РФПЛ во всей красе. 171 день Артёма, 65 хитростей Понтуса и 46 аргументов Фёдора

Как давно не побеждал «Зенит»? Почему спартаковцы - красавцы? Смолов раздавит мечты Кокорина? Раскрываем секреты тура на «Соккер.ру».

ЦСКА – коллекционер карточек

1-е место по количеству желтых карточек и удалений из группы лидеров именно у ЦСКА. 26 желтых и 2 красные. Обе получили молодые футболисты в последних турах, опытные подопечные Ганчаренко хитрее.

При этом у ЦСКА всего 13.2 фолов за игру – один из самых низких показателей лиги. Из фаворитов реже нарушают правила только «Зенит» и «Спартак». То есть по количеству фолов на карточку «армейцы» будут первыми – завелись.

5 предупреждений в сезоне 2017/18 у Вернблума (уже 48 желтых за четыре с половиной сезона). При этом именно Понтус – самый расчетливый грубиян РФПЛ. Ведь на счету Вернблума всего 1 удаление против «Зенита».

У человека был сезон с 15 «горчичниками», и даже если сравнить с жестким хавбеком Гацканом, то швед выиграет по количеству карточек. У Александра есть 31 желтая и 4 красных, у Понтуса – 48 желтых и 1 красная за это же время.

Всего у шведа 67 предупреждений в РФПЛ. Но в 65 случаях избегал удаления – настоящий сапер. К слову, в новом сезоне в РФПЛ лидирует по карточкам Гранат - 7 штук, у Гацкана и Вернблума – по 5 желтых.

По удалениям лидера нет, ведь никого с двумя красными пока не найти, а по одной карточке у 14 человек.

Смолов – главный конкурент Кокорина

4 гола за два тура - удачливость результативность форварда вернулась к Федору. Два дубля подряд позволили ему выйти на первое место по голам в сезоне.

У Кокорина тоже 8 мячей, но больше сыгранных матчей. Даже реализованный Смоловым пенальти в прошлом туре не меняет расклад, по скорострельности Федор выше.

Так что Александр может проиграть напарнику по сборной лидерство в гонке бомбардиров, ведь у них солидная разница по ударам за игру – 4.8 против 2.7, у Смолова всегда больше моментов.

Но не стоит забывать, что у «быков» 4 поражения в шести последних матчах РФПЛ и 2 победы. Проигрывали «Зениту» и ЦСКА дома, «Арсеналу» и «Локомотиву» - на выезде.

Сравним с теми, кого обыграли – «СКА-Хабаровск» и «Тосно», новички из ФНЛ. Так что с сильными пока удачно не играли, даже команда Парфенова создавала моменты у ворот «быков».

3-е место «Краснодар» может потерять уже в следующем туре. Посмотрим, как сыграют против «Спартака», ведь если уступят – Каррера их обойдет.

Правда, чемпион не обязательно выйдет на третью строчку, ведь ЦСКА – теневой претендент на тройку, если «Краснодар» проиграет «Спартаку». А вот если Смолов забьет 47-й гол в РФПЛ за «быков» и принесет победу - могут выиграть.

«Урал» - чемпион РФПЛ по мировым

9 мировых подписал Тарханов после шестнадцати туров. Причем во многих случаях «Урал» или терял минимальную победу, или наоборот выгрызал один пункт на последних минутах.

4 ничьи добыли, сравнивая счет по голам. Против «Уфы», «Арсенала», «Амкара» и «Динамо». Причем в случае с «канонирами» отыгрались с 2:0 – есть воля у команды. А против «Динамо» защитник Грегор Балажиц сделал дубль на 91-й минуте.

Всего 1 нулевая ничья против ЦСКА в этой ничейной серии – «Урал» компромиссный, но не скучный, голы есть почти всегда.

4 раза команда Тарханова упускала победы в пользу ничьих, когда вела в счете – с «Ростовом», «Краснодаром», «Зенитом» и «СКА-Хабаровском».

