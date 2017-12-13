Дзюба и друзья по несчастью. Кому пора бежать из «Зенита»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Дзюба и друзья по несчастью. Кому пора бежать из «Зенита»

13 декабря 2017, 11:25
Дзюба и друзья по несчастью. Кому пора бежать из «Зенита»

Самый роскошный состав в РФПЛ не кажется Роберто Манчини укомплектованным, и «Зенит» готов предоставить необходимые резервы итальянскому тренеру. «Соккер.ру» - о жертвах режима.

«Зенит» выбрал спорный способ перезапуска проекта, когда сделал ставку на аргентинскую диаспору, но теперь потраченные летом миллионы заставляют доиграть эту партию до конца: что если Роберто Манчини прав, и действительно команде для полного счастья не хватает парочки футболистов? «Вот сейчас купим – и заживем лучше прежнего», - вероятно, надеются в «Зените». Эта надежда слепит боссов и поклонников клуба с берегов Невы, большинство из которых старается упорно не замечать, что вчерашние герои и номинально весьма качественные игроки превратились в сегодняшних изгоев, которые не берутся в расчет. В этом смысле «Зенит» остается вне системы, ведь эпоха «золотых унитазов» в РФПЛ закончилась, клубы тщательно инвентаризируют внутренние резервы и стремятся к максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

Артём Дзюба 

Почему нужно бежать? У Артема нет твердого места в основе, а в стартовом составе Дзюба по ходу осени появлялся все реже. Лучший бомбардир «Зенита» в двух предыдущих сезонах (23 мяча с помощью Халка и 14 точных ударов в прошлой кампании) выглядел действительно бледно и отметился лишь парой забитых мячей, но сложно блистать, когда игра команды не заточена под большого нападающего, а тренер относится к тебе пренебрежительно. «Зенит» даже не удосужился «продать что-нибудь ненужное прежде, чем купить что-нибудь ненужное» - намекаю на трансфер Заболотного, чье появление в команде является еще одним ударом по Дзюбе. Ничего хорошего Артема не ждет, пока Манчини у руля. 

Куда бежать? Если отбросить нюансы, то идеальное совпадение амбиций, стилей и потребности друг в друге читается по линии Дзюба – ЦСКА. Впрочем, Артему не обязательно идти в стан прямых конкурентов «Зенита», для начала можно попроситься в аренду на полгодика, поиграть результативно в Екатеринбурге или Ростове, а там проблема может решиться сама собой. Если не будет результата, Манчини может потерять работу и приобрести солидную неустойку, а Дзюба – возможность вновь заиграть в «Зените» у другого тренера.

Олег Шатов

Почему нужно бежать? Потому что Олег не просто перестал прогрессировать в «Зените», а угодил в крутое пике. Учитывая, что проблемы у полузащитника начались еще при Мирче Луческу, возлагать вину на Манчини несправедливо. Но факт остается фактом: еще недавно Шатов претендовал на роль лидера сборной России после ухода на пенсию Романа Широкова, а сейчас играет за «Зенит» по большим праздникам и не вошел бы в заявку национальной команды на чемпионат мира, если бы проводился он в этом месяце. Олегу нужно сменить обстановку, чтобы снова поверить в себя и реанимировать карьеру. В жесткой конкурентной среде «Зенита» сделать это будет непросто.

Куда бежать? Судьбой Шатова должно заняться клубное руководство. Если Манчини по-прежнему собирается использовать Олега в качестве заплатки на незнакомых позициях и унижать его обратными заменами, то лучше пока развести тренера и футболиста по разным углам. Рассчитывает «Зенит» на Шатова в дальнейшем или рассчитывает с ним расстаться на выгодных условиях, оптимальным вариантом прямо сейчас станет аренда, в которой Олег сможет поиграть в футбол и доказать, чего стоит.

