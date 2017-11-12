Вход без выхода. Как к вам относятся на российских стадионах

«Соккер.ру» интересны ваши истории посещения футбольных арен и проблем, с ними связанными. Что делать, когда по нулям вежливость и безопасность?

Долгий и нудный выход из «Лужников» толпы, окруженной полицией и солдатами, не является чем-то новым. Но не перестает от этого быть диким. Стоит подумать, что можно сделать, но пока не делается, чтобы болельщики за свои деньги не чувствовали себя пингвинами в узком коридоре и не теряли желание прийти на футбол еще раз.

1. Ставить безопасность на первое место

Запирать толпу и ограничивать выходы небезопасно. Вчера примерно 30 000 человек – верхний ярус стадиона на 81 тысячу, оказались запертыми на секторах. Там было много женщин и детей, но могли оказаться группы молодых людей, нашедших способ пронести на стадион горячительные напитки (например, внутри себя). Кроме того, как показывает опыт РФПЛ, оградить стадион от проноса запрещенных вещей и так не умеют.

Подвыпившие или просто злые замерзшие молодые люди вполне могли вступить в конструктивный разговор с охраной. Нельзя исключать локальные конфликты. Даже если бы их не было, достаточно брошенных из толпы снежков в полицию в зимнюю пору, чтобы та отреагировала. Так было 35 лет назад на матче «Спартак» - «Харлем». В результате в давке погибло 66 ребят, среди которых многие – подростки лет 16-17. Забывают уроки истории…

- зрители матча Россия - Аргентина жаловались на давку не только во время выхода, который занял от получаса до полутора часов, но даже во время входа на арену, то есть досмотр был «стандартным»;

- заблокировав на верхнем ярусе народ на холоде, полиция могла спровоцировать ответную реакцию, мелкую попытку прорыва или случайную панику в толпе. Результат любой давки – увечья.

2. Не доверять логистику полиции

Не справляются, не справляются регулярно и давно. Если положено, чтобы полицейский были кордоном – пусть будут. Но ответственность за саму организацию должны нести люди в штатском и с профильным образованием, знанием норм и правил. Когда поручают все ГУ МВД, то потом оказывается, что нужные выходы людям перекрыли из-за ремонта станции метро (о матче знали давно, могли оговорить графики работ) и одновременной реконструкции бассейна.

Если знали о плохом выходе, а не выдумали сегодня, то почему не предупредили загодя? Бассейн по пути к станции «Воробьевы горы», где рядом обещали перевалочный пункт к ЧМ-18 – слабое оправдание. Пусть в следующий раз Мутко и его коллеги подумают загодя и оставят полицию немой охраной, а не в качестве одного из главных организаторов. Москвичам хватает рядом людей в форме, в России вообще полицейских немало. Не мировой рекорд, как иногда пишут, но официальное число солидное – больше миллиона стражей порядка.

- ГУ МВД назвало причиной непродуманной организации матча с рекордной для сборной России посещаемостью ремонт бассейна. Кстати, комплекс находится рядом с дорогой, а не посреди дороги – так, к слову;

- исходя из количества населения, примерно каждый 30-й взрослый мужик в России – полицейский или человек, имеющий отношение к правоохранительным органам (берем ребят от 24 до 44 лет). Но если полицейским, которых так много, ищут альтернативное применение – надо их обучать, чтобы полиция не создавала бессмысленные кордоны.

3. Не забывать о террористической угрозе

Есть известная запрещенная в РФ организация, которая берет на себя ответственность за все теракты и похожие на теракты вещи. Она начала постить в сети коллажи, где в заложниках на фоне объектов ЧМ-18 находятся звезды футбола. Понятно, что об этом нужно рассказывать – чтобы будущие зрители мундиаля учитывали разные сценарии. И раз безумцы рядом, любой стадион надо возводить и продумывать так, чтобы эвакуация в случае ЧП проходила за 5-10 минут.

