Ловчев: «Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Уфой» в матче 16-го тура РФПЛ:

«Я вновь стану утверждать, что командой игры у „Спартака“ нет. Опять решило все индивидуальное мастерство Промеса. Он такие голы забивал уже не раз. После этого мяча „Уфа“ начала раскрываться, а „Спартак“ поймал соперника на контратаке.

Многие соперники выбирают против „Спартака“ на его поле такую же тактику, какую выбрал Семак. Жесткая и плотная опека, не давать принимать мяч игрокам. А командная игра у „Спартака“ поставлена плохо. Когда он начинает играть в касание, то каждая вторая передача неточная. Поэтому приходится отбирать, возвращаться, а потом опять начинается катание мяча поперек поля. А бездарные подачи Комбарова и Ещенко ни к чему не приводят. Хотя в составе есть Адриано и Зе Луиш.

Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры».

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