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Плановый осмотр. Таблица коэффициентов УЕФА

13 декабря 2017, 15:00
Плановый осмотр. Таблица коэффициентов УЕФА

Еврокубковые соревнования взяли паузу до февраля, и «Соккер.ру» предлагает подвести промежуточные итоги выступлений наших команд в Европе, взяв на прицел таблицу коэффициентов.

Коротко о главном:

За что боремся? Отстаиваем шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

C какой целью? Шестое место позволяет заявлять три клуба в Лигу чемпионов и три команды в Лигу Европы, в то время как у национальной ассоциации, занимающей седьмую строчку, будет уже формула «2+3» (2 в ЛЧ, 3 в ЛЕ). Россия выбралась на шестое место по итогам прошлой кампании и выставит в еврокубковом сезоне-2018/2019 шесть клубов, в том числе троицу в Лигу чемпионов. Чтобы так было и впредь, надо оборонять шестое место в таблице коэффициентов УЕФА от посягательств конкурентов.

Как начисляются очки? 1 очко за ничью и 2 очка за победу, также предусмотрены бонусные поощрения за преодоление стадий соревнования. Сумма заработанных клубом очков суммируется и делится на количество команд, представляющих ту или иную футбольную федерацию в текущем розыгрыше (в нашем случае – 5).

Кто наш основной конкурент? Португалия.

Плановый осмотр. Таблица коэффициентов УЕФА

Как наши клубы выглядят в этом сезоне?

Очень жаль, что потеряли «Краснодар» в квалификации Лиги Европы, но в целом полет нормальный. 9.400 очков – это четвертый результат в Европе, лучше, чем у Франции и Германии, уступаем мы только итальянцам, англичанам и испанцам. Год назад у нас после первой части сезона было на 2 балла меньше и седьмой результат в Европе. Больше скажу, 9.400 – это уже больше, чем за всю прошлую еврокубковую кампанию, тогда конечная сумма составила 9.200 балла. А у нас еще четыре команды в деле. В общем, полет нормальный!

Серьезно ли мы сейчас опережаем Португалию?

На 4.767 балла – это хороший задел перед весенней частью еврокубков, особенно, если учесть, что у Португалии осталось три клуба, причем их результаты будут делиться на шесть, а у нас четыре команды в Лиге Европыкоторые, как мы рассчитываем, еще пополнят общую копилку. На самом деле, в этом сезоне португальцам будет очень сложно нас настичь – нужны собственные сенсации и провал нашей четверки, но расслабляться, в любом случае, не нужно, ведь общая сумма высчитывается по результатам пяти сезонов.

На сколько баллов отстаем от пятой строчки?

3.066 балла – существенное отставание, тем более у Франции есть звездный ПСЖ и три команды в Лиге Европы. С одной из них сыграет «Локомотив», кстати. Но в целом, нет никакой разницы между пятым и шестым местом, вот у первой четверки повышенные привилегии – там уже 4 команды в Лиге чемпионов и 3 в Лиге Европы, но о таком нам даже мечтать не приходится. По большому счету, не важно, как мы идем относительно Франции, нужно сконцентрироваться на том, чтобы Португалия оставалась за пределами первой шестерки. Вот наша основная общая цель.

Какие изменения могут произойти в дуэли с Португалией в этом сезоне?

6. Россия – 50.182    

7. Португалия – 45.415

Хороший отрыв обеспечивает ощущение безмятежности в текущем сезоне, более того, есть хорошие шансы нарастить преимущество над португальцами. Во-первых, у соперников осталось три клуба, а их очки будут делиться на шесть. Во-вторых, один из этих клубов – «Порту», сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, и здесь шансы на вылет велики. «Брага» тоже не является фаворитом в противостоянии 1/16 Лиги Европы с «Марселем», а «Спортингу» предстоит совершить утомляющий перелет в Казахстан на матчи с «Астаной». В то же время, у нас четыре команды в Лиге Европы с неплохими шансами на продолжение борьбы после первого раунда плей-офф. Как минимум, нужно выступить не хуже представителей Португалии в весенней части евросезона, и это нам по силам с учетом нюансов регламента и возможности «задавить» количеством.