Пусть в «Лужниках» никогда не будет никаких трагедий, но нормы надо соблюдать. Вчера в случае чего угодно – например, отключения электричества без возможности быстрого ремонта, 78 000 россиян и гостей матча не смогли бы оперативно покинуть стадион. Если полиция всегда прикрывается террористической угрозой, придумывая странные правила прохода на стадионы, то должна просчитывать и вариант экстренной эвакуации. Вход – тысячи рублей, выхода – нет.

- согласно требованиям безопасности, максимальное время эвакуации всех зрителей – 20 минут, в идеале – в районе 10 минут, на сайте «Лужников» говорят о 15 минутах. Реальность – полчаса минимум;

- в «Лужниках» в ходе реконструкции специально добавили новые выходы, расширив старые, и каскадные лестницы по периметру. Всего на стадионе 22 выхода вместо 13. Но они были закрыты.

4. Сделать поход на стадион праздником

Пункт касается как «Лужников», где многие хотели протестировать систему «Чай, кофе, капучино», так и других арен к ЧМ-18. Где комфортные условия? Где продуманные системы торговли снеками и напитками? На «Крестовском» позаботились о перекусе – народу приятно. Но в «Лужниках» жаловались, что из-за толп было сложно добраться к калориям. А кто добрался - жалуется на холодный чай и позавчерашние сосиски.

Но время после матча России и Аргентины было детским, часть людей могла продолжить приятный отдых в теплом помещении за ужином или перекусом. Но возможности не создали. В результате люди между футболом в заведении и на стадионе выберут первое, где теплее. Или вообще пойдут в кино, ведь почему-то забывают о конкуренции в сфере развлечений и о том, что бюджеты у людей ограниченные. Вчера всем было плевать на ценность чужого времени, но обычно не думают и о комфорте.

- стадион это не только чаша, а комплекс, вокруг которого надо стоить развлекательные заведения – незачем собирать 80 тысяч человек и не предлагать им весь спектр возможных развлечений;

- есть ведь примеры даже в России - на арене «Краснодара» предусмотрели 28 фудкортов (точек продажи еды и напитков) на двух обходных галереях, а также два обзорных бара с видом на поле;

- на «Крестовском» недавно проводили гастрономический фестиваль и эксперимент успешный – народ был рад доступу к перекусу, невзирая на явно не студенческие цены.

5. Не повторять одни и те же ошибки

Сколько можно охранять только плохую репутацию правоохранителей? На днях Дель Пьеро не пустили в отель сборной Аргентины к Месси. Пример показательный не потому, что охранники действовали по инструкции и не знали в лицо легенду – их право, а из-за того, как общались с Дель Пьеро и россиянами, которые помогали его опознать. В России столько полицейских и бывших полицейский, что некоторые из них устраиваются работать охраной в дорогих отелях. При этом не меняют отношение к людям вместе с профессией.

И даже не пытаются подучить английский язык под ЧМ-18. Следующим летом в России окажутся миллионы иностранцев. В России навсегда останутся миллионы россиян – что намного важнее. И каждый футбольный болельщик заслуживает комфорта. Пока его нет, народу испортили праздник - открытие арены финала чемпионата мира. Можно поздравить чиновников, Мутко и полицейских. Себе-то они коридоры сделали и дорогу открыли. Но провалили невероятно простой экзамен, ведь во всем мире давно продумывали и реализовали системы общения с клиентами на спортивных аренах. Надо было просто повторить.

- хуже всего то, что в «Лужниках» ничего нового не произошло. Найдутся даже те, кто скажет, что все было «нормально» – как глава комитета по организации ЧМ-18. А что, девушек на морозе не раздевали. Фанатов не били. Задержка с выходом – «обыденность». А непродуманная транспортная система – то, с чем еще столкнуться на ЧМ-18;

- помогать с проходом на арены ЧМ-18 летом будут представители таможенной службы. Вряд ли приключений станет меньше – отзывы о встрече с таможенниками не всегда положительные. Организация матчей должна быть безупречной не только в Москве, но и в Саранске или Калининграде.

Пока же народу легче рассказать историю неприятного посещения российского стадиона, чем привести пример, когда все было идеально.