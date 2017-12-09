«Реалу» нужна открывашка

«Реал» разбил «Севилью», но даже пять голов мадридцев не убедили в эффективности атаки. «Соккер.ру» рассказывает, что может помешать «Реалу» снова стать чемпионом.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что уже устал твердить одно и то же на каждой пресс-конференции. Без устали француз говорит о том, что его полностью устраивает содержание игры «Реала», что рано или поздно результаты придут – нужно лишь немного потерпеть и не бежать со своей критикой и очень важным мнением наперевес. Можно, конечно, многое списывать на невезение или на рекордно прекрасные старты сезона в исполнении «Барселоны» и «Валенсии», но без помощи «Реала» конкурентам в первой фазе сезона не обошлось. И у этого есть вполне конкретные причины – не только невезение.
«Реал» разучился атаковать с места
Часто приходится слышать от представителей самых разных топ-клубов о том, как им тяжело обыгрывать соперника, у которого девять-десять человек располагаются за линией мяча, который только и делает, что запирается у своей штрафной. Но с этим сталкивается каждый сильный клуб – иных способов борьбы у более слабого и нет. Так что жалоба несостоятельна. Только самые отчаянные и жутко везучие способны пойти в открытый размен ударами с заведомо более мощным противником и не погибнуть в этом бою с разгромом. «Реал» жалуется мало, но страдает от неумения атаковать с места очень сильно. Давайте далеко ходить не будем. Даже парадоксально крупный счет матча с «Севильей» был создан вполне специфическим образом. Из пяти голов первого тайма, которые сделали результат, ни один не был забит в ходе позиционной атаки. Ни один из них. И матч получился показательным с точки зрения манеры игры «Реала» в атаке.
Пути «Реала» к воротам
Контратака или быстрая атака
Это основной способ доставки мяча к чужим воротам у «Реала». Мадридцам нужен простор, пространство, свободные зоны. «Севилья» слишком много на себя взяла, слишком уж поверила в свои способности, когда решила поднажать на «Реал» контролем мяча и территории на «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы слабее тогда, когда им дают мяч, садясь в оборону. «Севилья» сделала все ровно наоборот, за что и получила пять пропущенных мячей. Хорошая «физика», скоростные характеристики, видение поля и передачи на разные дистанции – этот набор делает контратаки «Реала» самым опасным оружием. Но не всякий соперник даст этот простор. Спросите его у «Атлетико» или «Атлетика», или «Леванте».
Ошибки соперников
Да и «Севилья» вряд ли бы так посыпалась, если бы не было нужды отыгрываться после быстрого пропущенного гола. Наверняка игра перекатилась бы в более тягучую стадию, что пугает «Реал». Если бы не грубейшая ошибка Муриэля на угловом у своих ворот. Он скинул мяч под удар Начо в упор. Там было сложно промахнуться. Тут отмечаем важность первого гола для «Реала». Когда он ставит соперника в положение отыгрывающегося, тут же получает дополнительный громадный бонус: противник раскрывается и позволяет «Реалу» применять главный козырь, о котором писали выше.
Стандартное положение
К ошибкам соперника зачастую «Реал» вынуждает техничными действиями в атаке и той самой «физикой», давлением. Оно не имеет ничего общего со способностью команды вскрыть свежей комбинацией оборону соперника. А вот заставить ее ошибиться, принудить к фолу, к потере – это можно. Причем на этом компоненте «Реал» еще и недобирает голов. Если бы Роналду не узурпировал не слишком удачно исполняемые штрафные, то голов могло бы быть и больше. Но есть угловые, есть пенальти. На корнерах всегда имеются мощные забивные защитники, которые приходят в атаку. Тот же Рамос чего только стоит. Но снова – этот элемент нельзя сделать универсальным и стабильным поставщиком голов и побед.