Если бы во всех этих случаях не пропускали и заработали на 8 пунктов больше, то шли бы на втором месте, опережая «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

«Спартак» - команда сильных лидеров

1 победу в Москве над «Уфой» одержал «Спартак» в своей истории после двух поражений и ничьей. Команда Семака, который всегда старается навредить «красно-белым», и теперь открыла счет, но выиграть не получилось.

Итого 3 успеха «Спартака», 2 ничьи и 3 победы «Уфы» - сегодня Каррера сравнял счет в противостоянии клубов в чемпионатах России. Трудный соперник и очень важная волевая победа.

12 баллов по системе «гол плюс пас» у Промеса, обошел в этой таблице Кокорина и снова доказывает высокий класс. Причем у голландца по 3 передачи под удары за игру, выше нет никого, на том же уровне играет Маурисио Перейра из «Краснодара», но у него на один ассист меньше – 4 штуки.

3 мяча забил опорный хавбек Фернандо в чемпионате, снова отличился со штрафного, как против «Ливерпуля». И всякий раз его мячи были полезными. «Краснодару» не позволил отыграться, с «Ростовом» начал камбэк, как и против «Уфы».

18.2 ударов за матч у чемпионов отражают успешные включения лидеров, которые заводят команду, а также мастерство группы поддержки. «Спартак» первый по созданным моментам, пускай по меткости чуточку уступают «Краснодару».

Невероятно, но факт – всего 9.6 ударов за игру допускают «красно-белые» у своих ворот, чуть меньше только у «Зенита» (9.5). Так что 21 пропущенный «Спартаком» мяч – следствие грубейших персональных ошибок на ровном месте, а не системных просчетов.

Ведь если говорить о том, как Фернандо и Джикия выстраивают работу обороны в лучших, то «красно-белые» выше «Ростова» оказываются по допущенным моментам. И рядом с «Зенитом», пропустившим вдвое меньше мячей. Пища для размышлений для Карреры.

«Зенит» - фаворит без линии атаки

171 день без голов в чемпионате России Дзюбы с момента победного мяча «Краснодару» в Санкт-Петербурге.

5 месяцев и 18 дней не забивал, хотя только в этом сезоне у Артема 18 ударов, из которых 17 – из пределов штрафной.

7 матчей без результативных действий во всех турнирах у Дриусси. Пускай он в этой серии лишь раз играл весь матч, трудно не заметить, что с середины сентября от аргентинца ни привета, ни ответа для чужой обороны.

4 матчей не забивал в РФПЛ Кокорин, хотя его можно понять – с такой поддержкой тяжело отличиться, особенно если тренер снова загнал на фланг. Линии атаки у «Зенита» нет, поэтому и нет побед.

4 матча у «Зенита» без голов, Манчини уже раздает обещания о забитых мячах. Но пока монотонные атаки, выстроенные Роберто, ни к чему не приводят, когда по разным причинам не может забить Александр.

0 побед в 5 последних матчах чемпионата России у «Зенита». Для сравнения, у тульского «Арсенала» 4 победы в 5 матчах. А бюджеты этих клубов различаются в 9 раз.

Летом Манчини потратил на новичков минимум 85 млн. евро, Божович платил неназванную сумму только за Кангва, но вряд ли Эванс обошелся дороже нескольких миллионов.

Дело часто в тренере, что доказывают успехи Семина, Божовича и Карреры, а также проблемы подопечных Манчини или Шалимова, когда футболистам нужна тренерская помощь против приличных соперников.

Одно радует – голам часто даже наставники не помеха. В новом туре результативность 2.88 мяча за игру, что выше среднего показателя сезона на 35 % или на треть.

Так держать – проснулись команды, только матч «Рубина» и «Зенита» не порадовал голами, но даже в этой игре Джанаев шесть раз отбил мяч, вратарь был сильнее атаки Манчини.