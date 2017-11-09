Стадион «Ростов-Арена» будет введен в эксплуатацию до конца этого года

Как сообщает источник, стадион «Ростов- Арена», который строится к чемпионату мира 2018 года по футболу, будет введен в эксплуатацию до конца этого года.



«Мне известно, что документы уже направлены на экспертизу, началась работа. По проекту стадион должен быть запущен до конца текущего года, эти сроки никак не меняются.



Что касается региональной части, мы на 100% выполнили свои обязательства - инженерная инфраструктура подведена в полном объеме - это тепло, электроэнергия, задача по обеспечению связи также будет решена. Сейчас идет работа с федеральными структурами, и в этом смысле регион высказывает свою позицию, что необходимо ускорять реализацию этой задачи. В этом году стадион будет готов», - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Ранее полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил свое восхищение стадионом «Ростов-Арена».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте