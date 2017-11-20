Квинси и коллеги. Топ-10 снайперов-легионеров РФПЛ

Забив в ворота «Краснодара», спартаковец Промес вышел на шестое место в списке иностранцев с наибольшим количеством голов в РФПЛ. «Соккер.ру» проводит инспекцию статистики.

10 место. Ари (Бразилия; «Локомотив»; 31 год) – 50 голов

Клубы в РФПЛ (2010 – до сих пор): «Спартак», «Краснодар», «Локомотив»

Матчей: 176

Голов в среднем за игру: 0.28

Ари – старожил РФПЛ. Бразильский форвард приехал в Россию почти восемь лет назад, тогда «Спартак» пригласил Ари из «Алкмара» в качестве дублера Веллитона. Но двукратный бомбардир РФПЛ давно «спекся», а его соотечественник продолжал забивать. Сначала за «Спартак», потом за «Краснодар» и «Локомотив». Наравне с еще четырьмя легионерами Ари забил ровно 50 голов в чемпионате России, но дополнительным показателем при равенстве забитых мячей является средняя скорострельность, которая у бразильца не выдающаяся. Но если бы не травма, которая мешает выходить на поле с августа, Ари сейчас мог быть не десятым, а пятым.

9 место. Сергей Корниленко (Беларусь; «Крылья Советов», 34 года) – 50 голов

Клубы в РФПЛ (2008 – 2014 и 2015 – 2017): «Томь», «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов»

Матчей: 156

Голов в среднем за игру: 0.32

Вероятно, у Корниленко, как и у Ари, еще будет возможность увеличить свой лицевой счет в РФПЛ. Сейчас 34-летний форвард помогает «Крыльям Советов» вернуться в элитный дивизион, входит в тройку лучших снайперов ФНЛ, как и самарцы под руководством Тихонова – в тройку лучших команд Первого Дивизиона в турнирной таблице. Возраст солидный, контракт до лета 2018, но все же не исключено, что Сергей еще сыграет в РФПЛ.

8 место. Назим Сулейманов (Азербайджан; завершил карьеру, 52 года) – 50 голов

Клубы в РФПЛ (1992 – 1998 и 2000): «Алания», «Жемчужина»

Матчей: 150

Голов в среднем за игру: 0.33

Чемпион России 1995 года и участник «Золотого матча» со «Спартаком», в котором ранее не сумел заиграть, первым из всех легионеров наколотил полтинник голов в нашем чемпионате и долгое время возглавлял список иноземных снайперов. Правда, легионером Назим Гаджибаба оглы стал уже после своего переезда в Россию, который осуществил еще до развала СССР.

7 место. Кевин Кураньи (Германия; завершил карьеру, 35 лет) – 50 голов

Клуб в РФПЛ (2010 – 2015): «Динамо»

Матчей: 123

Голов в среднем за игру: 0.4

Кураньи прибыл в «Динамо» с полтинником матчей за сборную Германии, а покинул нашу страну с 50-ю голами в составе «бело-голубых», хотя у форварда были разные периоды в России: иногда в Кевине просыпались праздные корни предков из Бразилии и Панамы, в другие моменты он превращался в немца, методично штампующего голы. Пятьдесят голов за пять сезонов в РФПЛ не то чтобы впечатляющий показатель для форварда с таким послужным списком и зарплатой, но в «Хоффенхайме», куда Кураньи перебрался после «Динамо», он вовсе не забивал. После нескольких месяцев голевого затишья Кевин решил завершить профессиональную карьеру.

6 место. Квинси Промес (Нидерланды; «Спартак», 25 лет) – 51 гол

Клуб в РФПЛ (2014 – до сих пор): «Спартак»

Матчей: 99

Голов в среднем за игру: 0.52

После роскошного гола в ворота «Уфы» Квинси две недели шел наравне с перечисленной выше четверкой – Ари, Корниленко, Сулеймановым и Кураньи, но гол в концовке матча с «Краснодаром» позволил голландцу вырваться на чистое шестое место. Обращаем внимание на среднюю результативность, которая у Промеса великолепная для игрока его амплуа, и на приближающийся юбилей – следующий матч станет для лидера «Спартака» 100-м в РФПЛ.

