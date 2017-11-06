​Символическая сборная 16 тура. Команда звёзд «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара»

«Соккер.ру» отмечает высокую результативность тура, а также общую для многих фаворитов фишку – сыграл класс самых сильных, они и оказались в сборной тура.

Вратарь

Сослан Джанаев («Рубин») – стена выходных

У Акинфеева роскошная игра при пенальти. Но два пропущенных мяча после приседаний на выходах, а сэйв после удара с «точки» - единственный за весь матч. У Джанаева против «Зенита» шесть спасений. И хотя там хватало ударов ровно туда, где стоял голкипер – Сослан правильно выбирал позицию. Хорошо складывался, удачно фиксировал мяч. Прилично играет, Рыжикову будет сложно вернуться в основу.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Был защитником лишь формально, ведь на деле играл в Казани в атаке и полузащите – классическая работа латераля. Но поскольку хвалим персональных героев – тенденцию задали футбольные выходные, логично отметить человека, который часто обыгрывал соперников и бил по воротам. Сыграл острее всех в «Зените» наравне с Кокориным. Да, атака у Манчини такая бездарная, что Смольников – защитник-форвард. Правда, без голов…

Анхель Вилькер («Ахмат»)

Не каждая защитная линия – элитная, если не пропустила от Бухарова и Зуева, но Анхель ведь крут давно, о чем лишь напомнил. Его команда вела в один мяч, соперник постоянно искал какие-то подходы, пускай неудачно. Но нельзя не отметить одну из причин, почему «Ахмат» не сильно тревожили – из 12 верховых дуэлей Бухаров проиграл 11. А вот венесуэльский защитник выиграл 9 из 10. Король воздуха!

Грегор Балажиц («Урал»)

С одной стороны, оборона с Балажицем пропустила дважды, причем в одном случае грубую ошибку допустил именно словенец. С другой - Грегор оказался невероятно везучим. Шунин зацепился за Козлова – защитник забил впервые, а потом мяч удачно отскочил от оборонца в ворота. Шла 91-я минута матча, Балажиц вырвал для «Урала» ничью. В РФПЛ защитники дубли делают настолько редко, что нерядовое геройство нужно отметить.

Полузащитники

Антон Миранчук («Локомотив»)

Снова в сборной тура, на этот раз без братца. Вполне заслуженно, ведь Антон сыграл так, как подобает качественному игроку атаки – сделал свое дело. Гол забил? Красиво открылся, протащил мяч, четко переиграл Акинфеева. От поражения спас? Фернандеш забил после паса Антона, который Миранчук отдал, толком не смотря в сторону португальца, но прекрасно оценив эпизод. Такие братья сборной России точно нужны.

Фернандо («Спартак») – собранность выходных

Десять процентов игрового времени чемпиона с мячом был бразилец. Привыкли. Только четырнадцать передач Фернандо не дошли до партнеров из 94. Разумеется, никого нет, чтобы чаще касался мяча. Традиция. Игра шла через опорного хавбека, который в очень важный момент забил со штрафного – перехитрил людей в стенке ударом низом. При отборах, как легко догадаться, Фернандо тоже был лучшим у «Спартака».

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Фарфан - красавец, но у португальца в дерби история драматичнее. С «точки» пробил хорошо, но не добрался до угла – Акинфеев отбил мяч, который мог юркнуть под голкипера. Вратарь сыграл шикарно, португалец – отнюдь не безупречно. Но что сделал Мануэл, работавший в дерби с ЦСКА очень настырно? Продолжил бить по воротам. Из одиннадцати ударов «Локомотива» пять на счету Фернандеша, который своего добился. Сравнял счет, забрал у Акинфеева победу.

Павел Мамаев («Краснодар») – возвращение недели

Семь матчей РФПЛ подряд Павел начинал на скамейке. За это время «Краснодар» три раза выиграл, но затем четыре раза проиграл. Мамаев вышел на поле лишь раз, против «Арсенала» в Туле, и не помог. Но когда вернулся в основу, то отдавал промежуточные передачи против «СКА-Хабаровска», а теперь напомнил, чем ценен бывший игрок ЦСКА. Мамаев умеет выбирать позицию и отдавать передачи – создал три момента, из которых два – голы Смолова.

