский штаб гостей смотрел и изучал работу Божовича против Манчини. Выход «Локомотива» в атаку – образцово-показательный. Но где был «Зенит»? Его далеко не первый раз ловят на одних и тех же фокусах, причем не сказать, что позиции игроков Манчини указывают на доминирующую игру в атаке, ничего подобного:  

Выводы по тактике после матча «Зенита» и «Локомотива»

1. Когда Паредес сбавил – Леандро выпал из игры быстро, «Зенит» перестал развиваться в центре поля. Проблема выхода в атаку по центру бросалась в глаза и раньше. Без Паредеса на поле Краневиттера держали двое, Матиас примитивен при первом пасе – точность шикарная, но все пасы ближнему или без явного обострения. 

2. «Локомотив» уничтожил один из флангов «Зенита» - правый. Кришито был активнее Ивановича, но не спроста – Семин перекидал четырех человек на бровку знакомого серба, был коллективный прессинг на фланг Бранислава, словно боялись его включений, но не переживали насчет навесов Доменико. Выбрали правильно!  

3. «Зенит» использовал много навесов, причем они были не от бровки или лицевой линии поля, а с угла штрафной. Но при этом фаворит сезона полностью потерял игру низом. Так ужасно комбинировал «Зенит» последний раз при Дике Адвокате – давно это было. 

4. «Локомотив» с первых минут ставил на резкий выход вперед, но поскольку мяч не держался, то атак было мало. Хотя Алексей Миранчук очень хорошо открывался. Вернее, оба Миранчуки – Алексей и Антон в итоге отличились голевыми передачами. 

5. Изначально Игнатьева разменяли на Кокорина, что позволило Кузяеву шерстить левым флангом без опеки и прессинга. Но потом Александр устал, а Владислав сохранил силы – вместе с Лысовым они сумели справиться с удвоенными флангами «Зенита». Ригони, Кокорин, Шатов и Дриусси по флангам сыграли плохо. 

6. «Локомотив» спокойно оборонялся, поскольку «Зенит» ждал, когда соперник потеряет мяч. Сами высоко не прессинговали, и эта ошибка потянула за собой все остальные – Денисов начинал атаки, Фернандеш их продолжал, Фарфан и Миранчуки – завершали. Тут ничего хитрого, но изящно получилось. 

7. «Зенит» подвела не столько слабая реализация – хотя и она тоже, как полное отсутствие свежих тренерских идей. Ригони не был «ложной девяткой», Кокорин на фланге – отсылка к Луческу, и тогда не работало, и сейчас – тоже. Дзюба без мяча и удобных передач – Дзюба без голов. Ерохин и Кузяев не получили правильных заданий. Мевля постоянно пытался сыграть за двоих, и в результате Лунев за это поплатился, ведь слабая позиционная игра Мамманы напоминает работу Нету на той же позиции в прошлом. 

«Локомотиву» просто повезло?

Семин мог проделать все, о чем сказано выше, и проиграть? Конечно, футбол – игра, случайность важна и влияет, глупо это отрицать. Забил бы Ригони, и «Локомотив» мог не сыграть так здорово после перерыва. Но ведь не забил. А если вы посмотрите на показатель качества ударов xG, то увидите счет 1.64 против 1.82 в пользу «Локомотива». Проще говоря, не такими убойными были моменты «Зенита», как показалось болельщикам – Гильерме не герой матча. 

Так что называть выверенную и подготовленную в первом тайме победу «Локомотива» «фартом» может только человек, который допускал, что Семин – слабое звено московской команды, а теперь называет наставника «лучшим тренером страны». А ведь по всему первому тайму опытный Юрий Павлович разбросал для Манчини «пасхалки» - подсказки, что собирается контратаковать продуктивнее. 

Допустим, «Локомотиву» повезло забить первый мяч на 57-й минуте. Но почему фаворит не использовал полчаса для волевой победы? Может, потому что Манчини в очередной раз не докрутил по тактике? Кришито был самым продуктивным созидателем «Зенита». Левый защитник! У Дзюбы, Кокорина, Шатова и Дриусси в сумме два точных удара по воротам. Только Ригони выделялся – попал трижды, но не все его точные выстрелы были такими опасными, как удар в штангу, который в статистику попадает как неточный. 

Команда Семина удачливая, но строго по причине эффективности и тактической грамотности, ведь когда играют хуже – проигрывают всем подряд. И где была их удачливость с «Амкаром»? Плюс москвичи себя не переоценивают, как это сделала команда Манчини после того, как Лунев и Кокорин вывели их на первое место. В «Локомотиве» собраны опытные игроки, не хуже вас понимают, что впереди еще пятнадцать туров. Но «Зенит» вынесли показательно и за это лучше похвалить! Разочарование фанатов петербуржцев понять можно – влетели знатно, но Роберто первый круг провел хуже, чем Луческу годом ранее. 

А Семин – намного лучше, его «Локомотив» в прошлом сезоне после первого круга был на 11 месте, а сейчас – первый. 

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Все комментарии
parallels
сегодня в 22:33
проиграли по делу, никто не спорит. чего мусолить-то, случайно или нет?
zenit_forever2014
сегодня в 22:28
Да какая чушь, проиграли конечно не случайно, но к Локо это не имеет никакого отношения, проиграли потому что строим команду, потому Кокорин учится быть лидером, Ригони впервые играет в Европе, как и Дриусси, Лунёв, Кузяев, Ерохин впервые проводит полноценный сезон в Зените. Эти игроки только в начале своей большой карьере. Команда только строится и не факт, что получится. Но сейчас мы в начале пути, вспомним тот же Локо в прошлом году, а ведь они даже не играли в Европе....Мы играли лучше, но ты не забиваешь, забивают тебе, особенно, когда вратарь покидает ворота.
salaga
сегодня в 22:27
Чего он так распалился как будто кто-то хочет подвергнуть справедливость победы ЛОКО в этом конкретном матче? Но, сам же сознаётся, что "Забил бы Ригони, и «Локомотив» мог не сыграть так здорово после перерыва. Но ведь не забил". Да потому что это игра и удача в ней очень часто значит больше, чем все эти построения, схемы и тактики. Забил бы - всё перевернулось бы: автобус рухнул бы, эмоции у Зенита были бы другие. А может и нет, пропускали же быстрый ответный гол и те и другие. Не забил, не сыграл, проиграл. Что тут такие аналитики разводить? Разве, что гонорар сколотить побольше? То начнут хором на самой заре чемпионата орать: всё - Зенит фаворит, чемпион, то вдруг сразу закапывают в ров. И так не только с Зенитом. Эти с позволения сказать эксперты в своих прогнозах и анаитиках допускают столько киксов, сколько в игре ни один самый посредственный футболист не допускает. И это их ничуть не смущает. Вы где-нибудь встречали их признания ошибок и извинения за не столь уж и редкие поклёпы, оскорбительные сравнения, подрывающие авторитет тренеров и клубов? Никогда этого не было и не будет. Пресса, мол, свобода слова!
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