Убийственный жребий! «Реал» vs ПСЖ, «Челси» vs «Барса» и другие

Как проявили себя наши клубы?

Общий коэффициент России – 9.4 балла, сложился из суммы вкладов клубов, взявших старт в нынешнем евросезоне. К сожалению, всем пяти представителям РФПЛ не удалось пробиться в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Краснодар» неожиданно сошел с дистанции после раунда плей-офф, поэтому в этой таблице он на последнем месте.

5. «Краснодар» - 0.6. Очки, заработанные в квалификационных раундах, помимо деления на знаменатель по количеству клубов, делятся пополам. «Краснодар» дважды обыграл «Люнгбю» и взял верх над «Црвеной Звездой» в домашнем матче. Три победы – 6 очков, но от них остается только 3, так как это раунды отбора. Делим еще 5, получается 0.6.

4. «Локомотив» - 1.6. Железнодорожники получили автоматический пропуск в основную сетку Лиги Европы, где одержали три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Максимум – если выиграть все матчи группового этапа ЛЕ, можно было собрать 12 баллов, это 2.4 при нынешнем знаменателе в общую копилку.

3. «Спартак» - 1.8. Почти половину своих очков «Спартак» заработал, когда выиграл чемпионат России в мае. Дело в том, что 4 балла – это бонус для каждого участника основного раунда Лиги чемпионов. Две ничьи с «Марибором», героический мир с «Ливерпулем» и разгром «Севильи» дали еще 5 баллов. Итого 9, которые оборачиваются 1.8 в общей копилке. Вот если бы «красно-белые» дважды справились с «Марибором», набрали бы 2.2.

2. «Зенит» - 2.6. У «Зенита» две победы в квалификации – каждая дала по 1 баллу, и 11 очков в зачет клубного рейтинга по итогам группового турнира. 13 делим на 5, получаем солидную цифру.

1. ЦСКА - 2.8. Но больший вклад по итогам первой части европейского сезона в общую копилку сделали армейцы. Они выиграли четыре матча из четырех в квалификации, каждый из которых принес по баллу, а еще четыре – бонус за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, где были одержаны три победы. В сумме – 14. Максимальное количество очков среди представителей РФПЛ!