Индивидуальные действия
Когда ты располагаешь игроками уровня Роналду, то этот элемент всегда должен присутствовать. Но и в этом компоненте «Реал» сдает за последнее время. Помните, когда в последний раз Бензема успешно и эффектно ходил в обводку так, чтобы это приносило плоды? Бэйл, возможно, сходил бы, но чаще гуляет в тренажерном зале, восстанавливаясь после очередной травмы, полученной после 15 минут игры. Есть Асенсио и Васкес, конечно, но при всем уважении сотворить волшебство в одиночку они способны по праздникам. Вот и приходится рассчитывать на Роналду, нестандартные ходы Модрича и Крооса из глубины, которые в последнее время играют уж слишком глубоко, ограничивая себя впереди. С этим дефицитом персонального вклада в идеи можно связывать и возрастающую роль защитника Марсело. Он один из немногих, кто способен решать в одиночку задачи и создавать остроту. Той же «Барселоне», например, «Реал» почти в полтора раза уступает по числу успешных обводок.
Как видим, у «Реала» достаточно мощных инструментов подхода к чужим воротам. Но ни один из них нельзя назвать таким, который можно применить в любой игре, которым можно вскрыть любую оборону. А ведь именно этого мы ждем от такой команды, как «Реал». Здесь неуместны какие-либо оправдания. И опять же – ранее с этим у мадридцев проблем почти не было. Что же теперь? Замылился взгляд? Пропал азарт, и снизилась мотивация? Эти метафизические категории должен уже разбирать сам Зидан, чувствуя их в раздевалке. Ясно одно, «Реалу» необходима свежесть мысли и ног в атаке. Нужен как человек, который способен приговаривать противника при малейшей возможности – «анти-Бензема», так и человек, который сумеет придумать необычный ход в опорной зоне противника, человек-придумщик, прокачанная версия Иско. При этом от самого Иско нельзя отказываться. Он один из самых эффективных игроков даже в таких условиях.
Кто-то может сказать, что все это притянуто за уши, и вот-вот «Реал» раскачается. Однако с такими системными сложностями ты сможешь регулярно и красиво бить раскрывающуюся задиристую «Севилью», но обязательно напорешься на плотные стены условного «Атлетика». А сезон в чемпионате Испании более чем наполовину состоит вот из таких игр, а не из матчей против стремящихся к владению мячом оппонентов. Да и как не говорить о трудностях, когда к матчу с «Севильей» «Реал» подходил на четвертом месте после 14 туров, имея четвертую разницу мячей, забивая на уровне традиционно «сухого» «Атлетико», даже меньше «Реала Сосьедад» и «Сельты». И это «Реал», который приучил к сверхрезультативности! Да, матч с «Севильей» статистику поправил. Но только статистику. Саму суть игры, которая не безупречна, не поменял.
При этом 3 раза из 4рех в них выигрывал "Реал" (по делу), ни показав не в одном из них сверхъестественной игры, действительно лигочемпионской.
Я надеюсь, что мы в этом году наконец увидим настоящие побоища, в том числе и в финале. Хочу увидеть в финале либо действительно чемпионский "Реал", либо не увидеть вовсе, потому что хватит уже статистику штамповать) Хочется увидеть тренерскую руку действительно в команде, а не просто класс игроков.
При этом 3 раза из 4рех в них выигрывал "Реал" (по делу), ни показав не в одном из них сверхъестественной игры, действительно лигочемпионской.
Я надеюсь, что мы в этом году наконец увидим настоящие побоища, в том числе и в финале. Хочу увидеть в финале либо действительно чемпионский "Реал", либо не увидеть вовсе, потому что хватит уже статистику штамповать) Хочется увидеть тренерскую руку действительно в команде, а не просто класс игроков.
Такие нелепые ошибки допускали.
В класико надо ставить на колени сливочный середняк.
Такие нелепые ошибки допускали.
В класико надо ставить на колени сливочный середняк.
когда натоящий блатной Мадрид Реал спит.
Лучше быть спящим блатным,чем быть гиеной вечно быть десятой..
когда натоящий блатной Мадрид Реал спит.
Лучше быть спящим блатным,чем быть гиеной вечно быть десятой..
Надеюсь Барселона так не будет делать...!
Надеюсь Барселона так не будет делать...!
Ну не даром же они тоже забили 5 голов Севилье
Ну не даром же они тоже забили 5 голов Севилье