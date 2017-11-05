Хамство Вернблума, реабилитация Фернандеша и дикое дерби

Негрязный матч «Локомотива» и ЦСКА превратился в побоище! О недобранных удалениях, фактах матча и отраженном Акинфеевым пенальти – на «Соккер.ру».

Почему Вернблума и Ганчаренко не удалили?

На ровном месте получился большой скандал, в котором арбитр Карасев без вины виноватый – пожалел «армейцев» в переломный момент дерби. Вернблум и тренер ЦСКА наработали на два удаления подряд. У Ганчаренко сдают нервы – то, как Виктор Михайлович выбежал на поле и потом бегал к тренерскому штабу Семина, заслуживает удаления.

И Вернблум, который в жизни веселый и адекватный (на поле играет «тафгая» специально, обычно контролируя жесткие действия) тоже заработал прямую красную карточку. Удар локтем в шею, когда замах рукой – чистое удаление. Понтус умеет играть жестко, но не жестоко. Но тут было похоже на месть или запугивание. Нельзя случайно так сильно махнуть локтем без верховой борьбы!

Даже если вы – ярый болельщик ЦСКА, то должны признать, что Карасев пожалел Вернблума. Ведь если бы так сыграл Игорь Денисов против Дзагоева, то все «армейцы» говорили бы – судья ошибся. По современным правилам такой удар - красная, а потом дисквалификация. Желтая карточа в похожих эпизодах выдается, когда фол как у Рыбуса – негрубое нарушение при верховой борьбе.

Судье критически важно увидеть умысел, а Вернблум сделал явный замах, а не опережал соперника и случайно коснулся локтем. Если бы на его месте был Тарасов или Денисов – оценка была бы аналогичной. Дело не в ЦСКА или Понтусе, фол видел каждый.

Был ли пенальти в ворота Акинфеева?

Оцениваем факты. Фарфан бежал к воротам, но вынужден был смещаться за мячом в сторону траектории движения Васина. Возможно, Джефферсон вообще не успевал пробить, сам терял равновесие от скорости. Но Виктор – это Виктор (при первом голе мяч прошел у Васина между ног), защитник явно положил руку на плечо Фарфану и остановил перуанца.

Чистый одиннадцатиметровый, но плохо для «Локомотива», что его не пошел бить, например, Алексей Миранчук. Фернандеш, конечно, с ударом парень, но его неплохой выстрел не стал смертельным для Акинфеева. «Локомотиву» жестко не повезло – сравняв счет в большинстве, побежали бы за победой. А вот вратарь ЦСКА – красавец, спас команду, как оказалось, от поражения.

Удаление Хосонова. По делу или нет?

Перед матчем на тренировке вылетел один из главных игроков «армейцев» - Александр Головин, крепкого здоровья талантливому парню. В результате Ганчаренко вынужден был снова доверять необстрелянной молодежи. В Туле глупую красную карточку получил Кучаев, а теперь пришла очередь Хосонова. Уходя с поля, Хетаг объяснял: «Я даже не тронул его, [мат], [мат] мать». Но молодой хавбек на эмоциях ошибся.

Во-первых, Тарас Михалик – боец, не в его правилах рисовать фолы. Во-вторых, повтор четко показывает, что у судьи Сергея Карасева не было вариантов – потеряв мяч, хавбек ЦСКА ударил Тараса выше стопы шипами. Очень глупый и опасный фол, можно сильно поломаться, так что желтая карточка – адекватное наказание. Другое дело, что это была вторая карточка, но с первой тоже не поспоришь. Чисто молодежное удаление, от отсутствия опыта и из-за рвения.

Цифры в дикой войне хоть что-то значат?

«Локомотив» чаще бил по чужим воротам – 11 раз против 9, что после удаления неудивительно. А вот без Эдера и Ари количество точных попаданий не впечатлило, по точным выстрелам счет 3:3.

ЦСКА, оказывается, чуть чаще владел мячом, но эта разница такая небольшая, что просто напоминаем вам, что команде Семина удобнее играть на контратаках.

20 отборов, 22 выигранных дуэлей в воздухе – ЦСКА в этом матче выбрал войну вместо созидательного футбола. Ведь если у «Локомотива» девять ударов после комбинаций, то у «армейцев» всего пять. Полагались на мастерство, как в случае с ударом Витиньо.

