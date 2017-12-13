Дзюба и друзья по несчастью. Кому пора бежать из «Зенита»

Самый роскошный состав в РФПЛ не кажется Роберто Манчини укомплектованным, и «Зенит» готов предоставить необходимые резервы итальянскому тренеру. «Соккер.ру» - о жертвах режима.

«Зенит» выбрал спорный способ перезапуска проекта, когда сделал ставку на аргентинскую диаспору, но теперь потраченные летом миллионы заставляют доиграть эту партию до конца: что если Роберто Манчини прав, и действительно команде для полного счастья не хватает парочки футболистов? «Вот сейчас купим – и заживем лучше прежнего», - вероятно, надеются в «Зените». Эта надежда слепит боссов и поклонников клуба с берегов Невы, большинство из которых старается упорно не замечать, что вчерашние герои и номинально весьма качественные игроки превратились в сегодняшних изгоев, которые не берутся в расчет. В этом смысле «Зенит» остается вне системы, ведь эпоха «золотых унитазов» в РФПЛ закончилась, клубы тщательно инвентаризируют внутренние резервы и стремятся к максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Артём Дзюба

Почему нужно бежать? У Артема нет твердого места в основе, а в стартовом составе Дзюба по ходу осени появлялся все реже. Лучший бомбардир «Зенита» в двух предыдущих сезонах (23 мяча с помощью Халка и 14 точных ударов в прошлой кампании) выглядел действительно бледно и отметился лишь парой забитых мячей, но сложно блистать, когда игра команды не заточена под большого нападающего, а тренер относится к тебе пренебрежительно. «Зенит» даже не удосужился «продать что-нибудь ненужное прежде, чем купить что-нибудь ненужное» - намекаю на трансфер Заболотного, чье появление в команде является еще одним ударом по Дзюбе. Ничего хорошего Артема не ждет, пока Манчини у руля.

Куда бежать? Если отбросить нюансы, то идеальное совпадение амбиций, стилей и потребности друг в друге читается по линии Дзюба – ЦСКА. Впрочем, Артему не обязательно идти в стан прямых конкурентов «Зенита», для начала можно попроситься в аренду на полгодика, поиграть результативно в Екатеринбурге или Ростове, а там проблема может решиться сама собой. Если не будет результата, Манчини может потерять работу и приобрести солидную неустойку, а Дзюба – возможность вновь заиграть в «Зените» у другого тренера.

Олег Шатов

Почему нужно бежать? Потому что Олег не просто перестал прогрессировать в «Зените», а угодил в крутое пике. Учитывая, что проблемы у полузащитника начались еще при Мирче Луческу, возлагать вину на Манчини несправедливо. Но факт остается фактом: еще недавно Шатов претендовал на роль лидера сборной России после ухода на пенсию Романа Широкова, а сейчас играет за «Зенит» по большим праздникам и не вошел бы в заявку национальной команды на чемпионат мира, если бы проводился он в этом месяце. Олегу нужно сменить обстановку, чтобы снова поверить в себя и реанимировать карьеру. В жесткой конкурентной среде «Зенита» сделать это будет непросто.

Куда бежать? Судьбой Шатова должно заняться клубное руководство. Если Манчини по-прежнему собирается использовать Олега в качестве заплатки на незнакомых позициях и унижать его обратными заменами, то лучше пока развести тренера и футболиста по разным углам. Рассчитывает «Зенит» на Шатова в дальнейшем или рассчитывает с ним расстаться на выгодных условиях, оптимальным вариантом прямо сейчас станет аренда, в которой Олег сможет поиграть в футбол и доказать, чего стоит.

Кристиан Нобоа

Почему нужно бежать? 138 минут за 20 туров – это нормально для полузащитника, уровень которого позволял выделяться в РФПЛ, когда Кристиан выступал за «Рубин» и «Ростов»? У Дзюбы и Шатова хотя бы есть российские паспорта, которые дают им преимущество, а легионер Нобоа оказался последним в очереди при дележке позиций в центре поля, ведь есть Паредес, Краневиттер, Кузяев. Вряд ли изначально предполагалось, что Кристиан окажется, по сути, нанятым актером без роли, просто трансферная кампания «Зенита» получилась во многом стихийной, и когда дело дошло, наконец, до подсчета приобретенных аргентинцев, выяснилось, что эквадорец погребен под их амбициями.

Куда бежать? Самый очевидный вариант – под крыло к Бердыеву, ведь они нуждаются друг в друге, но у «Рубина» финансовые проблемы, так что приглашение Нобоа в нынешних обстоятельствах вряд ли возможно. В любом случае, у Кристиана есть имя и опыт, чтобы без особых трудностей найти работу не только в России, но и в европейских лигах. Если, конечно, он не держится за контракт с «Зенитом».

Манчини: плохая игра в менеджера

Иван Новосельцев

Почему нужно бежать? Простите за такую идейность, но допущение о том, что Ивану нужно сменить клубную прописку, исходит из того, что он совсем не играет. Не нужен «Зениту» как футболист. 9 матчей за полтора года – это мрак, а ведь Новосельцев переезжал в Санкт-Петербург в статусе кандидата в сборную России. Возможно, Ивану уже не и хочется играть, Василий Уткин вот шутит, что у защитника контракт с Инстаграмом. Действительно, не похоже, чтобы Новосельцев слишком грустил из-за крушения своей карьеры, но в таком случае должен вступить «Зенит» и найти влияние на футболиста.

Куда бежать? Туда, где будет играть. На самом деле, вообще неважно, хоть в «СКА-Хабаровск», лишь бы играть. Вопрос в том, есть ли такая мотивация у самого Новосельцева? Может быть, ему по душе красивый город Питер и вольготная жизнь.



Андрей Панюков

Почему нужно бежать? Потому что «Зенит» не собирается предоставлять Панюкову шанс, по крайней мере, прямо сейчас. 23-летний форвард подписал с «сине-бело-голубыми» контракт прошедшим летом, играл в основном за «Зенит-2», в составе которого забил 12 голов в 15 играх. Анатолий Давыдов уверял, что Манчини следит за способным нападающим, однако «Зенит» приобретает Заболотного вместо того, чтобы подпустить ближе к основе Панюкова.

Куда бежать? В отличие от Дзюбы и Шатова, которые были в «дамках», а потом потеряли свой статус, Панюков пока еще не сделал себе имя, поэтому его нынешняя ситуация и отсутствие шансов в главной команде не должны ни обижать, ни оскорблять. Андрею просто нужно двигаться дальше, делая шаг за шагом. Следующий его шаг – попроситься в аренду в клуб РФПЛ.

Кто ещё может пополнить список? Юрий Лодыгин и Денис Терентьев вряд ли довольны количеством игровой практики, но у них понятные роли в команде, пусть это и роли игроков запаса. Денис знал, на что шел, перебираясь в «Зенит» из «Ростова». Для него Санкт-Петербург – родной город, а «Зенит» - родной клуб. Этого нельзя не учитывать, Терентьев будет ждать своего шанса. Лодыгин, конечно, вчистую проигрывает конкуренцию Луневу, однако «сине-бело-голубым» нужен второй вратарь приличного уровня, поэтому расставание тут возможно только в том случае, если у Юрия взыграют амбиции, и он захочет перейти в команду, где его сделают первым номером.