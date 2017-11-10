Все мячи чемпионатов мира новейшей эпохи

ЧМ-2018 в России станет 13-м по счету мундиалем, где команды выяснят отношения с помощью «адидасовского» мяча. «Соккер.ру» знакомит читателей с предками «Telstar 18».

До прихода «Адидас»

На трех довоенных мундиалях и пяти чемпионатах мира в 50-е и 60-е годы прошлого века использовались мячи различных производителей, непохожие друг на друга, но эволюционировавшие от турнира к турниру. Забавно, что в финале ЧМ-1930 Аргентина и Уругвай провели по тайму разными мячами, не сумев сойтись на одном варианте: аргентинцы своим снарядом Tiento выиграли 2:1, но после перерыва уругвайцы более увесистым T-model взяли реванш со счетом 3:0 и одержали общую победу. На первенствах 1934 и 1938 годов мячи готовили компании из стран-хозяек, Италии и Франции. Так вписали себя в историю римлянин Federale 102 и парижанин Allen. Бразильцы в 1950-м создали современный Super Duplo T, но он не стал счастливым, оказавшись одним из символов «Мараканасы». C 1954 года ФИФА стала контролировать параметры футбольного снаряда: диаметр от 68.6 сантиметров до 70, вес – от 410 до 450 грамм. Швейцарца Swiss WC Match-Ball изготовили строго по регламенту.

Перед ЧМ-1958 был организован конкурс на лучший мяч, было подано 102 заявки, жюри остановило свой выбор на мяче №55. Шведская компания Sydsvenska Laderoch Remfabriken обогатилась на пошиве Top-Star, эти мячи использовались и на дебютном первенстве Европы, и вообще долгие годы считались «профессиональными». Не утратил актуальность Top-Star и к ЧМ-1962, где использовались два мяча. Европейские сборные по-прежнему предпочитали этот шведский «кругляш», но тут на сцену вышел революционный Mr. Crack. Его создатель Кустодио Замора отказался от продольных полос кожи и ввел в моду современные шестиугольники, что не все оценили. И, наконец, особенный для англичан домашний и победный мундиаль 1966 года стал восьмым и последним мировым первенством, где чемпион определялся без участия мяча от «Адидас». Challenge 4-Star изготовила ныне здравствующая британская фирма Slazenger, у которой не за горами 150-летний юбилей.

ЧМ-1970. Telstar

Дебют первого адидасовского мяча на крупном турнире состоялся на Евро-1968, где Telstar всех поразил. В первую очередь, пятнистой черно-белой расцветкой, которая впоследствии стала классической и сыграла решающую роль в продвижении футбола на телевизионные экраны. К чемпионату мира на Telstar появились разве что свежие надписи, а Мундиаль-1970 стал первым в истории, чьи матчи транслировались в прямом эфире по ТВ. Мяч, за которым было так комфортно следить на черно-белых телевизорах, стали называть «Телезвездой» или «Звездой телевидения».

ЧМ-1974. Telstar Durlast

Telstar долгое время «рулил» в футболе, дожил до следующего чемпионата мира в слегка усовершенствованном виде. Материалы и техника изготовления неизменны, в первой половине 70-х лучшие умы «Adidas» пытались добиться, чтобы свойства мяча не менялись в разную погоду. В частности, решался вопрос о впитывании влаги.

ЧМ-1978. Tango

Мяч Tango, которым сборная Аргентины без юного Марадоны выиграла домашний чемпионат мира, символизировал страсть, динамизм и элегантность. А еще был более устойчив к изменению погодных условий – в важном вопросе удалось добиться прогресса.

ЧМ-1982. Tango España

Внешних различий не ищите – лекала те же, однако технология изготовления изменилась. Tango España стал первым официальным мячом чемпионата мира, который был пошит не только из натуральной кожи. Стали применяться синтетические материалы, позволившие улучшить свойства игрового снаряда.

ЧМ-1986. Azteca

А этот мяч уже целиком и полностью состоял из синтетических материалов. Броский орнамент, повторявший ацтекские фрески, устанавливал прочную связь мяча с местом проведения турнира – Мексикой. Именно этим «дружком» Диего Марадона забил свои знаменитые голы в ворота англичан – «Рукой Бога» и после неповторимого прохода.

ЧМ-1990. Etrusco

Этот товарищ гордится статусом первого водонепроницаемого футбольного мяча в истории. В дизайне и названии – мотивы древней Италии, ведь мундиаль проходил на Апеннинах, трехглавые этрусские львы принесли удачу сборной Германии.

ЧМ-1994. Questra

Название Questra уходит корнями в древность и означает стремление к звездам. В плане дизайна у этого мяча была монохромная версия и цветная (первый цветной мяч, использовавшийся на крупных международных турнирах). Именно этим мячом форвард сборной России Олег Саленко забил пять мячей в ворота сборной Камеруна в матче чемпионата мира.

ЧМ-1998. Tricolore

Если цветастый Questra дебютировал на Евро-1996, подкрашенный по вкусу англичан, то Tricolore стал первым разноцветным мячом мундиалей. Tricolore изготавливали в Марокко, где алжирские шпионы встроили ему автоматическую функцию притяжения к лысине Зидана. Если вы понимаете, о чем я.

ЧМ-2002. Fevernova

Дизайн основан на азиатской культуре (первый мундиаль XXI века принимали Япония и Южная Корея), а сам мяч стал плодом трехлетних трудов инженеров «Adidas». Fevernova – гроза вратарей, его полет и кручение были непредсказуемы, и любимый мяч Феномена Роналдо. Восемь раз форвард отправлял его в сетку ворот противников сборной Бразилии на ЧМ-2002, в том числе дважды Роналдо огорчил Оливера Кана в финале. 2 500 мячей были использованы непосредственно во время мундиаля, а общее количество проданных по всему миру точных копий перевалило за 6 000 000.

ЧМ-2006. +Teamgeist

В переводе с немецкого название этого мяча означает «командный дух», достойный продолжатель традиций Fevernova по части «летучести». В дизайне можно разглядеть очертания Кубка Мира, традиция привязки внешнего вида к месту проведения турнира постепенно вытесняется.

ЧМ-2010. Jabulani

Jabulani в переводе с языка зулусов – «праздновать», мяч первого в мире мундиаля, прошедшего в Африке, не мог обойтись без местного колорита, южноафриканский стиль прослеживается в цветастых кругляках.

ЧМ-2014. Brazuca

Название мяча было определено в ходе голосования, в котором приняли участие больше миллиона бразильцев, и 78% отдали предпочтение этому варианту. В «Адидас» назвали мяч революционным, впервые были использованы всего шесть внешних панелей (Jabulani – 8; +Teamgeist – 14), а дизайн якобы опирается на бразильские «браслеты желаний».





ЧМ-2018. Telstar 18

Россиянам, в отличие от бразильцев, не дали возможности повлиять ни на название, ни на дизайн мяча, который будет использоваться во время грядущего чемпионата мира. Представленный Месси и Зиданом мяч продолжает тему ностальгии, которая окружает всю коллекцию «Адидас» накануне ЧМ-2018. Формы всех сборных, которые сотрудничают с немецким концерном, являются отсылкой к прошлому – убедитесь сами. Ну, а мяч, как вы можете убедиться, напоминает о своих коллегах с чемпионатов 1970 и 1974 годов, Telstar и Telstar Durlast, только он, конечно, учитывает современные реалии – пятнышки стали пиксельными.