Мутко: «С 2019 года все финалы Кубка России будут проходить в „Лужниках“»

Президент РФС Виталий Мутко после первого матча на стадионе «Лужники» после реконструкции сообщил, что, начиная с 2019 года, все финальные поединки Кубка России будет принимать именно эта арена:

«Кубок 2018 года точно пройдет в Волгограде, это будет игра памяти. После этого все финалы Кубка будут тут проходить, а Суперкубок будет мигрировать по городам».

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