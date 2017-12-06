Вдохновись, «Спартак»! Великие победы на великих аренах

«Спартак» сегодня должен играть на победу на «Энфилде», где уже выигрывал четверть века назад. Но это не единственный культовый стадион, видевший триумфы нашего футбола.

Стадион «Хайбери», Лондон

Матч первого раунда Кубка УЕФА 1982/1983 «Арсенал» - «Спартак» - 2:5

Голы: Макдермот 74; Чепмен 90 – Швецов 27; Родионов 56; Черенков 66; Шавло 71; Гесс 77.

Противостояние с «канонирами» стартовало в Москве, где гости за полчаса забили два мяча, после чего расслабились и проиграли 2:3. Англичане сочли это за случайность и не сомневались в своем успехе на легендарном «Хайбери», где «Арсенал» провел свыше 2000 матчей и выиграл две трети из них. Славная арена засвидетельствовала массу ярких хозяйских побед, видела золотые команды и больших чемпионов, но случались и звонкие пощечины, одну из которых выписал «Спартак». К безмерному удивлению местной публики гости из СССР к середине второго тайма вели со счетом 4:0, в концовке немного дали «канонирам» порезвиться, но итоговый результат все равно впечатляет.

Воспоминания участников матча

Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид

Четвертьфинальный матч Кубка чемпионов 1990/1991 «Реал» - «Спартак» - 1:3

Голы: Бутрагеньо 10 – Радченко 20, 38; Шмаров 64.

Можете себе представить сейчас такое: «Спартак» играет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов и проходит дальше благодаря выездной победе? У «красно-белых» хорошая домашняя статистика с мадридцами – две победы и две ничьих, а вот на выезде удалось выиграть лишь однажды. После нулей в Москве «сливочные» рассчитывали на мощь своих трибун в Мадриде, но 70 тысяч зрителей порадовались лишь в начале встречи, когда Бутрагеньо открыл счет. Следующие три гола забили гости, которые и завоевали путевку в полуфинал Кубка чемпионов. «Сантьяго Бернабеу» наградил спартаковцев овацией, а легендарный Ди Стефано после этого матча покинул тренерский мостик «Реала».

Видеообзор матча

Стадион «Энфилд», Ливерпуль

Матч второго раунда Кубка обладателей кубков 1992/1993 «Ливерпуль» - «Спартак» - 0:2

Голы: Радченко 62; Шмаров 89.

Особенно актуальная встреча, ведь «Спартак» уже побеждал на «Энфилде». Правда, мотивы команд тогда были иными: сейчас «красно-белым» нужно выигрывать кровь из носу, а 25 лет назад «Ливерпуль» стремился отыграться после поражения в Москве 2:4 и изрядно потрепал «Спартак», который выстоял и ответил контратаками. Команда Олега Романцева переиграла мерсисайдцев со счетом 6:2 по сумме двух матчей и продвинулась дальше в Кубке Кубков, где в том сезоне достигла полуфинала.

Дубль Карпина и 0:5. Как играли «Спартак» и «Ливерпуль»

Видеообзор матча

Стадион «Камп Ноу», Барселона

Матч второго раунда Кубка чемпионов 1992/1993 «Барселона» - ЦСКА - 2:3

Голы: Надаль 12; Бегиристайн 31 – Бушманов 44; Машкарин 57; Карсаков 61.

Не «Спартаком» единым в разговоре о великих победах. А тут совсем интересно: победы «Спартака» в Ливерпуле и ЦСКА в Барселоне случились в один день – 4 ноября 1992 года. По сюжету и статусу матч «армейцев» даже выигрывает, ведь дело было в Кубке чемпионов, а противостояла москвичам сама дрим-тим Йохана Кройфа в ранге сильнейшего клуба Старого Света. Против ЦСКА играли Гвардиола и Куман, Лаудруп и Стоичков, а ворота «Барсы» защищал Субисаррета. После голов Надаля и Бегиристайна казалось, что все кончено, но «армейцы» ответили тремя залпами и ввергли всю Каталонию в шок: действующий обладатель Кубка чемпионов вынужден был быстро свернуть кампанию по защите титула.

Видеообзор матча

Стадион «Олимпиаштадион», Мюнхен

Матч первого раунда Кубка УЕФА 1995/1996 «Бавария» - «Локомотив» - 0:1

Гол: Харлачев 71.

