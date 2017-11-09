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Стадион «Ростов-Арена» будет введен в эксплуатацию до конца этого года

сегодня, 15:56

Как сообщает источник, стадион «Ростов- Арена», который строится к чемпионату мира 2018 года по футболу, будет введен в эксплуатацию до конца этого года. 

«Мне известно, что документы уже направлены на экспертизу, началась работа. По проекту стадион должен быть запущен до конца текущего года, эти сроки никак не меняются.

Что касается региональной части, мы на 100% выполнили свои обязательства - инженерная инфраструктура подведена в полном объеме - это тепло, электроэнергия, задача по обеспечению связи также будет решена. Сейчас идет работа с федеральными структурами, и в этом смысле регион высказывает свою позицию, что необходимо ускорять реализацию этой задачи. В этом году стадион будет готов», - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

Ранее полузащитник «Спартака» Денис Глушаков  выразил свое восхищение стадионом «Ростов-Арена». 

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Все комментарии
cska vperiod
сегодня в 16:53
Видел эту стройку летом, должно быть что то грандиозное.
жменя семечек
сегодня в 16:52
пожелаю ростовскому красавцу всегда заполнятся под завязку!
самуил кац 1
сегодня в 16:47
Поздравляю всех ростовчан ! Леху Шахтинского - особо !
vka1970
сегодня в 16:39
Ура.Супер.
Это просто здорово.
Южане давно уже это заслужили.
777dimon86
сегодня в 16:29
Где фото?
kts
сегодня в 16:22
Ну только теперь Ростову подниматься ! Неплохо бы усилиться..
ДАША Д
сегодня в 16:21
Только бакланов туда пускать не надо!
Исламоголовый
сегодня в 16:08
Большая радость для моих братьев с Юга России! Удачи от всевышнего для арены Ростова!
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