Баски, сербы, французы, шотландцы. С кем сыграют наши клубы в ЛЕ

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответил Cules2013
24 декабря 2017 в 21:16
Cules2013:
ЦСКА действительно очень прилично смотрится в еврокубках. Я не думаю, что Севилья или Базель прямо-таки больше заслужили играть в плей-офф ЛЧ. Не подумайте ничего, разумеется, что свои очки они заработали по делу, всё честно, но ничего особенного они не показали и на 90% вылетят сразу же в 1/8. коэффициенты УЕФА явно разумнее рейтинга сборных ФИФА, но всё же я не пойму: это что получается, победа оценивается одинаково, независимо от того, ЛЕ или ЛЧ, независимо от раунда, соперника. Значит, что победа в квалификации над каким-то ноунеймом это те же 2 очка, что и победа, например, в полуфинале ЛЧ? чё, за нафиг....
Чем дальше в лес, тем больше дров. В квалификации и соперники послабее, поэтому и очков рейтинга меньше дают. Хорошо хоть и эти очки дают. По большому счету турнир и начинается после квалификации.
rapist
rapist
17 декабря 2017 в 13:21
конявые 5 сезонов приносили 0 очков, занимая вечно 5 место из 4 в таблице))
Lu4nik
Lu4nik ответил Serge Boykov
16 декабря 2017 в 22:33
Serge Boykov:
Сколько грязи было после домашнего поражения от Базеля!!! Пусть не вышли из группы, но все говорили что мы сливаем матчи в ЛЧ....в итоге лучший результат из российских клубов! Давайте уже поддерживать друг друга в Европе, тем более сейчас идёт война против всего российского спорта и не факт что футбола не коснётся!
давно пора!
в РФПЛ разберемся кто прав, кто виноват. А в ЕК поддержим все российские команды.
Nikola45
Nikola45
16 декабря 2017 в 20:13
И не нужно гнать на поросят! У них нет опыта игры в Евро кубках! Что вы хотели? А так бы в Лондоне другой счет был! ))
Nikola45
Nikola45
16 декабря 2017 в 20:07
4 очка подаренные! )) Я бы не рассматривал те очки которые подаренные! Они одной или другой команде даются автоматически! А рассматривал только те что заработанные в играх!
leopit
leopit
16 декабря 2017 в 08:23
Стыдно за Спартак!
vka1970
vka1970 ответил ЦСКА ВБП
15 декабря 2017 в 19:41
ЦСКА ВБП:
Поднимешь с хряками рейтинг, то 1-18, то 0-7. Одни рекорды.
А у Вас с Игарем что ?
Поделись мыслЯми-скакунАми.
Cules2013
Cules2013 ответил Михалыч 75
15 декабря 2017 в 17:48
Михалыч 75:
там и за выход в ЛЧ сразу 4 балла накидывается и за каждый дальнейший проход по сетке , в ЛЕ всето этого нет
спасибо за уточнение
ЦСКА ВБП
ЦСКА ВБП ответил vka1970
15 декабря 2017 в 17:35
vka1970:
Сивогривые перед смертью не надышатся.Говорил Вам, что этот сезон станет началом вашего конца, не верили.Говорил ещё в сентябре, что 4 - ое - 5 - место, это ваш максимум, опять не верили.Говорил ещё в прошлом году, что десятилетие вообще без титулов только начинается, опять моськи воротят. Так что по хорошему, я только рад.Пусть хоть в такой малости как международный рейтинг и коэффициенты для страны хоть какую то пользу принесут напоследок, а то о быстроногих пегасах мы ещё долго не услышим.
Поднимешь с хряками рейтинг, то 1-18, то 0-7. Одни рекорды.
ЦСКА ВБП
ЦСКА ВБП
15 декабря 2017 в 17:34
Опять кони страну тянут вверх, а свиньи вниз к очередным рекордам.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил Cules2013
15 декабря 2017 в 16:12
там и за выход в ЛЧ сразу 4 балла накидывается и за каждый дальнейший проход по сетке , в ЛЕ всето этого нет
Cules2013
Cules2013
15 декабря 2017 в 09:24
ЦСКА действительно очень прилично смотрится в еврокубках. Я не думаю, что Севилья или Базель прямо-таки больше заслужили играть в плей-офф ЛЧ. Не подумайте ничего, разумеется, что свои очки они заработали по делу, всё честно, но ничего особенного они не показали и на 90% вылетят сразу же в 1/8.
коэффициенты УЕФА явно разумнее рейтинга сборных ФИФА, но всё же я не пойму: это что получается, победа оценивается одинаково, независимо от того, ЛЕ или ЛЧ, независимо от раунда, соперника. Значит, что победа в квалификации над каким-то ноунеймом это те же 2 очка, что и победа, например, в полуфинале ЛЧ? чё, за нафиг....
