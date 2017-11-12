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17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 64’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 6 3.25 1.68
16:00 21’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7 3.3 1.57
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Причиной увеличения времени выхода зрителей со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы

сегодня, 15:22
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Как сообщает источник, причиной увеличения времени выхода болельщиков со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы на станции метро «Спортивная».

«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро „Спортивная“ и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро „Воробьёвы горы“ не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», - заявила пресс-служба ГУ МВД.

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Брулин
сегодня в 15:56
Ксения Собчак призвала Мутко уйти в отставку
вованыч 80
сегодня в 15:48
Так бы уж и сказали,что медведев и ко выезжали со стадиона.небось как обычно молмосквы перекрыли
Брулин
сегодня в 15:40
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют.
VLM
сегодня в 15:38
А сразу подумать мозга не хватает - провели бы на другом стадионе. Или со сборной Монголии - глядишь, и народу бы поменьше было, и счет на табло поприятней )))
LOpp
сегодня в 15:37
клоуны, можно было организовать нормальный выход со стадиона, вокруг 4 станции: Спортивная, Воробьевы горы, Фрунзенская, МЦК Лужники. как всегда обложались
starche
сегодня в 15:27
Слабая отмазка, не проходит.
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