Плановый осмотр. Таблица коэффициентов УЕФА

Еврокубковые соревнования взяли паузу до февраля, и «Соккер.ру» предлагает подвести промежуточные итоги выступлений наших команд в Европе, взяв на прицел таблицу коэффициентов.

Коротко о главном:

За что боремся? Отстаиваем шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

C какой целью? Шестое место позволяет заявлять три клуба в Лигу чемпионов и три команды в Лигу Европы, в то время как у национальной ассоциации, занимающей седьмую строчку, будет уже формула «2+3» (2 в ЛЧ, 3 в ЛЕ). Россия выбралась на шестое место по итогам прошлой кампании и выставит в еврокубковом сезоне-2018/2019 шесть клубов, в том числе троицу в Лигу чемпионов. Чтобы так было и впредь, надо оборонять шестое место в таблице коэффициентов УЕФА от посягательств конкурентов.

Как начисляются очки? 1 очко за ничью и 2 очка за победу, также предусмотрены бонусные поощрения за преодоление стадий соревнования. Сумма заработанных клубом очков суммируется и делится на количество команд, представляющих ту или иную футбольную федерацию в текущем розыгрыше (в нашем случае – 5).

Кто наш основной конкурент? Португалия.

Как наши клубы выглядят в этом сезоне?

Очень жаль, что потеряли «Краснодар» в квалификации Лиги Европы, но в целом полет нормальный. 9.400 очков – это четвертый результат в Европе, лучше, чем у Франции и Германии, уступаем мы только итальянцам, англичанам и испанцам. Год назад у нас после первой части сезона было на 2 балла меньше и седьмой результат в Европе. Больше скажу, 9.400 – это уже больше, чем за всю прошлую еврокубковую кампанию, тогда конечная сумма составила 9.200 балла. А у нас еще четыре команды в деле. В общем, полет нормальный!

Серьезно ли мы сейчас опережаем Португалию?

На 4.767 балла – это хороший задел перед весенней частью еврокубков, особенно, если учесть, что у Португалии осталось три клуба, причем их результаты будут делиться на шесть, а у нас четыре команды в Лиге Европы, которые, как мы рассчитываем, еще пополнят общую копилку. На самом деле, в этом сезоне португальцам будет очень сложно нас настичь – нужны собственные сенсации и провал нашей четверки, но расслабляться, в любом случае, не нужно, ведь общая сумма высчитывается по результатам пяти сезонов.

На сколько баллов отстаем от пятой строчки?

3.066 балла – существенное отставание, тем более у Франции есть звездный ПСЖ и три команды в Лиге Европы. С одной из них сыграет «Локомотив», кстати. Но в целом, нет никакой разницы между пятым и шестым местом, вот у первой четверки повышенные привилегии – там уже 4 команды в Лиге чемпионов и 3 в Лиге Европы, но о таком нам даже мечтать не приходится. По большому счету, не важно, как мы идем относительно Франции, нужно сконцентрироваться на том, чтобы Португалия оставалась за пределами первой шестерки. Вот наша основная общая цель.

Какие изменения могут произойти в дуэли с Португалией в этом сезоне?

6. Россия – 50.182

7. Португалия – 45.415

Хороший отрыв обеспечивает ощущение безмятежности в текущем сезоне, более того, есть хорошие шансы нарастить преимущество над португальцами. Во-первых, у соперников осталось три клуба, а их очки будут делиться на шесть. Во-вторых, один из этих клубов – «Порту», сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, и здесь шансы на вылет велики. «Брага» тоже не является фаворитом в противостоянии 1/16 Лиги Европы с «Марселем», а «Спортингу» предстоит совершить утомляющий перелет в Казахстан на матчи с «Астаной». В то же время, у нас четыре команды в Лиге Европы с неплохими шансами на продолжение борьбы после первого раунда плей-офф. Как минимум, нужно выступить не хуже представителей Португалии в весенней части евросезона, и это нам по силам с учетом нюансов регламента и возможности «задавить» количеством.

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Как проявили себя наши клубы?

Общий коэффициент России – 9.4 балла, сложился из суммы вкладов клубов, взявших старт в нынешнем евросезоне. К сожалению, всем пяти представителям РФПЛ не удалось пробиться в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, «Краснодар» неожиданно сошел с дистанции после раунда плей-офф, поэтому в этой таблице он на последнем месте.

5. «Краснодар» - 0.6. Очки, заработанные в квалификационных раундах, помимо деления на знаменатель по количеству клубов, делятся пополам. «Краснодар» дважды обыграл «Люнгбю» и взял верх над «Црвеной Звездой» в домашнем матче. Три победы – 6 очков, но от них остается только 3, так как это раунды отбора. Делим еще 5, получается 0.6.

4. «Локомотив» - 1.6. Железнодорожники получили автоматический пропуск в основную сетку Лиги Европы, где одержали три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Максимум – если выиграть все матчи группового этапа ЛЕ, можно было собрать 12 баллов, это 2.4 при нынешнем знаменателе в общую копилку.

3. «Спартак» - 1.8. Почти половину своих очков «Спартак» заработал, когда выиграл чемпионат России в мае. Дело в том, что 4 балла – это бонус для каждого участника основного раунда Лиги чемпионов. Две ничьи с «Марибором», героический мир с «Ливерпулем» и разгром «Севильи» дали еще 5 баллов. Итого 9, которые оборачиваются 1.8 в общей копилке. Вот если бы «красно-белые» дважды справились с «Марибором», набрали бы 2.2.

2. «Зенит» - 2.6. У «Зенита» две победы в квалификации – каждая дала по 1 баллу, и 11 очков в зачет клубного рейтинга по итогам группового турнира. 13 делим на 5, получаем солидную цифру.

1. ЦСКА - 2.8. Но больший вклад по итогам первой части европейского сезона в общую копилку сделали армейцы. Они выиграли четыре матча из четырех в квалификации, каждый из которых принес по баллу, а еще четыре – бонус за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, где были одержаны три победы. В сумме – 14. Максимальное количество очков среди представителей РФПЛ!

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