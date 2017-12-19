  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Мхитаряну нужна перезагрузка

19 декабря 2017, 10:29

Мхитарян все ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» считает, что один из главных трансферов зимы практически неизбежен.

Жозе Моуриньо человек довольно своенравный и предпочитает создавать команду-функцию, где каждый элемент должен строго соответствовать его представлениям о футболе. Нынешний «Манчестер Юнайтед» можно назвать сформировавшимся организмом, он как раз соответствует тому направлению, которое выстраивал португалец изначально. И это - главные плохие новости для полузащитника Генриха Мхитаряна. Если он, конечно, еще хочет расти именно в МЮ и не поставил крест на этой перспективе. А все поводы есть.

В чем дело?

Кратко окунемся в историю взаимоотношений между тренером и игроком. Моуриньо с самого начала обозначил свою строгую позицию, довольно жесткую. Поначалу главными пострадавшими выглядели как раз Мхитарян, Мата, а также Марсьяль. Слухи били по каждому из них в разные периоды работы Моуриньо. И каждого в связи с этим сватали в другие клубы. Но Мате и Марсьялю удалось как-то справиться, доказать свою нужность нынешнему МЮ, построенному по лекалам португальца. А вот Мхитарян после некоторого периода потепления снова ушел в тень.

По ходу прошлого сезона Моуриньо менял свое отношение к армянскому хавбеку. Даже допускал похвалу в его адрес, и в составе «Манчестера», который взял Лигу Европы, Мхитарян сыграл важную роль, поэтому сам с оптимизмом смотрел на нынешний сезон, который давал новые вызовы в виде Лиги чемпионов и борьбы за титул в Англии. Но сам Моуриньо, не раз отвечая о состоянии Мхитаряна, подчеркивал, что Генрих ударно начал сезон, а потом «растворился». Хавбек словно бы утратил конкурентные преимущества в качестве одной из деталей команды-функции Моуриньо. Жозе просто не видит, кого мог бы заменить Мхитарян в его построениях.

Нельзя остаться

Что парадоксально, проблема тут не столько в качестве игры футболиста или нелепости системы - она в нестыковке видения роли на поле Мхитаряна. Согласитесь, так ведь бывает, когда хороший исполнитель не попадает в струю в хорошей же группе. У них разные стили, разная манера игры. Можно ругать Моуриньо за его нрав, но он вряд ли будет себе врагом и станет жертвовать результатом, чтобы насолить как-то Мхитаряну, даже если между ними вспыхивают моменты неприязни. Для Жозе главное - результат. И он выбирает тех, кто, по его мнению, лучше других способен этот результат сделать. Мхитарян в число таких людей не входит.

Что печально, роль Генриха в команде снижалась прямо пропорционально тому, как выстраивалась более четкая структура ее игры. В нынешнем сезоне у полузащитника были отличные матчи. Пять голевых передач в трех подряд августовских поединках, два забитых мяча - в сентябрьских. А потом как отрезало. Все меньше результативных действий, все меньше игровой практики. Одно цепляется за другое. Чтобы Мхитарян смог вернуть доверие Моуриньо, ему нужно выдать потрясающий матч. Такие шансы были - игр подобных он не выдавал.

Сам Моуриньо может обвинять Генриха в том, что тот снизил к себе требования. Однако и Мхитарян наверняка имеет свое видение проблемы. Очевидно, это неправильное использование игрока на поле. По мнению самого футболиста. Вскрылась эта проблема после матча с «Брайтоном», когда Мхитарян пошел на конфликт с Моуриньо. Видимо, сам он понял, что точка невозврата пройдена. Совершить камбэк и стать снова нужным, как Мата или Марсьяль, он отчаялся, закипел, что и вылилось наружу. Теперь Мхитарян не попадает даже в заявку, а с трибуны уж точно ничего изменить нельзя. Предъявить что-то Моуриньо также сложно. У того заготовлен стандартный ответ: оказавшиеся в заявке просто нужнее и полезнее, чем Мхитарян. И он тренер - ему виднее, разумеется.

Январские варианты

Так что Мхитарян вряд ли думает о восстановлении карьеры в «Манчестере». Для него сейчас важнее всего найти подходящий клуб для перехода в январское трансферное окно. Тут есть несколько преимуществ. Во-первых, МЮ не станет противиться уходу игрока и примет разумное предложение. Во-вторых, у Мхитаряна в агентах ходит Мино Райола, который своим клиентам создает прекрасные условия, не забывая о себе любимом, конечно. В-третьих, Мхитарян все-таки еще на очень хорошем счету. Он себя не запятнал, репутацию не испортил. Во всем мире прекрасно понимают стиль работы Моуриньо. Не подошедший ему игрок не равно плохому игроку. И вот уже есть первые ласточки.

Вариант «Блудный сын»

Упорно ходят слухи о возможном возвращении Мхитаряна в дортмундскую «Боруссию». Этот вариант двоякий. Сейчас дортмундцы переживают кризис, смену режима, их штормит. Возвращение очень яркого игрока, с которым связаны приятные моменты в истории клуба, пойдет на пользу и команде, требующей лидера, и самому футболисту, которому нужно доверие и уверенность. Обретать все это проще в месте, которое ты хорошо знаешь, где тебя любят. Минус может быть в том, что возвращения в «Боруссию» в последние годы не слишком удачны. Игроки психологически могут перегорать при таких переходах, которые отдают некоторой фрустрацией из-за нереализованных амбиций при уходе. И это может затруднить возвращение на былой уровень. Да и сама нестабильная игра «Боруссии», ее неуверенное положение могут создавать с этим проблемы.