Кристиан Нобоа

Почему нужно бежать? 138 минут за 20 туров – это нормально для полузащитника, уровень которого позволял выделяться в РФПЛ, когда Кристиан выступал за «Рубин» и «Ростов»? У Дзюбы и Шатова хотя бы есть российские паспорта, которые дают им преимущество, а легионер Нобоа оказался последним в очереди при дележке позиций в центре поля, ведь есть Паредес, Краневиттер, Кузяев. Вряд ли изначально предполагалось, что Кристиан окажется, по сути, нанятым актером без роли, просто трансферная кампания «Зенита» получилась во многом стихийной, и когда дело дошло, наконец, до подсчета приобретенных аргентинцев, выяснилось, что эквадорец погребен под их амбициями. 

Куда бежать? Самый очевидный вариант – под крыло к Бердыеву, ведь они нуждаются друг в друге, но у «Рубина» финансовые проблемы, так что приглашение Нобоа в нынешних обстоятельствах вряд ли возможно. В любом случае, у Кристиана есть имя и опыт, чтобы без особых трудностей найти работу не только в России, но и в европейских лигах. Если, конечно, он не держится за контракт с «Зенитом».
Манчини: плохая игра в менеджера 

Иван Новосельцев

Почему нужно бежать? Простите за такую идейность, но допущение о том, что Ивану нужно сменить клубную прописку, исходит из того, что он совсем не играет. Не нужен «Зениту» как футболист. 9 матчей за полтора года – это мрак, а ведь Новосельцев переезжал в Санкт-Петербург в статусе кандидата в сборную России. Возможно, Ивану уже не и хочется играть, Василий Уткин вот шутит, что у защитника контракт с Инстаграмом. Действительно, не похоже, чтобы Новосельцев слишком грустил из-за крушения своей карьеры, но в таком случае должен вступить «Зенит» и найти влияние на футболиста.

Куда бежать? Туда, где будет играть. На самом деле, вообще неважно, хоть в «СКА-Хабаровск», лишь бы играть. Вопрос в том, есть ли такая мотивация у самого Новосельцева? Может быть, ему по душе красивый город Питер и вольготная жизнь.
 
                                                                                               Андрей Панюков

Почему нужно бежать? Потому что «Зенит» не собирается предоставлять Панюкову шанс, по крайней мере, прямо сейчас. 23-летний форвард подписал с «сине-бело-голубыми» контракт прошедшим летом, играл в основном за «Зенит-2», в составе которого забил 12 голов в 15 играх. Анатолий Давыдов уверял, что Манчини следит за способным нападающим, однако «Зенит» приобретает Заболотного вместо того, чтобы подпустить ближе к основе Панюкова. 

Куда бежать? В отличие от Дзюбы и Шатова, которые были в «дамках», а потом потеряли свой статус, Панюков пока еще не сделал себе имя, поэтому его нынешняя ситуация и отсутствие шансов в главной команде не должны ни обижать, ни оскорблять. Андрею просто нужно двигаться дальше, делая шаг за шагом. Следующий его шаг – попроситься в аренду в клуб РФПЛ. 