Mikki
Mikki ответил Roger Young
14 декабря 2017 в 13:57
Roger Young:
убрал.
Добавил ссылку в правила аж целым пунктом еще ночью)
Roger Young
Roger Young ответил Mikki
14 декабря 2017 в 13:54
Mikki:
Еще PS убери пжл.
убрал.
denmig
denmig
14 декабря 2017 в 13:33
щас в ле наколотят орехов и будут 5-ыми! а псж выбьют совсем скоро!
Багров-брат
Багров-брат ответил protest70
14 декабря 2017 в 11:58
protest70:
Бомжи и кони для себя стараются, по итогу сезона то они за 3 место будут шашки оголять, первые и вторые Спартак и Локо
Ну, первое то, точно, за Локо будет. А чемоданному американскому проекту, разве что на родину в пиндосию пора перебираться. Там и тепло и денежных мешков больше...)))
vka1970
vka1970
14 декабря 2017 в 06:22
Сивогривые перед смертью не надышатся.Говорил Вам, что этот сезон станет началом вашего конца, не верили.Говорил ещё в сентябре, что 4 - ое - 5 - место, это ваш максимум, опять не верили.Говорил ещё в прошлом году, что десятилетие вообще без титулов только начинается, опять моськи воротят.
Так что по хорошему, я только рад.Пусть хоть в такой малости как международный рейтинг и коэффициенты для страны хоть какую то пользу принесут напоследок, а то о быстроногих пегасах мы ещё долго не услышим.
Mikki
Mikki ответил Roger Young
14 декабря 2017 в 01:54
Еще PS убери пжл.
Egorium
Egorium
14 декабря 2017 в 01:27
112-й спартак постарался осадить нас в таблице.
Egorium
Egorium
13 декабря 2017 в 22:26
У нас что семь очков вычли за 7-0?
pomor45
pomor45 ответил oFANATo
13 декабря 2017 в 21:44
oFANATo:
Две ничьи с "Марибором", героический мир с "Ливерпулем" и "чудо" с "Севильей" и это все, что смог наш печинен?
Не коверкай названия - это похабщина.
pomor45
pomor45 ответил rubin kazzzan
13 декабря 2017 в 21:41
rubin kazzzan:
весной как минимум два клуба должны пройти первый раунд плей офф
Пойдут только Зенит и ЦСКА. Спартак и ЛОКО сольют ради ЧР.
pomor45
pomor45
13 декабря 2017 в 21:38
Если взять результат за 5 лет, то львиную долю в рейтинг (50.182 очка) внёс Зенит - ЦСКА только в этот раз внёс чуть больше. Что касается остальных, кроме Ростова, то они их только разбазаривали: особенно "великий" Спартак.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
13 декабря 2017 в 20:53
Разницы между 5 и 6 местом в рейтинге нет, так что надо спокойно удерживать 6 строчку и поставлять по 3 клуба в каждый евротурнир!
Полярник
Полярник ответил rubin kazzzan
13 декабря 2017 в 20:31
rubin kazzzan:
весной как минимум два клуба должны пройти первый раунд плей офф
Ими будут ЦСКА и Зенит!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
13 декабря 2017 в 20:21
весной как минимум два клуба должны пройти первый раунд плей офф
Serge Boykov
Serge Boykov ответил Остапчук 67
13 декабря 2017 в 18:31
Остапчук 67:
Объективных предпосылок быть ниже Португалии нет.
Я думаю как минимум пару лет будем выше Португалии, а дальше видно будет! Но до Франции, а уж тем более до 4 места, нам не добраться...ближайшие лет 15-20!
oFANATo
oFANATo
13 декабря 2017 в 18:11
Две ничьи с "Марибором", героический мир с "Ливерпулем" и "чудо" с "Севильей"
и это все, что смог наш печинен?
Узб@гоеный
Узб@гоеный
13 декабря 2017 в 18:05
Португалы не достанут весной.
Великолепный
Великолепный
13 декабря 2017 в 18:02
1. ЦСКА - 2.8. Но больший вклад по итогам первой части европейского сезона в общую копилку сделали армейцы. Они выиграли четыре матча из четырех в квалификации, каждый из которых принес по баллу, а еще четыре – бонус за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, где были одержаны три победы. В сумме – 14. Максимальное количество очков среди представителей РФПЛ!

Браво армейцы - очень хороший результат Лигочемпионского сезона))
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