«Бавария» традиционно не оставляет нашим командам шансов на своем поле, но «Локомотиву» в середине 90-х удалось удачно сыграть в Мюнхене и заставить «Олимпиаштадион» замолчать. «Бавария» билась о качественно организованную Юрием Семиным оборону, «железнодорожники» отвечали резкими контрвыпадами, один из которых привел к голу Харлачева, который вывалился на рандеву с Каном и спокойно переиграл Оливера. «Локомотив» одержал сенсационную победу, правда, в ответной домашней встрече сгорел 0:5. Но это уже совсем другая история.

Видеообзор матча

Стадион «Камп Ноу», Барселона

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2009/2010 «Барселона» - «Рубин» - 1:2

Голы: Ибрагимович 48 – Рязанцев 2; Карадениз 73.

Победа над «Барселоной» Гвардиолы в эпоху ее расцвета, да еще и на выезде. Фантастика! Не многим тогда удача улыбалась настолько широко. Конечно, «Рубин» сыграл в фирменный футбол Бердыева и глубоко оборонялся на протяжении всего матча, но кого это волнует, когда на табло остались победные цифры, а знаменитый соперник лежит на лопатках? Наверное, и болельщики «Спартака» сегодня не будут особенно разборчивы в средствах, любая победа принесет восторг.

Видеообзор матча

Стадион «Сан-Сиро»/«Джузеппе Меацца», Милан

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2011/2012 «Интер» - ЦСКА - 1:2

Голы: Камбьяссо 51 – Думбия 50; В. Березуцкий 87.

Всего за полтора года до этого матча «Интер» выигрывал Лигу чемпионов, и хотя за это время многое в миланском клубе изменилось не в лучшую сторону, а перед матчем с ЦСКА «нерадзурри» не имели турнирной мотивации, великую победу это не отменяет. Дело было в последнем туре, «Интер» гарантировал себе первое место, а ЦСКА нужно было выигрывать на «Сан-Сиро» и надеяться, что конкуренты сыграют вничью. Звезды сошлись, а развязка получилась атомная, ведь Василий Березуцкий забил победный мяч на 87 минуте! «Армейцы», делитесь воспоминаниями: что чувствовали в тот момент?

Видеообзор матча

Групповая терапия. Как ЦСКА и «Спартак» решали задачи в 6-м туре ЛЧ

Стадион «Сан-Сиро»/«Джузеппе Меацца», Милан

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2012/2013 «Милан» - «Зенит» - 0:1

Гол: Данни 35.

Да, это уже «предзакатный» «Милан» и тоже последний тур Лиги чемпионов, в котором российскому клубу нужен был результат, а команда с «Сан-Сиро» уже обеспечила себе выход в плей-офф. Тем не менее, исторически «Милан» - великий клуб, и обыграть его на выезде – особенная честь.

Видеообзор матча

Стадион «БВБ-Штадион»/«Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2013/2014 «Боруссия» - «Зенит» - 1:2

Голы: Кель 38 – Халк 16; Рондон 73.

Безусловно, развитие событий в этой встрече предопределила первая игра в Санкт-Петербурге, где «Боруссия» выиграла 4:2. «Зенит» без Спаллетти, но с Семаком на тренерском мостике, раскрепостился и дал команде Клоппа бой в отдельно взятом матче, так что у герра Юргена уже есть опыт домашних поражений от российских команд. Когда не впервой – уже не так страшно.

Видеообзор матча

Стадион «Сити оф Манчестер»/«Этихад Стэдиум», Манчестер

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2014/2015 «Манчестер Сити» - ЦСКА - 1:2

Голы: Туре 8 – Думбия 2; 34.

На «Олд Траффорд» наши команды не выигрывали, зато стадион другого манкунианского клуба познал горечь. «Манчестер Сити» не всегда был топ-клубом, он из нуворишей, но нынешний статус гранда не подвергается сомнениям. ЦСКА сотворил настоящую сенсацию, когда свел к ничьей домашний матч с «горожанами», отыгравшись с 0:2, а для описания выездной победы и слова подбирать сложно. Будем верить, сегодня ночью у нас тоже возникнут сложности с формулировками.

Видеообзор матча