Кто ещё может пополнить список? Юрий Лодыгин и Денис Терентьев вряд ли довольны количеством игровой практики, но у них понятные роли в команде, пусть это и роли игроков запаса. Денис знал, на что шел, перебираясь в «Зенит» из «Ростова». Для него Санкт-Петербург – родной город, а «Зенит» - родной клуб. Этого нельзя не учитывать, Терентьев будет ждать своего шанса. Лодыгин, конечно, вчистую проигрывает конкуренцию Луневу, однако «сине-бело-голубым» нужен второй вратарь приличного уровня, поэтому расставание тут возможно только в том случае, если у Юрия взыграют амбиции, и он захочет перейти в команду, где его сделают первым номером. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Головин: «Как такового успеха пока нет, нам предстоит ещё очень важная игра с „Зенитом“»
Вчера, 22:14 16
Семин: «„Локомотив“ хуже всего играет с середняками»
Вчера, 21:50 15
Семак: «Довольны ничьей с „Локомотивом“»
Вчера, 21:46 1
Нигматуллин - о победе над «Тосно»: «Игра была не самая зрелищная»
Вчера, 21:43 0
Гранквист: «Теперь „Краснодару“ будет сложно попасть в Лигу чемпионов»
Вчера, 21:39 8
Парфенов: «„Амкар“ играл по счету, нам же нужно было чаще бить издалека»
Вчера, 19:44 10
Обсудить
Все комментарии
ckori
ckori ответил turist82
18 декабря 2017 в 22:00
turist82:
Нет, даже рядом не стоял. У мушкетеров кой какое понятие о чести и благородстве было ) Дзюба думаю - слов даже таких не знает.
Интересно-это в футболе честность и благородство?Да ещё в нашей деревни?Смешно!
ckori
ckori ответил nikot
18 декабря 2017 в 21:52
nikot:
Разогнать проект!Аршавина и Кержа вернуть и начать строить истинно Питерскую команду!Ну и начинать оттуда где всегда и были.С Пер. дивизиона!
И тут я проснулся?!!
Apocalypse
Apocalypse
18 декабря 2017 в 17:10
Дзюба ушл за чемпионством, а в итоге....
protest70
protest70
15 декабря 2017 в 09:46
    Tepliz
    Tepliz
    14 декабря 2017 в 19:41
    Скоро этот список пополнит и Заболотный. Не если бабло зарабатывать то он правильно делает, а с футболом покончит как Новосельцев
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    14 декабря 2017 в 12:33
    АЙДА ВСЕ В СПАРТАК-НАЛЬЧИК ОКРАИНЫ ПОДНИМАТЬ...
    fanKS
    fanKS
    14 декабря 2017 в 11:28
    Шатов был травмирован. Вы смотрели матч с "Ахматом"?! Там Шатов себя никак не проявил, вот его и заменили. Новосельцев да, это низ, он не нужен "Зениту", давали ему шанс, он накосячил, стал медленный. Нобоа - хорош, он часто выходит в ЛЕ, на него рассчитывают в "Зените", для ротации самое оно. Панюков тренируется с хорошими футболистами - для него уже прогресс
    Антон Чарунин
    Антон Чарунин
    14 декабря 2017 в 09:28
    Поздно уже, экспертами на тв только) в топ клубы не нужны, а в ска или амкар смысла нет, в огороде за пенсию мяч пинать, бред
    Антон Чарунин
    Антон Чарунин
    14 декабря 2017 в 09:17
    Зато Артемка спокйно на диванчике с пивом ЧМ посмотрит, ох хитер)))
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил ПерекатиПоле
    14 декабря 2017 в 01:43
    ПерекатиПоле:
    Кого из соперников Зенит ослабил? Локо, Конях, 7партак, Краснодар? Не порите чепухи. У Ростова игроков забирали? Так тут косяк Ростова, месяцами игрокам зп не платили. У КС покупали, у Тосно вот Антона взяли (клубы одной ногой находились/находятся в пердиве) К примеру 7партак "грабил" Локо, Краснодар, Кубань, Рубин, Амкар, д-мо ... Но что то визги лишь в сторону Зенита направлены.
    Давай расскажи кого кого у Рубина, Кубани, Локо, Краснодара, Амкара, Динамо Спартак украл.
    Кирилыч
    Кирилыч
    13 декабря 2017 в 20:16
    Кому бежать? Газпрому!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    13 декабря 2017 в 20:08
    про что статья если у этих футболеров нет желания что то менять
    они погнались за большим рублем так что статейка ни о чем
    а полено это отдельный фрукт,пусть сидит и ждет чемпионства.
    Serg3.12
    Serg3.12
    13 декабря 2017 в 19:27
