На стадионе «Ростов Арена» включена система подогрева поля

На стадионе «Ростов Арена», который примет матчи ЧМ-2018, включили систему подогрева поля. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

«Учитывая погодные условия, на поле „Ростов Арены“ снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время. Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева», — сказал Сидаш.

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