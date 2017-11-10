Они не приедут

Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян предлагает обратить внимание на известных футболистов, которых мы не увидим летом 2018 года в России.

Арьен Роббен и наш Квинси (Нидерланды)

«Летучие голландцы» на этот раз не долетели до России. Арьен завершил карьеру в сборной, уступив своё место спартаковцу Квинси Промесу. Как ни печально, но их мы не увидим на мундиале.

Давид Алаба (Австрия)

Австрийцы попали в группу к Сербии, Уэльсу и Ирландии и даже не смогли добраться до стыковых играх. Хотя большинство экспертов и не видели австрийскую сборную на ЧМ-2018. Все-таки обидно за капитана сборной Австрии, который сделал четыре голевые передачи в отборочном цикле и старался изо всех сил тащить за собой всю команду.

Гарет Бэйл (Уэльс)

То, что такая звезда, как Бэйл, не будет бегать на полях России, немножко обидно. Но «Эльф» и его бригада не смогли показать ту игру, которую мы увидели на Евро во Франции. Так что виноваты сами.

Марек Гамшик и остальные (Словакия)

Словаки финишировали на втором месте в своей группе. Но для попадания в стыки его команде не хватило очков — сборная Словакии стала худшей среди всех вторых команд Европы. Вот так полузащитник «Наполи» на мундиаль в Россию теперь не приедет. А ведь он старался, став автором двух голов и трёх передач.

Андрей Ярмоленко и сборная Украины

Подопечные Шевченко были близки к попаданию в стыковые матчи. В сборной Украины Ярмоленко, наверное, старался больше всех, забив половину её голов в отборе. Но, если честно, хорваты были сильнее, что и доказали в первом противостоянии против греков.

Генрих Мхитарян (Армения)

Генрих на данный момент - самый популярный футболист из СНГ. Oбидно, что игрокa МЮ мы не увидим на полях России. Армянской диаспоре в России точно будет не хватать Мхитаряна на чемпионате мира.

Ян Облак (Словения)

Один из сильнейших голкиперов в мире. Если бы атака словенцев соответствовала уровню Облака, возможно, хоть до стыковых матчей они бы добрались. Облак пропустил мало, но его команда тоже мало забивала. И вот - только четвёртое место в группе.

Эдин Джеко и Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

Пьянич сделал 6 голевых передач, Джеко забил 5 голов, но стараний футболистов из «Ромы» и «Ювентуса» оказалось мало. Их сборная заняла только третье место в своей группе, и это лишило нас возможности увидеть их в России в 2018 году.

Рияд Марез и остальные «Лисы» (Алжир)

«Лисы» - это прозвище «Лестерa», где играет Рияд. Так называют и футболистов сборной Алжира, а конкретно - Лисы пустыни. На турнире в Бразилии (ЧM-2014) алжирцы заняли второе место в группе H с командами Бельгии, Южной Кореи и России. А уже в этом отборочном цикле в своей группе алжирцы набрали всего одно очко, а сборная Нигерии обеспечила себе путевку в Россию. Так что скоростного и техничногo «лиса» мы на ЧМ-2018 не увидим.

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) и Наби Кейта (Гвинея)

Вряд ли большинство наших читателей знают хотя бы одного футболиста из сборной Гвинеи или из сборной Габона, кроме этих двух парней. Представителей Бундеслиги, увы, мы тоже не увидим на главном футбольном турнире.

Санчес, Видаль (Чили)

Санчес и Видаль протащили чилийцев в финал на Кубке Конфедераций... Но второй раз покорить вершины в России они не смогут. Эти ребята достигли очень многого в своей карьере, но, увы, быть первыми, вторыми или даже третьими на чемпионате мира им, похоже, не судьба.

Приключения американцев в России. Этому не бывать

В решающей встрече сборной США с аутсайдером группы, командой Тринидада и Тобаго, победа неожиданно оказалась за островитянами. Счет 2:1 оставил сборную США без главного футбольного праздника четырехлетия. А последний раз такое случалось в 1986 году. Мы не увидим на полях России таких футболистов, как Клинт Дэмпси, Тим Ховард, Бобби Вуд, Джози Алтидор и Кристиан Пулишич.

Камерун и Гана

Ещё две африканские сборные, пролетевшие мимо чемпионата мира, - Камерун и Гана. Мы привыкли видеть эти сборные на чемпионатах мира, привыкли к тем сенсациям, авторами которых становились африканцы. Но на этот раз придется обходиться без них. Таких игроков, как Шупо-Мотинг, Матип, Боатенг, на ЧМ 2018 мы не увидим.

Старые знакомые

На домашнем чемпионате мы также не увидим нам очень хорошо знакомых футболистов. Например, Кристиана Нобоа, ведь Эквадор тоже не вышел на ЧМ. Не приедет защитник Сунзу из сборной Замбии и Соломон Рондон из Венесуэлы. Сборная Узбекистана тоже не смогла добраться до России, и мы не увидим Одила Ахмедова, Вадима Афонина и других наших друзей из этой сборной.

Можно перечислить и много других футболистов и сборных, которые не приедут в Россию на ЧМ, но мы выбрали, по нашему мнению, самых достойных, которые могли бы украсить турнир своей игрой. Этот список могут пополнить еще футболисты из сборных Швеции, Греции, Дании, Перу, Италии, Ирландии, Швейцарии или Австралии... Но об этом уже потом. Напишите, какие футболисты или сборные, по вашему мнению, были бы достойны приехать в Россию.

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