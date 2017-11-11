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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 71’ Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Мутко: «С 2019 года все финалы Кубка России будут проходить в „Лужниках“»

сегодня, 18:38

Президент РФС Виталий Мутко после первого матча на стадионе «Лужники» после реконструкции сообщил, что, начиная с 2019 года, все финальные поединки Кубка России будет принимать именно эта арена:

«Кубок 2018 года точно пройдет в Волгограде, это будет игра памяти. После этого все финалы Кубка будут тут проходить, а Суперкубок будет мигрировать по городам».

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Все комментарии
Дима Головашич
сегодня в 19:07
И это верное решение. Стадион хороший, находится в Москве. Если команды умудряются тратить деньги на постоянные перелёты в течение сезона, то почему не могут прилететь в Москву на нормальный стадион? Или вы считаете, что за пределами Москвы достаточно стадионов, соответствующих уровню мероприятия? Думаете, кому-то станет удобнее. Нет, Москва - идеальный вариант. Финал кубка России в столице страны, а не в Екатеринбурге или Уфе. Уж простите, но там, кроме местных жителей на футбол точно никто не придёт, да и условия куда проще.
Real Madrid-C
сегодня в 19:05
Пора выгонять этого Циркача!
Дед Мазая
сегодня в 19:03
И что в этом хорошего? Если в финале не будет московских команд, то и зрителей не будет. А если будут московские команды, то получают преимущество своего поля...(
Дима Головашич ответил Killabyte
сегодня в 19:02
Killabyte:
И что в этом хорошего?каждый год финал на одном и том же стадионе
Нет, давайте опять у вас дома проведём.
Owl Fake
сегодня в 19:02
При пустых трибунах для людей, кому футбол начёрт не нужен?
За Москвой тоже есть страна! Она не кончается МКАДом.
Killabyte
сегодня в 18:54
И что в этом хорошего?каждый год финал на одном и том же стадионе
Суеверный
сегодня в 18:53
Спорное решение. По нескольким аспектам. Вдруг встретятся не московские клубы. Это весьма вероятно. И есть правило чередования поля для участников Кубка России. Так его отменили? Я не слышал о подобном...
жменя семечек
сегодня в 18:51
для них остальной Рооссии как бы не существует
Salihamidjic
сегодня в 18:49
Мутко, как тебя вообще земля держит
Морозовский
сегодня в 18:47
Долго Мутько правитьь собрался! Не видать нам ничо хорошего.
mat73
сегодня в 18:43
Даже если в финал выйдут условные Звезда Пермь и якутский Алмаз?
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