Вариант «Покоритель Италии»

Другой вариант - «Интер». Тут тоже есть свои минусы и плюсы. С итальянскими клубами у Райолы хорошо налажен контакт. Он сумеет в лучшем виде договориться о сделке. К тому же «Интер» располагает приличными ресурсами. И миланцы могут пойти на обмен игроками с МЮ, что создает более гибкие варианты сделки. При этом миланцы явно замахиваются на большие цели, бьются за чемпионство, но раз за разом говорится в нынешнем сезоне одно и то же: у «Интера» очень маленькая скамейка запасных. Да, нет еврокубков, и это преимущество - можно отдыхать, играть примерно одним составом в турах, однако глубина состава необходима на большой дистанции, даже если ты играешь только в чемпионате.

Мхитарян сможет сразу стать большим подспорьем команде Спаллетти, сразу сможет поучаствовать в борьбе за место в основном составе и даже за лидерские роли в полузащите. Тут все зависит от его бойцовских характеристик и силы воли. Наверное, придется больше попотеть, чем если возвращаться в «Боруссию». К тому же Италия станет для него неизведанным чемпионатом и страной. Ну, и обратная сторона медали есть - когда команда очень сыгранная и крепко сбитая, тяжело вклиниваться в нее, если не получить дополнительных шансов в виде чьих-то дисквалификаций или травм.

В любом случае, каждый из вариантов довольно приятен и перспективен. Из перехода в «Боруссию» или «Интер» Мхитарян сможет извлечь пользу для своей карьеры. Скажем, шансы такие будут. Его задача - ими воспользоваться. Вряд ли неприятная ситуация с Моуриньо каким-то образом негативно повлияла на мастерство Мхитаряна. А нехватка игровой практики и тонуса для опытного умного футболиста является быстро решаемой проблемой, когда он получает новый вызов, новый стимул, шанс сыграть и доверие тренера.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» хочет подписать 18-летнего игрока «Бока Хуниорс»
Сегодня, 13:25 0
«Монако» предлагал «Реалу» Фалькао, но мадридцы отказались от трансфера
Сегодня, 13:11 3
Хавбек «Челси» может перейти в «Реймс»
Сегодня, 13:02 0
«Манчестер Юнайтед» зимой попытается подписать Рэмзи
Сегодня, 12:37 2
Марсьяль собирается бороться за место в основе «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:55 1
Кавальери может заменить Браво в «Манчестер Сити»
Сегодня, 10:34 3
Обсудить
Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
25 декабря 2017 в 19:52
Duda Gigolaev Osetin:
Я не знал про Тренера Года, но лучше бы промолчал тогда Генрих, чем так.. Моуриньо конечно сейчас ни разу не тренер года.
Генрих голосовал как капитан сборной Армении. 1.Зидан, 2.Аллегри, 3.Жардим.
Эрнест Синакарян
Эрнест Синакарян
25 декабря 2017 в 18:25
Мики очень классный игрок и таких интеллектуальных игроков ещё поискать!!!
Моуриньо сложный человек, конечно, и он не простил Мики за его голосование, - это очевидно...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 декабря 2017 в 10:31
Meruzhan Hakobyan:
Причина одна, тренером года Генрих назвал не Моуриньо,а Зидана. Моур злопамятный и эгоист, не простил Генриха. Мхитарян классный игрок, но за 15-20 мин.не возможно проявить все свои качества! Моуриньо как человек 0,и наверно лучше уходит, Дортмунд или ,,Интер,,не важно, он полезен любой команде!
Я не знал про Тренера Года, но лучше бы промолчал тогда Генрих, чем так.. Моуриньо конечно сейчас ни разу не тренер года.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
23 декабря 2017 в 19:34
Duda Gigolaev Osetin:
Жаль, что не получилось в МЮ.. причин не знаю точных..
Причина одна, тренером года Генрих назвал не Моуриньо,а Зидана. Моур злопамятный и эгоист, не простил Генриха. Мхитарян классный игрок, но за 15-20 мин.не возможно проявить все свои качества! Моуриньо как человек 0,и наверно лучше уходит, Дортмунд или ,,Интер,,не важно, он полезен любой команде!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 декабря 2017 в 17:06
Жаль, что не получилось в МЮ.. причин не знаю точных..
ARMENIAN
ARMENIAN
19 декабря 2017 в 15:47
В целом, неплохо написано. В некоторых моментах мало синонимов, в соседних предложениях одни и те же слова повторяются. Но так как критиковать намного легче чем писать, то ставлю 4 . P.S. всегда интересовала меня природа происхождения ника trans, наведите свет, а то вариантов много)))
Брулин
Брулин
19 декабря 2017 в 15:42
«МЮ» потребует за Мхитаряна не менее 40 млн евро : - 40 млн не факт что даже Интер предложит...
Шмавон
Шмавон
19 декабря 2017 в 14:56
удачи Гене
yudin_duda
yudin_duda
19 декабря 2017 в 12:55
"более четкая структура ее игры. В нынешнем сезоне у полузащитника были отличные матчи. Пять голевых передач в трех подряд августовских поединках, два забитых мяча - в сентябрьских. А потом как отрезало. "
Очередная бредовая статья, он даже в тем матчах был ни о чем, автор, лови единичку
BESTjuventus10
BESTjuventus10
19 декабря 2017 в 11:35
нормально играл а потом вдруг мавринье не понравился что то)
protest70
protest70
19 декабря 2017 в 10:45
Генрих классный игрок! Удачи ему!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100