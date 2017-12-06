Вдохновись, «Спартак»! Великие победы на великих аренах

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити96.51.27
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал1.45.358.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д3.93.91.85
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 4:1 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан5.253.71.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи6.54.21.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.93.91.67
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
14:00 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М5.13.551.72
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА2.253.253.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно1.573.76.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.33.71.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам1.081123.5

Вдохновись, «Спартак»! Великие победы на великих аренах

06 декабря 2017, 16:30
Вдохновись, «Спартак»! Великие победы на великих аренах

«Спартак» сегодня должен играть на победу на «Энфилде», где уже выигрывал четверть века назад. Но это не единственный культовый стадион, видевший триумфы нашего футбола.

Стадион «Хайбери», Лондон

Матч первого раунда Кубка УЕФА 1982/1983 «Арсенал» - «Спартак» - 2:5

Голы: Макдермот 74; Чепмен 90 – Швецов 27; Родионов 56; Черенков 66; Шавло 71; Гесс 77.

Противостояние с «канонирами» стартовало в Москве, где гости за полчаса забили два мяча, после чего расслабились и проиграли 2:3. Англичане сочли это за случайность и не сомневались в своем успехе на легендарном «Хайбери», где «Арсенал» провел свыше 2000 матчей и выиграл две трети из них. Славная арена засвидетельствовала массу ярких хозяйских побед, видела золотые команды и больших чемпионов, но случались и звонкие пощечины, одну из которых выписал «Спартак». К безмерному удивлению местной публики гости из СССР к середине второго тайма вели со счетом 4:0, в концовке немного дали «канонирам» порезвиться, но итоговый результат все равно впечатляет.  

Воспоминания участников матча 

Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид

Четвертьфинальный матч Кубка чемпионов 1990/1991 «Реал» - «Спартак» - 1:3

Голы: Бутрагеньо 10 – Радченко 20, 38; Шмаров 64.

Можете себе представить сейчас такое: «Спартак» играет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов и проходит дальше благодаря выездной победе? У «красно-белых» хорошая домашняя статистика с мадридцами – две победы и две ничьих, а вот на выезде удалось выиграть лишь однажды. После нулей в Москве «сливочные» рассчитывали на мощь своих трибун в Мадриде, но 70 тысяч зрителей порадовались лишь в начале встречи, когда Бутрагеньо открыл счет. Следующие три гола забили гости, которые и завоевали путевку в полуфинал Кубка чемпионов. «Сантьяго Бернабеу» наградил спартаковцев овацией, а легендарный Ди Стефано после этого матча покинул тренерский мостик «Реала».

Видеообзор матча 

Стадион «Энфилд», Ливерпуль

Матч второго раунда Кубка обладателей кубков 1992/1993 «Ливерпуль» - «Спартак» - 0:2

Голы: Радченко 62; Шмаров 89.

Особенно актуальная встреча, ведь «Спартак» уже побеждал на «Энфилде». Правда, мотивы команд тогда были иными: сейчас «красно-белым» нужно выигрывать кровь из носу, а 25 лет назад «Ливерпуль» стремился отыграться после поражения в Москве 2:4 и изрядно потрепал «Спартак», который выстоял и ответил контратаками. Команда Олега Романцева переиграла мерсисайдцев со счетом 6:2 по сумме двух матчей и продвинулась дальше в Кубке Кубков, где в том сезоне достигла полуфинала.

Дубль Карпина и 0:5. Как играли «Спартак» и «Ливерпуль» 

Видеообзор матча 

Стадион «Камп Ноу», Барселона

Матч второго раунда Кубка чемпионов 1992/1993 «Барселона» - ЦСКА - 2:3

Голы: Надаль 12; Бегиристайн 31 – Бушманов 44; Машкарин 57; Карсаков 61.

Не «Спартаком» единым в разговоре о великих победах. А тут совсем интересно: победы «Спартака» в Ливерпуле и ЦСКА в Барселоне случились в один день – 4 ноября 1992 года. По сюжету и статусу матч «армейцев» даже выигрывает, ведь дело было в Кубке чемпионов, а противостояла москвичам сама дрим-тим Йохана Кройфа в ранге сильнейшего клуба Старого Света. Против ЦСКА играли Гвардиола и Куман, Лаудруп и Стоичков, а ворота «Барсы» защищал Субисаррета. После голов Надаля и Бегиристайна казалось, что все кончено, но «армейцы» ответили тремя залпами и ввергли всю Каталонию в шок: действующий обладатель Кубка чемпионов вынужден был быстро свернуть кампанию по защите титула.

