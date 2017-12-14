Очень рад Волгоград! География кубковых финалов

14 декабря 2017, 14:52

Официально утверждено, что финал Кубка России 2017/2018 пройдет в Волгограде 9 мая. «Соккер.ру» рассказывает о других аренах, на которых разыгрывался этот ценный трофей.

Стадион «Лужники» (Москва) – 8 финалов (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007)

Победители: «Торпедо», «Спартак» (2), «Динамо», «Зенит», ЦСКА (2), «Локомотив»

Главный стадион страны, который после реконструкции собирается отобрать у своих соседей и регионов финальные матчи за Кубок России, битвы за Суперкубок и домашние игры сборной России. Ближайший кубковый финал пройдет в Волгограде, но не приходится сомневаться, что в 2019 году матч такого ранга снова примут «Лужники», которые лидируют по количеству кубковых финалов, проходивших на этом стадионе восемь раз. «Лужники» приняли главные поединки первых трех розыгрышей Кубка России, потом стали делиться с другими столичными аренами, а в последний раз были в деле десять лет назад – в 2007 году. Символично, что семь из восьми финалов выиграли клубы из Москвы, а в пяти матчах иначе и быть не могло – встречались две московские команды. Гегемонию столицы сумел прервать только «Зенит» в 1999 году, когда нынешний фанат «Спартака» Александр Панов ответил дублем на гол нападающего «Динамо» Николая Писарева.

Стадион «Локомотив» (Москва) – 4 финала (2003, 2004, 2005, 2008)

Победители: «Спартак», «Терек», ЦСКА (2)

Стадион «Локомотив», выстроенный заново на месте старого стадиона, открылся в 2002 году в статусе самой современной арены России. Не удивительно, что арена стала площадкой для матчей сборной и финалов Кубка страны. За шесть лет на «Локомотиве» состоялось четыре финала. Здесь «Спартак» выиграл трофей, который на протяжении 14 лет оставался последним в коллекции «красно-белых», ЦСКА выиграл схватки у «Химок» и «Амкара», а «Терек» одержал историческую победу благодаря позднему голу Федькова. Это единственный трофей в истории грозненского клуба, который ныне носит название «Ахмат». Впрочем, как видим, и на этой московской арене доминировали столичные клубы: три победы в четырех финалах.

Стадион «Динамо» (Москва) – 3 финала (1996, 2000, 2001)

Победитель: «Локомотив» (3)



Невероятно счастливая арена для железнодорожников, которые выиграли все три финала, проходившие на стадионе «Динамо», причем каждый раз в драматичной борьбе. В 1996 году «Локо» вел в счете, а потом проигрывал «Спартаку» по ходу первого тайма, а победный мяч Юрий Дроздов забил на 85 минуте. В 2000-м была схватка с ЦСКА, где в овертайме было забито больше голов, чем в основное время, а на следующий год «Локомотив», казалось, проиграл «Анжи» после гола Сирхаева на 90-й минуте, однако Джанашия сравнял счет на 90+4, а потом москвичи взяли верх в серии пенальти. «Динамо» - последний из трех стадионов, принимавших больше одного финала Кубка России.

5 ярчайших финалов Кубка России

Стадион «Торпедо» (Москва) – финал 1997 года

Победитель: «Локомотив»



Еще одна столичная арена, удостоившаяся чести. Стадион имени Эдуарда Стрельцова, как «Динамо», оказался счастливым для железнодорожников. В финальном матче 20-летней давности подопечные Юрия Семина переиграли динамовцев со счетом 2:0.

«Арена Химки» (Химки) – финал 2009 года

Победитель: ЦСКА

С 1993 года по 2008 финалы Кубка России проводились только в Москве. В 2009-м решающая схватка чуть-чуть отдалилась от столицы – в Химки, где единственный мяч в игре с «Рубином» забил полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин на 90+2 минуте матча, когда казалось, что овертайма не миновать. Из 17 финалов Кубка России, проходивших в Москве и предместьях, 15 выиграли представители столицы! Победы «Зенита» и «Терека» так и остались белыми воронами на общем фоне. Московские клубы отнюдь не перестали выигрывать титулы после того, как финалы поехали по регионам, однако ситуация заметно выровнялась.

Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону) – финал 2010 года

Победитель: «Зенит»

18-й по счету финал Кубка России и всего лишь второй, в котором обошлось без московского клуба (всего таких финалов три). Победу, как и ожидалось, одержал «Зенит», правда, фавориту в матче с «Сибирью» пришлось помучаться, а единственный мяч с пенальти забил Роман Широков.

Стадион «Шинник» (Ярославль) – финал 2011 года

Победитель: ЦСКА

Армейцы обыграли в финале «Аланию», которая приблизилась к трофею на расстояние вытянутой руки, не выиграв ни одного матча и не забив ни единого гола на предыдущих стадиях. Владикавказцам присудили техническую победу над «Сатурном», а остальных соперников «Алания» проходила по одинаковой схеме – 0:0 в основное и дополнительное время, успех в серии пенальти. По иронии судьбы, в финале Неко забил первый мяч «Алании» в розыгрыше, а его команда впервые уступила.

Стадион «Центральный» (Екатеринбург) – финал 2012 года

Победитель: «Рубин»

Победный мяч в составе «Рубина» забил ныне дисквалифицированный за употребление кокаина Роман Еременко. Казанцев, как и сейчас, тренировал Курбан Бердыев, а в составе их соперников динамовцев, выступали футболисты, которых сильно разбросало за последние годы: Гранат, Самедов, Семшов, Воронин, Кураньи, Нобоа, Смолов, Кокорин.

«Ахмат-Арена» (Грозный) – финал 2013 года

Победитель: ЦСКА

В соперниках у армейцев был звездный «Анжи» с Гусом Хиддинком у руля, получивший роскошную поддержку в Грозном, но это не помешало ЦСКА одержать победу. В основное время команды обменялись голами, а в серии пенальти лучше били подопечные Леонида Слуцкого.

«Анжи-Арена» (Каспийск) – финал 2014 года

Победитель: «Ростов»

Третий в истории финал без участия москвичей: в Каспийске выясняли отношения «Ростов» и «Краснодар». 0:0 в основное время и 6:5 в пользу дончан в серии пенальти.

Стадион «Центральный» (Астрахань) – финал 2015 года

Победитель: «Локомотив»

Уникальная арена в этом списке, ведь астраханский «Центральный» никогда не принимал матчи элитного дивизиона чемпионата России и вообще встреч высокого уровня. Рассчитанная на 18 тысяч зрителей арена «Волгаря» почти полностью заполнилась на игре «Локомотива» и «Кубани», в которой железнодорожники одержали победу со счетом 3:1, пусть и в овертайме.

«Казань-Арена» (Казань) – финал 2016 года

Победитель: «Зенит»

«Сине-бело-голубые» разгромили ЦСКА со счетом 4:1 на новеньком казанском стадионе. Халк отметился дублем в одном из своих последних матчей за «Зенит».

Стадион «Фишт» (Сочи) – финал 2017 года

Победитель: «Локомотив»

Финал Кубка России в этом году стал одним из тестовых матчей для «Фишта» накануне Кубка Конфедераций, игры которого принимал Сочи. Теперь впереди у сочинского стадиона чемпионат мира, а вот что будет дальше – большой вопрос, ведь профессионального клуба в курортном городе сейчас нет. Хотя, у Леонида Федуна есть на этот счет соображения.

«Волгоград Арена» (Волгоград) – финал 2018 года

Победитель? «СКА-Хабаровск», «Шинник» (Ярославль), «Тосно», «Луч-Энергия» (Владивосток), «Амкар» (Пермь), «Авангард» (Курск), «Крылья Советов» (Самара), «Спартак» (Москва)

Финал Кубка России 2017/2018 пройдет в Волгограде 9 мая. Как и в случае с «Фиштом», это будет одна из тестовых игр накануне большого международного турнира, но в День Победы атмосфера обещает быть праздничной, кому-то из оставшихся в розыгрыше клубов улыбнется удача. Фаворитом выглядит «Спартак» - единственный из российских топ-клубов продолжающий борьбу, но это кубковый турнир, где одна осечка несовместима с дальнейшей борьбой.