Квинси Промес. «Спартак» и будущее

5 место. Халк (Бразилия; «Шанхай СИПГ», 31 год) – 56 голов

Клуб в РФПЛ (2012 – 2016): «Зенит»

Матчей: 97

Голов в среднем за игру: 0.58

Титул самого яркого игрока чемпионата России к Квинси перешел от Халка, а до конца сезона голландец попытается опередить бразильца по общему количеству голов в РФПЛ. Отмечаем скорострельность Живанильдо, который свои 56 голов уместил всего лишь в 97 матчей, да еще и 31 результативную передачу оформил попутно (у Квинси сейчас 21 «ассист»). В любом случае, по абсолютным показателям Промес может обойти Халка до конца нынешнего чемпионата – забить шесть голов реально.

4 место. Веллитон (Бразилия; «Аль-Шарджа», 31 год) – 57 голов

Клуб в РФПЛ (2007 – 2012): «Спартак»

Матчей: 104

Голов в среднем за игру: 0.55

Еще один реальный ориентир для Квинси, тем более, догнав Веллитона, Промес станет самым результативным иностранцем в истории «Спартака», а это для него даже важнее, чем четвертое место в сводном списке. Веллитон семь лет был связан со «Спартаком» контрактом, но последние два года провел в арендах. Из своих 57 голов бразилец 40 забил в двух сезонах, когда выигрывал бомбардирские забеги в РФПЛ. В последнее время Веллитон играл в Турции, а этим летом отправился на заработки в ОАЭ.

3 место. Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар; «Спортинг», 29 лет) – 66 голов

Клуб в РФПЛ (2010 – 2015): ЦСКА

Матчей: 108

Голов в среднем за игру: 0.61

Забегая немного вперед, отметим, что Думбия имеет самую высокую среднюю результативность среди десяти самых забивных иностранцев в чемпионате России. Сейду четыре с половиной года колотил голы за ЦСКА, потом перешел в «Рому», чтобы вскоре стать армейцем еще на полгода. 66 голов Думбия помогли ЦСКА завоевать 6 трофеев, в том числе трижды выиграть чемпионат России.

2 место. Мигель Данни (Португалия; «Славия», 34 года) – 68 голов

Клубы в РФПЛ (2005 – 2017): «Динамо» и «Зенит»

Матчей: 270

Голов в среднем за игру: 0.25

Креативщик из Португалии провел в Премьер-Лиге 12 сезонов, выступая за «Динамо» и «Зенит». Забивал Данни в каждом четвертом матче, но это и не входило в список его непосредственных обязанностей, Мигель чаще создавал голевые ситуации для партнеров. Один из лучших легионеров в истории РФПЛ добрался до второй строчки благодаря продолжительным выступлениям в России. В начале лета 2017 Мигель со второй попытки распрощался с «Зенитом», чтобы присоединиться к пражской «Славии», с которой сейчас борется за вторую строчку в чемпионате Чехии.

1 место. Вагнер Лав (Бразилия; «Аланьяспор», 33 года) – 85 голов

Клуб в РФПЛ (2004 – 2007, 2008 – 2012 и 2013): ЦСКА

Матчей: 169

Голов в среднем за игру: 0.5

Вагнера нередко называли «самым-самым», и талантливый бразилец заслужил признание, хотя свою славу должен поделить с Евгением Гинером, которому создавал массу проблем. Однако президент ЦСКА терпел эту головную боль, понимая, что Лав – игрок особенного таланта. Армейцы завоевали 14 трофеев с Вагнером в составе, на футбольном поле он создавал большие и маленькие шедевры, а журналисты, эксперты и болельщики неоднократно признавали Лава лучшим иностранным игроком за всю историю РФПЛ. Кстати, бразилец по-прежнему в порядке: выиграл бомбардирскую гонку в Турции по итогам прошлого сезона, в текущем чемпионате входит в тройку лучших снайперов.

Любопытный факт. Ни один иностранец не входит в десятку лучших бомбардиров чемпионатов России, там сплошь россияне: от Веретенникова с Кержаковым до Титова и Дзюбы, которому гол в ворота «Тосно» позволил зацепиться за первую десятку с показателем 87 голов. Артем уже забил на два мяча больше, чем Вагнер Лав, но и потратил при этом на 100 матчей больше. В целом, среди самых результативных россиян отметку в 0.5 гола за игру удалось преодолеть только вечному лидеру Веретенникову (143 гола в 274 матчах; 0.52 за игру), в то время как среди легионеров пять футболистов демонстрировали или демонстрируют эффективность на уровне гола в каждой второй игре: Квинси Промес, Халк, Веллитон Сейду Думбия и Вагнер Лав.