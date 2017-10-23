Нуну Гомеш: «Система видеоповторов будет применяться на ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш уверен, что система видеопомощи арбитрам (VAR) обязательно будет использоваться на чемпионате мира 2018.

«Мы с Инфантино (президентом ФИФА - прим. ред.) обсудили много проблем, включая календарь, юношеский и женский футбол, систему видеоповторов. На мой взгляд, уже можно говорить, что она окончательно стала частью футбола и будет использоваться на предстоящем чемпионате мира. Как и любое нововведение, видеоповторы требуют времени, чтобы прижиться. Судьям и ФИФА нужна помощь, чтобы это произошло как можно быстрее, и болельщики приняли их.

Новые технологии - это будущее футбола, никуда от этого не деться. Да, порой возникают слишком длинные паузы, которые замедляют игру. Но все это поправимо, нужно лишь немного времени и терпения».

Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке Конфедераций - 2017 в России. Вопрос использования системы на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения, окончательное решение будет принято в марте 2018 года.

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