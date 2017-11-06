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Ловчев: «Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры»

сегодня, 00:26
СпартакСпартак3 : 1УфаУфаМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Уфой» в матче 16-го тура РФПЛ:

«Я вновь стану утверждать, что командой игры у „Спартака“ нет. Опять решило все индивидуальное мастерство Промеса. Он такие голы забивал уже не раз. После этого мяча „Уфа“ начала раскрываться, а „Спартак“ поймал соперника на контратаке.

Многие соперники выбирают против „Спартака“ на его поле такую же тактику, какую выбрал Семак. Жесткая и плотная опека, не давать принимать мяч игрокам. А командная игра у „Спартака“ поставлена плохо. Когда он начинает играть в касание, то каждая вторая передача неточная. Поэтому приходится отбирать, возвращаться, а потом опять начинается катание мяча поперек поля. А бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему не приводят. Хотя в составе есть Адриано и Зе Луиш.

Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры».

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Все комментарии
Leha-ha50
сегодня в 01:04
Чего то Евгеша жестковато по своим проехался?!! Вроде и не проиграли, радоваться должен.
А если бы было наоборот??? Он бы сказал:
- Хоть проиграли, но показали командную игру, МОЛОДЦЫ!!!.......прям абсурд какой то. Хоть бы думал прежде чем ляпнуть!!!
RDeanW
сегодня в 00:57
а вот тут согласен. очень много сумбура, игроки так до сих пор и не научились чувствовать друг друга. не знают, куда открываться под пас от конкретного партнера, а дающие не знают, куда лучше пасовать. в итоге 2 гола, сделавших результат - чисто индивидуальные. ну а в третьем комбинации особые не нужны. пас через пустое поле на промеса, потом от промеса в огромную дыру между двух оставшихся игроков уфы. это не очень радует, если честно. ведь бывают проблески, когда играют точно в касание и создают тем самым убийственные моменты. чего один гол севилье недавно стоит
Александр Северный
сегодня в 00:48
Если, он имеет ввиду Глушакова, то лучше бы он коллективно играл.
ABir
сегодня в 00:44
Был на матче, а Ловчев похоже даже не смотрел, а слушал или читал онлайн трансляцию матча. Два из трёх голов Спартака были точно результатом командной игры, конечно не без индивидуального мастерства! Но действительно тяжело показать командную игру против автобусного антифутбола
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