Видеообзор матча 

Стадион «Олимпиаштадион», Мюнхен

Матч первого раунда Кубка УЕФА 1995/1996 «Бавария» - «Локомотив» - 0:1

Гол: Харлачев 71.

«Бавария» традиционно не оставляет нашим командам шансов на своем поле, но «Локомотиву» в середине 90-х удалось удачно сыграть в Мюнхене и заставить «Олимпиаштадион» замолчать. «Бавария» билась о качественно организованную Юрием Семиным оборону, «железнодорожники» отвечали резкими контрвыпадами, один из которых привел к голу Харлачева, который вывалился на рандеву с Каном и спокойно переиграл Оливера. «Локомотив» одержал сенсационную победу, правда, в ответной домашней встрече сгорел 0:5. Но это уже совсем другая история.

Видеообзор матча 

Стадион «Камп Ноу», Барселона

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2009/2010 «Барселона» - «Рубин» - 1:2

Голы: Ибрагимович 48 – Рязанцев 2; Карадениз 73.

Победа над «Барселоной» Гвардиолы в эпоху ее расцвета, да еще и на выезде. Фантастика! Не многим тогда удача улыбалась настолько широко. Конечно, «Рубин» сыграл в фирменный футбол Бердыева и глубоко оборонялся на протяжении всего матча, но кого это волнует, когда на табло остались победные цифры, а знаменитый соперник лежит на лопатках? Наверное, и болельщики «Спартака» сегодня не будут особенно разборчивы в средствах, любая победа принесет восторг.

Видеообзор матча 

Стадион «Сан-Сиро»/«Джузеппе Меацца», Милан

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2011/2012 «Интер» - ЦСКА - 1:2

Голы: Камбьяссо 51 – Думбия 50; В. Березуцкий 87.

Всего за полтора года до этого матча «Интер» выигрывал Лигу чемпионов, и хотя за это время многое в миланском клубе изменилось не в лучшую сторону, а перед матчем с ЦСКА «нерадзурри» не имели турнирной мотивации, великую победу это не отменяет. Дело было в последнем туре, «Интер» гарантировал себе первое место, а ЦСКА нужно было выигрывать на «Сан-Сиро» и надеяться, что конкуренты сыграют вничью. Звезды сошлись, а развязка получилась атомная, ведь Василий Березуцкий забил победный мяч на 87 минуте! «Армейцы», делитесь воспоминаниями: что чувствовали в тот момент?

Видеообзор матча 

Групповая терапия. Как ЦСКА и «Спартак» решали задачи в 6-м туре ЛЧ 

Стадион «Сан-Сиро»/«Джузеппе Меацца», Милан

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2012/2013 «Милан» - «Зенит» - 0:1

Гол: Данни 35.

Да, это уже «предзакатный» «Милан» и тоже последний тур Лиги чемпионов, в котором российскому клубу нужен был результат, а команда с «Сан-Сиро» уже обеспечила себе выход в плей-офф. Тем не менее, исторически «Милан» - великий клуб, и обыграть его на выезде – особенная честь.

Видеообзор матча 

Стадион «БВБ-Штадион»/«Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2013/2014 «Боруссия» - «Зенит» - 1:2

Голы: Кель 38 – Халк 16; Рондон 73.

Безусловно, развитие событий в этой встрече предопределила первая игра в Санкт-Петербурге, где «Боруссия» выиграла 4:2. «Зенит» без Спаллетти, но с Семаком на тренерском мостике, раскрепостился и дал команде Клоппа бой в отдельно взятом матче, так что у герра Юргена уже есть опыт домашних поражений от российских команд. Когда не впервой – уже не так страшно.

Видеообзор матча 

Стадион «Сити оф Манчестер»/«Этихад Стэдиум», Манчестер

Матч группового этапа Лиги чемпионов 2014/2015 «Манчестер Сити» - ЦСКА - 1:2

Голы: Туре 8 – Думбия 2; 34.

На «Олд Траффорд» наши команды не выигрывали, зато стадион другого манкунианского клуба познал горечь. «Манчестер Сити» не всегда был топ-клубом, он из нуворишей, но нынешний статус гранда не подвергается сомнениям. ЦСКА сотворил настоящую сенсацию, когда свел к ничьей домашний матч с «горожанами», отыгравшись с 0:2, а для описания выездной победы и слова подбирать сложно. Будем верить, сегодня ночью у нас тоже возникнут сложности с формулировками.