30 перехватов против 9 – разгромная победа «Локомотива» объясняет, что у Игнатьева, Рыбуса и Пейчиновича полный порядок с умением прочитать игру. У ЦСКА нет даже близко таких успешных чтецов чужих действий, ведь три перехвата Игоря Денисова - лучший результат, чем у лидеров «армейцев» по этому параметру.

100 % точных ударов с игры реализовал «Локомотив», ведь третий их выстрел в створ был с пенальти. У ЦСКА схожая картина – 3 удара и 2 гола. Редкий матч, когда залетало практически все, а опасными могли быть разве что не такие уж частые удары мимо. В этот раз воевали в середине поля, но ярко.

Антигерои матча. Вернблум, Ганчаренко, Васин (ЦСКА)

Не первый год в футболе, но что творили? В матче против «Зенита» «армейцы» могли объяснять решение повоевать тем, что не хотели пропускать и проигрывать. Но против «Локомотива» провели удачливый первый тайм, а потом по очереди грубили и ошибались. Молодой хавбек Хосонов ударил Михалика, Васин ошибался в обороне, Вернблум бил Алексея Миранчука, а Ганчаренко бегал к тренерской скамейке «Локомотива».

Плохо, что за такое безобразное поведение не наказывают. Ведь если всегда прощать – вседозволенность сыграет. Вспомните, что и после желтой карточки Понтус не унимался – знает, что его обычно в РФПЛ не удаляют, закрывая глаза на мелкие фолы. Швед нечасто откровенно хамит, но сегодня и играл так себе – опорная зона пустовала, пока он корчил из себя форварда, и наглел безбожно. Что это было, Понтус? Хорошо, хоть упавшему Алексею Миранчуку коленом в затылок не зарядил.

Герои поединка. Дикий Футбол, Антон Миранчук («Локомотив») и Акинфеев (ЦСКА)

Давненько Акинфеев не ошибался на клубном уровне, и пусть так будет дальше – натерпелся человек от своих защитников, заслуживает немножко везения. Впрочем, сегодня Игорь Владимирович в момент от Фернандеша стал реагировать, а не гадать – на мастерстве сыграл, не на удаче.

Оттолкнулся от линии, очень грамотно – выскочил вперед, успел отбить мяч. Хотя не Игорь стал героем матча, и даже не Фернандеш, который добился ничьей, а просто Дикий Футбол. Его создателем также стал и Антон Миранчук – у российского атакующего хавбека гол плюс пас, обводки, взрывная игра и даже работа в прессинге – хорошо открывался и потом закрывал соперников.

Результат можно назвать закономерным, исходя из игры?

Ничего плохого в диком футболе нет, было ярко. Но если бы ЦСКА удерживал счет 1:2, играя вдевятером – получилось бы по закону. Поэтому после выдающегося по зрелищности поединка логично попросить болельщиков «Локомотива», которые могут прийти на стадион, но пока этого не делают – поддержите команду Семина в будущем. «Железнодорожники» играют прилично и заслуживают этого даже после поражения от «Шерифа» и ничьей ЦСКА. Ведь если молдаванам проиграли по делу, сами виноваты, то против «армейцев» судья испугался.

Некрасиво простили Вернблума. Ведь неважно, сколько карточек надо выдать по правилам одной команде – нельзя не замечать даже не жестокость, а банальное хамство. Эпизод не подразумевал необходимость в грубом фоле. Бывают победы, за которые стыдно, и если бы сегодня ЦСКА выиграл – было бы стыдно. Но и так ушли от поражения, благодаря красивым голам и сэйву Акинфеева они выстрадали ничью. «Армейцы», конечно, заговорены по передовым правилам сказок – мистическим образом выбираются из сложнейших переделок, как в Краснодаре, Базеле или сегодня в Москве в дерби.

А вот «Локомотиву», согласитесь, не добрал – могли лучше сыграть у своих ворот, должны были реализовать пенальти. Но, пусть победить не удалось, подопечные Семина доказали – не случайно выиграли первый круг. Важно не останавливаться, ведь вся борьба впереди. Такая жаркая борьба, как сегодня!