Квинси Промес («Спартак»)

Прошел час игры, счет был 1:1, «Спартак» часто обстреливал ворота Беленова, но Александр совершил четыре сэйва к тому моменту. А вот когда Квинси решил обойти Кокорина по системе «гол плюс пас», то зарядил так красиво, что даже один из лучших вратарей России не справился. «Спартак» не первый раз выручает индивидуальное мастерство лидеров, и далеко не первый раз – именно класс Промеса. Антоха во всей красе.

Нападающие

Витиньо (ЦСКА)

У «Зенита» такие серьезные проблемы при построении атак, что их невозможно не заметить. Но ЦСКА тоже не блещет. Особенно те, кто должен отвечать за голы. Так что Ганчаренко крупно повезло, что на поле есть хотя бы Витиньо. Сравняв счет быстро и благодаря всего одному из трех итоговых ударов в матче, «армейцы» смогли рассчитывать на ничью. Витиньо обыгрывал, подавал угловые, рвался к чужим воротам и бил. Помог ЦСКА.

Федор Смолов («Краснодар») – стабильность тура

«Тосно» открыл счет забитым мячам против «Краснодара», но пока у «быков» есть человек, который подрабатывает мяч внешней стороной стопы – пришельцев из ФНЛ будут обыгрывать. Второй дубль Федора подряд, но против «Тосно» он сыграл даже ярче и круче, чем против «СКА-Хабаровска», ведь на его счету 3 из 5 точных ударов команды и дубль, убивший в «Тосно» веру в ничью. У «Краснодара» было меньше ударов, но Смолов, Мамаев и Газинский не подвели.

Главный тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Пусть фанаты «Арсенала» не обижаются, но в Хабаровске выиграл не Божович – сам хвалил именно футболистов. Семин тоже не сделал так, чтобы было заметно преимущество «Локомотива» против ЦСКА в одного человека – видать, сказалась усталость после Лиги Европы.

А вот Каррера дома встретил команду, которая до приезда в Москву в семи матчах пять раз отбирала у «Спартака» очки и всегда так поступала в столице. Но после непростого поражения в Севилье чемпион сыграл грамотно. Да и ставка была не только на индивидуальности, ведь на глупый пропущенный мяч отреагировал сначала Фернандо, а потом вся команда.

Гол тура. Михаил Костюков («Амкар»)

Как подобает настоящей красоте, она немного бессмысленная, а в этом случае многими и не замеченная. Гол тура забили пяткой в матче, в котором этот мяч не принес «Амкару» очки, поскольку следующий герой в нашем списке отличился дважды, а пермяки не сумели сравнять счет в большинстве. Конечно, мячи Витиньо или Промеса тоже хороши, но пяткой из-под себя, словно речь о Дель Пьеро, забивают реже, чем хлесткими ударами.

Начудивший герой. Иван Маркелов («Анжи»)

Сделал дубль, обрамил гол тура, а потом удалился, заставил «Анжи» полчаса работать в меньшинстве. Кажется, Иван переоценил свою удачливость в поединке с «Амкаром», ведь зачем-то грубил после перерыва, хотя мог остаться на поле до конца и претендовать на попадание в основу сборной тура.

Тенденция последних недель. Высокая результативность

В прошлом туре было 2.65 гола за игру, забить тогда не сумели только три команды, как и теперь. Зато сейчас показатель еще выше – 23 мяча, по 2.88 на игру. Хотя на самом деле средняя результативность семи матчей с голами оказалась на уровне 3.29. Впечатляет, в кои-то веки восемь команд забили от двух мячей и больше.

Огонь тура. Дерби «Локомотив» - ЦСКА

При выборе этой номинации не важно, на чьей стороне вы в спорах, с какой стороны разбивать яйцо, был ли пенальти, стоило ли прощать молодого «армейца» после явного фола, зачем хитрецу Вернблуму позволили размахнуться локтем лишь на желтую карточку? Важно, что дерби получилось зрелищным. Поединок, где были красивые голы, удаление, спасение от поражения с претензией не победу, потасовки и отраженный пенальти, украсил тур РФПЛ, невзирая на любые споры по нюансам. Здорово, что многие команды разбегались и начался футбол, но плохо, что снова длинная пауза на матчи сборных, а затем и зима близко…