Видеообзор матча

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Все комментарии
ckori
ckori ответил Roger Young
08 декабря 2017 в 17:35
Roger Young:
старина А первые два гола вас тоже судья заставлял пропускать? Просто не надо было доводить ситуацию до критической, когда все решал одно решение судьи.
Причины это наше дело-можем искать!
ckori
ckori
08 декабря 2017 в 17:33
И Спартак вдохновился!Я и вправду начинаю верить что у нас везде допинг?А иначе как можно обьяснить такое вдохновление!
Прохорович
Прохорович
07 декабря 2017 в 19:34
в Спартаке 2 начала . 2 цвета- Красный- это сила , воля. победа и Белое слабость. сдача. - вчера играли в белой против красных вот и разнесли их,
Винсент Вега
Винсент Вега
07 декабря 2017 в 11:34
После окончательного ВДОХНОВЛЕНИЯ - не забудьте спустить воду, пахнет))
Roger Young
Roger Young ответил старина
07 декабря 2017 в 10:33
старина:
Если бы ты видел ответный матч и вообще шарил слегка в футболе,ты бы знал,что Спартак в ответке просто убил судья.Даже в нашем чемпе я не видел,чтобы мяч с центра поля притащили в штрафную и дали пеналь.
А первые два гола вас тоже судья заставлял пропускать? Просто не надо было доводить ситуацию до критической, когда все решал одно решение судьи.
NoN141
NoN141 ответил d_fincher
07 декабря 2017 в 03:58
d_fincher:
Спартак должен доказать, что он однозначно сильнейшая команда страны. Что он сильнее и зенита и ЦСКА. Потому нужна победа. Прямо дома у великого Ливерпуля, который набрал ход. Победить невозможное - это в характере красно-белых, в этом суть самого Спартака - раба, ставшего свободным. Мы обязаны победить, доказать, что мы лучшие в России, как и в прошлом году.
Доказали?
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
07 декабря 2017 в 00:23
оооо, у свиных пригорает знатно!!! поворошим протухшие победы прошлого тысячелетия!
пелеvin
пелеvin
07 декабря 2017 в 00:00
))))))...мдя...и это ...называет себя великим клубом...
antant1
antant1 ответил Roger Young
06 декабря 2017 в 21:47
Roger Young:
Кубок кубков 1993 это одновременно страница гордости Спартака и позора. Гордости потому что прошли до полуфинала. Позора потому что в полуфинале проиграли Антверпену! Антверпену, Карл, который сейчас вообще во 2 дивизионе Бельгии! Проиграть такому гранду мирового футбола, после того как первый матч выиграли 1-0 это мощно.
Надо было смотреть этот матч, а не про какой-то выдуманый позор говорить. И какая разница где сейчас Антверпен? "Проиграли" же Антверпену образца 1993 года, а не нынешнему) Странный вы человек)
Roger Young
Roger Young
06 декабря 2017 в 21:04
старина
А первые два гола вас тоже судья заставлял пропускать? Просто не надо было доводить ситуацию до критической, когда все решал одно решение судьи.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Алексстелс
06 декабря 2017 в 20:34
Жду тебя после матча
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
06 декабря 2017 в 20:30
Жду тебя после матча
Алексстелс
Алексстелс ответил fanliverpoolfan
06 декабря 2017 в 20:26
fanliverpoolfan:
Ага вдохновись спартак типо выйграет ухахахаха
Слышь,гогота,вот если Спартак проиграет-это не будет чем-то сверхестественным.А вот если выиграет,ты не пропадай,и да-извинится не забудь,англоползающий.
grog1967
grog1967
06 декабря 2017 в 19:55
Удачи спартак в Лиге Европы
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
06 декабря 2017 в 18:57
Ага вдохновись спартак типо выйграет ухахахаха
Алексстелс
Алексстелс ответил Roger Young
06 декабря 2017 в 18:55
Roger Young:
Кубок кубков 1993 это одновременно страница гордости Спартака и позора. Гордости потому что прошли до полуфинала. Позора потому что в полуфинале проиграли Антверпену! Антверпену, Карл, который сейчас вообще во 2 дивизионе Бельгии! Проиграть такому гранду мирового футбола, после того как первый матч выиграли 1-0 это мощно.
    112910415
    112910415
    06 декабря 2017 в 18:30
    победить невозможно
    но победить нужно
    так победим!
    Великолепный
    Великолепный
    06 декабря 2017 в 18:26
    Что есть то есть, великолепный был матч))
    старина
    старина ответил Roger Young
    06 декабря 2017 в 18:20
    Roger Young:
    Кубок кубков 1993 это одновременно страница гордости Спартака и позора. Гордости потому что прошли до полуфинала. Позора потому что в полуфинале проиграли Антверпену! Антверпену, Карл, который сейчас вообще во 2 дивизионе Бельгии! Проиграть такому гранду мирового футбола, после того как первый матч выиграли 1-0 это мощно.
    Если бы ты видел ответный матч и вообще шарил слегка в футболе,ты бы знал,что Спартак в ответке просто убил судья.Даже в нашем чемпе я не видел,чтобы мяч с центра поля притащили в штрафную и дали пеналь.
    mars6791
    mars6791 ответил Roger Young
    06 декабря 2017 в 18:19
    Roger Young:
    Кубок кубков 1993 это одновременно страница гордости Спартака и позора. Гордости потому что прошли до полуфинала. Позора потому что в полуфинале проиграли Антверпену! Антверпену, Карл, который сейчас вообще во 2 дивизионе Бельгии! Проиграть такому гранду мирового футбола, после того как первый матч выиграли 1-0 это мощно.
    Антверпен тогда неплохо выступал, но Спартак имел преимущество. Но иначе рассудил арбитр встречи, за что был удален Онопко (кажется) и назначен пенальти - я думаю и сейчас никто не ответит .
    nikolah
    nikolah ответил d_fincher
    06 декабря 2017 в 18:04
    d_fincher:
    Спартак должен доказать, что он однозначно сильнейшая команда страны. Что он сильнее и зенита и ЦСКА. Потому нужна победа. Прямо дома у великого Ливерпуля, который набрал ход. Победить невозможное - это в характере красно-белых, в этом суть самого Спартака - раба, ставшего свободным. Мы обязаны победить, доказать, что мы лучшие в России, как и в прошлом году.
    оо ты живой ))
    давно не было видно твоих "заумных" комментариев ))
    Добряк
    Добряк
    06 декабря 2017 в 18:01
    Единственный реальный фанат на фото - чувак с шарфом Металлики.
    Roger Young
    Roger Young
    06 декабря 2017 в 17:50
    Кубок кубков 1993 это одновременно страница гордости Спартака и позора.