    дзюбу, понятное дело, в Тосно.
    Шатова в Краснодар, все таки не совсем потерянным кажется для сборной.
    Нобоа - на пенсию.
    Новосельцев ещё футболист?
    Панюкова к Семаку.
    Алексстелс
    Алексстелс
    13 декабря 2017 в 19:04
    модер,ты реально задрал уже со своими фобиями.что в прошлом посте не так?
    Алексстелс
    Алексстелс
    13 декабря 2017 в 18:53
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      13 декабря 2017 в 18:31
      Мише Кержакову тоже надо аренду подыскивать.
      112910415
      112910415
      13 декабря 2017 в 18:21
      надо терпеть и ждать шанса
      вот типа как в гареме...
      alex074
      alex074
      13 декабря 2017 в 16:03
      Зюбе есть куда бежать, с его физическими возможностями можно вагоны разгружать или в оранжевой майке вдоль дорог ходить, там мозги не нужны и он там себя найдет. Полено....
      nikot
      nikot
      13 декабря 2017 в 15:36
      Разогнать проект!Аршавина и Кержа вернуть и начать строить истинно Питерскую команду!Ну и начинать оттуда где всегда и были.С Пер. дивизиона!
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      13 декабря 2017 в 15:24
      У шатова и дзюбы шансы были, на поле их выпускали и не раз. Или тренироваться и ждать новых шансов или уходить. Нобоа если не дурак не пойдет. он игрок центра поля, не скоростной, распасующий, с неплохим ударом. Сейчас на его позиции есть кому играть, а завтра?. Впереди 19 игр за короткий промежуток. Трамвы, усталость. Человек в запасе на такой позиции необходим. Навосельцев с панюковым, так у них и шансов не было. Если хотят забытыми в условном амкаре болтаться, это их выбор. Кстати в условном амкаре тоже конкуренция за место. Так что ситуация штатная. Штатно и нытьё сокеровских глоров на тему лавки и зенита. У самих свежекупленные появляются от случая к случаю. В спартаке роша и с англии в аренду(не помню как фамилия), тоже не за стакан семечек на лавке сидят. В цска негр статью под лукаку и игрой чеовека полностью потерявшего пространство, уверен с ним не фантиками расчитываются.
      В общем у себя брёвна ищете, а мы со своими сами разберёмся.
      spartach n1
      spartach n1
      13 декабря 2017 в 14:37
      feelgood125
      feelgood125
      13 декабря 2017 в 14:27
      Гинер уже сказал летом, все что думает о Дзюбе лично и о его покупке... так что ни линии амбиций, ни линии жизни не пересекутся
      turist82
      turist82 ответил Germann
      13 декабря 2017 в 14:10
      Germann:
      Зюба в ЦСКА - это как завтрак под пулями в бастионе Сен-Жерве...))) Только вот - мушкетер ли ли наш Зюба...???)))
      Нет, даже рядом не стоял. У мушкетеров кой какое понятие о чести и благородстве было ) Дзюба думаю - слов даже таких не знает.
      Николай 86
      Николай 86
      13 декабря 2017 в 13:57
      Зенит - золотые унитазы. Хорошо сказано
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев
      13 декабря 2017 в 13:52
        DAD81
        DAD81
        13 декабря 2017 в 13:47
        Вот уж где, где, а в ЦСКА Дзюбы точно не будет. Инфа - сотка. )))
        sashasokol
        sashasokol ответил turist82
        13 декабря 2017 в 13:30
        Нам он и бесплатно не нужен. Весной у нас будет три хороших нападающих: Ари, Фарфан и Эдер.
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        13 декабря 2017 в 13:25
        Зенька и зюбка идеально друг другу подходят. Могут меняться тренера, стадионы, аргентосы, но зюба - вечен. Он символ зенита.
        Его нельзя выгонять. Жаль, молло выгнали.
        Germann
        Germann
        13 декабря 2017 в 13:21
        Зюба в ЦСКА - это как завтрак под пулями в бастионе Сен-Жерве...))) Только вот - мушкетер ли ли наш Зюба...???)))
        борька
        борька
        13 декабря 2017 в 13:19
        Назад в Ростов, все разом и дочане будут в пятерке!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100