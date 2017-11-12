Причиной увеличения времени выхода зрителей со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы

Как сообщает источник, причиной увеличения времени выхода болельщиков со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы на станции метро «Спортивная».



«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро „Спортивная“ и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро „Воробьёвы горы“ не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», - заявила пресс-служба ГУ МВД.



«Лужники» открылись и поставили рекорд!

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