    Гордости потому что прошли до полуфинала.
    Позора потому что в полуфинале проиграли Антверпену! Антверпену, Карл, который сейчас вообще во 2 дивизионе Бельгии!

    Проиграть такому гранду мирового футбола, после того как первый матч выиграли 1-0 это мощно.
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексстелс
    06 декабря 2017 в 17:48
    Алексстелс:
    Nikola45 Сегодня 17:29 ответ пользователю Адекватный Спартач (раскрыть) Славлю Спартак плохо! Ругаю плохо! )) Почему у вас нет вопросов к тем кто статьи пишет? )) =========================================================================== Попробую объяснить один раз,но надежды мало....
    Я соглашусь если будет !
    А почему мы должны обсуждать свои вопросы с тем, )) Это что? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексстелс
    06 декабря 2017 в 17:47
    Алексстелс:
    Ну это понятно,я и не надеялся что осилишь...
    А почему мы должны обсуждать свои вопросы к тем, )) Это что? ))
    Не правильное построение! Нельзя так писать ))
    Алексстелс
    Алексстелс ответил Nikola45
    06 декабря 2017 в 17:45
    Nikola45:
    А почему мы должны обсуждать свои вопросы к тем, )) Это что? ))
    Nikola45
    Сегодня 17:29
    ответ пользователю Адекватный Спартач (раскрыть)
    Славлю Спартак плохо! Ругаю плохо! )) Почему у вас нет вопросов к тем кто статьи пишет? ))
    ===========================================================================
    Попробую объяснить один раз,но надежды мало....
    Nikola45
    Nikola45
    06 декабря 2017 в 17:41
    А почему мы должны обсуждать свои вопросы к тем, )) Это что? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексстелс
    06 декабря 2017 в 17:40
    Алексстелс:
    Ну это понятно,я и не надеялся что осилишь...
    Да я с вами и не пытаюсь что то обсуждать! )) Вы для начала прочтите что вы написали! ))
    Алексстелс
    Алексстелс ответил Nikola45
    06 декабря 2017 в 17:39
    Nikola45:
    Извините я ничего не понял! Что вы хотели сказать
    Ну это понятно,я и не надеялся что осилишь...
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексстелс
    06 декабря 2017 в 17:38
    Алексстелс:
    А почему мы должны обсуждать свои вопросы к тем,кто пишет статьи,с тем,кого мы не считаем за личность?...
    Извините я ничего не понял! Что вы хотели сказать
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