«Реалу» нужна открывашка

«Реал» разбил «Севилью», но даже пять голов мадридцев не убедили в эффективности атаки. «Соккер.ру» рассказывает, что может помешать «Реалу» снова стать чемпионом.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что уже устал твердить одно и то же на каждой пресс-конференции. Без устали француз говорит о том, что его полностью устраивает содержание игры «Реала», что рано или поздно результаты придут – нужно лишь немного потерпеть и не бежать со своей критикой и очень важным мнением наперевес. Можно, конечно, многое списывать на невезение или на рекордно прекрасные старты сезона в исполнении «Барселоны» и «Валенсии», но без помощи «Реала» конкурентам в первой фазе сезона не обошлось. И у этого есть вполне конкретные причины – не только невезение.

«Реал» разучился атаковать с места

Часто приходится слышать от представителей самых разных топ-клубов о том, как им тяжело обыгрывать соперника, у которого девять-десять человек располагаются за линией мяча, который только и делает, что запирается у своей штрафной. Но с этим сталкивается каждый сильный клуб – иных способов борьбы у более слабого и нет. Так что жалоба несостоятельна. Только самые отчаянные и жутко везучие способны пойти в открытый размен ударами с заведомо более мощным противником и не погибнуть в этом бою с разгромом. «Реал» жалуется мало, но страдает от неумения атаковать с места очень сильно. Давайте далеко ходить не будем. Даже парадоксально крупный счет матча с «Севильей» был создан вполне специфическим образом. Из пяти голов первого тайма, которые сделали результат, ни один не был забит в ходе позиционной атаки. Ни один из них. И матч получился показательным с точки зрения манеры игры «Реала» в атаке.

Пути «Реала» к воротам

Контратака или быстрая атака

Это основной способ доставки мяча к чужим воротам у «Реала». Мадридцам нужен простор, пространство, свободные зоны. «Севилья» слишком много на себя взяла, слишком уж поверила в свои способности, когда решила поднажать на «Реал» контролем мяча и территории на «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы слабее тогда, когда им дают мяч, садясь в оборону. «Севилья» сделала все ровно наоборот, за что и получила пять пропущенных мячей. Хорошая «физика», скоростные характеристики, видение поля и передачи на разные дистанции – этот набор делает контратаки «Реала» самым опасным оружием. Но не всякий соперник даст этот простор. Спросите его у «Атлетико» или «Атлетика», или «Леванте».

Ошибки соперников

Да и «Севилья» вряд ли бы так посыпалась, если бы не было нужды отыгрываться после быстрого пропущенного гола. Наверняка игра перекатилась бы в более тягучую стадию, что пугает «Реал». Если бы не грубейшая ошибка Муриэля на угловом у своих ворот. Он скинул мяч под удар Начо в упор. Там было сложно промахнуться. Тут отмечаем важность первого гола для «Реала». Когда он ставит соперника в положение отыгрывающегося, тут же получает дополнительный громадный бонус: противник раскрывается и позволяет «Реалу» применять главный козырь, о котором писали выше.

Стандартное положение

К ошибкам соперника зачастую «Реал» вынуждает техничными действиями в атаке и той самой «физикой», давлением. Оно не имеет ничего общего со способностью команды вскрыть свежей комбинацией оборону соперника. А вот заставить ее ошибиться, принудить к фолу, к потере – это можно. Причем на этом компоненте «Реал» еще и недобирает голов. Если бы Роналду не узурпировал не слишком удачно исполняемые штрафные, то голов могло бы быть и больше. Но есть угловые, есть пенальти. На корнерах всегда имеются мощные забивные защитники, которые приходят в атаку. Тот же Рамос чего только стоит. Но снова – этот элемент нельзя сделать универсальным и стабильным поставщиком голов и побед.

Индивидуальные действия

Когда ты располагаешь игроками уровня Роналду, то этот элемент всегда должен присутствовать. Но и в этом компоненте «Реал» сдает за последнее время. Помните, когда в последний раз Бензема успешно и эффектно ходил в обводку так, чтобы это приносило плоды? Бэйл, возможно, сходил бы, но чаще гуляет в тренажерном зале, восстанавливаясь после очередной травмы, полученной после 15 минут игры. Есть Асенсио и Васкес, конечно, но при всем уважении сотворить волшебство в одиночку они способны по праздникам. Вот и приходится рассчитывать на Роналду, нестандартные ходы Модрича и Крооса из глубины, которые в последнее время играют уж слишком глубоко, ограничивая себя впереди. С этим дефицитом персонального вклада в идеи можно связывать и возрастающую роль защитника Марсело. Он один из немногих, кто способен решать в одиночку задачи и создавать остроту. Той же «Барселоне», например, «Реал» почти в полтора раза уступает по числу успешных обводок.

Как видим, у «Реала» достаточно мощных инструментов подхода к чужим воротам. Но ни один из них нельзя назвать таким, который можно применить в любой игре, которым можно вскрыть любую оборону. А ведь именно этого мы ждем от такой команды, как «Реал». Здесь неуместны какие-либо оправдания. И опять же – ранее с этим у мадридцев проблем почти не было. Что же теперь? Замылился взгляд? Пропал азарт, и снизилась мотивация? Эти метафизические категории должен уже разбирать сам Зидан, чувствуя их в раздевалке. Ясно одно, «Реалу» необходима свежесть мысли и ног в атаке. Нужен как человек, который способен приговаривать противника при малейшей возможности – «анти-Бензема», так и человек, который сумеет придумать необычный ход в опорной зоне противника, человек-придумщик, прокачанная версия Иско. При этом от самого Иско нельзя отказываться. Он один из самых эффективных игроков даже в таких условиях.

Кто-то может сказать, что все это притянуто за уши, и вот-вот «Реал» раскачается. Однако с такими системными сложностями ты сможешь регулярно и красиво бить раскрывающуюся задиристую «Севилью», но обязательно напорешься на плотные стены условного «Атлетика». А сезон в чемпионате Испании более чем наполовину состоит вот из таких игр, а не из матчей против стремящихся к владению мячом оппонентов. Да и как не говорить о трудностях, когда к матчу с «Севильей» «Реал» подходил на четвертом месте после 14 туров, имея четвертую разницу мячей, забивая на уровне традиционно «сухого» «Атлетико», даже меньше «Реала Сосьедад» и «Сельты». И это «Реал», который приучил к сверхрезультативности! Да, матч с «Севильей» статистику поправил. Но только статистику. Саму суть игры, которая не безупречна, не поменял.