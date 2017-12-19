Мхитаряну нужна перезагрузка

19 декабря 2017, 10:29

Мхитарян все ближе к уходу из «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» считает, что один из главных трансферов зимы практически неизбежен.

Жозе Моуриньо человек довольно своенравный и предпочитает создавать команду-функцию, где каждый элемент должен строго соответствовать его представлениям о футболе. Нынешний «Манчестер Юнайтед» можно назвать сформировавшимся организмом, он как раз соответствует тому направлению, которое выстраивал португалец изначально. И это - главные плохие новости для полузащитника Генриха Мхитаряна. Если он, конечно, еще хочет расти именно в МЮ и не поставил крест на этой перспективе. А все поводы есть.

В чем дело?

Кратко окунемся в историю взаимоотношений между тренером и игроком. Моуриньо с самого начала обозначил свою строгую позицию, довольно жесткую. Поначалу главными пострадавшими выглядели как раз Мхитарян, Мата, а также Марсьяль. Слухи били по каждому из них в разные периоды работы Моуриньо. И каждого в связи с этим сватали в другие клубы. Но Мате и Марсьялю удалось как-то справиться, доказать свою нужность нынешнему МЮ, построенному по лекалам португальца. А вот Мхитарян после некоторого периода потепления снова ушел в тень.

По ходу прошлого сезона Моуриньо менял свое отношение к армянскому хавбеку. Даже допускал похвалу в его адрес, и в составе «Манчестера», который взял Лигу Европы, Мхитарян сыграл важную роль, поэтому сам с оптимизмом смотрел на нынешний сезон, который давал новые вызовы в виде Лиги чемпионов и борьбы за титул в Англии. Но сам Моуриньо, не раз отвечая о состоянии Мхитаряна, подчеркивал, что Генрих ударно начал сезон, а потом «растворился». Хавбек словно бы утратил конкурентные преимущества в качестве одной из деталей команды-функции Моуриньо. Жозе просто не видит, кого мог бы заменить Мхитарян в его построениях.

Нельзя остаться

Что парадоксально, проблема тут не столько в качестве игры футболиста или нелепости системы - она в нестыковке видения роли на поле Мхитаряна. Согласитесь, так ведь бывает, когда хороший исполнитель не попадает в струю в хорошей же группе. У них разные стили, разная манера игры. Можно ругать Моуриньо за его нрав, но он вряд ли будет себе врагом и станет жертвовать результатом, чтобы насолить как-то Мхитаряну, даже если между ними вспыхивают моменты неприязни. Для Жозе главное - результат. И он выбирает тех, кто, по его мнению, лучше других способен этот результат сделать. Мхитарян в число таких людей не входит.

Что печально, роль Генриха в команде снижалась прямо пропорционально тому, как выстраивалась более четкая структура ее игры. В нынешнем сезоне у полузащитника были отличные матчи. Пять голевых передач в трех подряд августовских поединках, два забитых мяча - в сентябрьских. А потом как отрезало. Все меньше результативных действий, все меньше игровой практики. Одно цепляется за другое. Чтобы Мхитарян смог вернуть доверие Моуриньо, ему нужно выдать потрясающий матч. Такие шансы были - игр подобных он не выдавал.

Сам Моуриньо может обвинять Генриха в том, что тот снизил к себе требования. Однако и Мхитарян наверняка имеет свое видение проблемы. Очевидно, это неправильное использование игрока на поле. По мнению самого футболиста. Вскрылась эта проблема после матча с «Брайтоном», когда Мхитарян пошел на конфликт с Моуриньо. Видимо, сам он понял, что точка невозврата пройдена. Совершить камбэк и стать снова нужным, как Мата или Марсьяль, он отчаялся, закипел, что и вылилось наружу. Теперь Мхитарян не попадает даже в заявку, а с трибуны уж точно ничего изменить нельзя. Предъявить что-то Моуриньо также сложно. У того заготовлен стандартный ответ: оказавшиеся в заявке просто нужнее и полезнее, чем Мхитарян. И он тренер - ему виднее, разумеется.

Январские варианты

Так что Мхитарян вряд ли думает о восстановлении карьеры в «Манчестере». Для него сейчас важнее всего найти подходящий клуб для перехода в январское трансферное окно. Тут есть несколько преимуществ. Во-первых, МЮ не станет противиться уходу игрока и примет разумное предложение. Во-вторых, у Мхитаряна в агентах ходит Мино Райола, который своим клиентам создает прекрасные условия, не забывая о себе любимом, конечно. В-третьих, Мхитарян все-таки еще на очень хорошем счету. Он себя не запятнал, репутацию не испортил. Во всем мире прекрасно понимают стиль работы Моуриньо. Не подошедший ему игрок не равно плохому игроку. И вот уже есть первые ласточки.

Вариант «Блудный сын»

Упорно ходят слухи о возможном возвращении Мхитаряна в дортмундскую «Боруссию». Этот вариант двоякий. Сейчас дортмундцы переживают кризис, смену режима, их штормит. Возвращение очень яркого игрока, с которым связаны приятные моменты в истории клуба, пойдет на пользу и команде, требующей лидера, и самому футболисту, которому нужно доверие и уверенность. Обретать все это проще в месте, которое ты хорошо знаешь, где тебя любят. Минус может быть в том, что возвращения в «Боруссию» в последние годы не слишком удачны. Игроки психологически могут перегорать при таких переходах, которые отдают некоторой фрустрацией из-за нереализованных амбиций при уходе. И это может затруднить возвращение на былой уровень. Да и сама нестабильная игра «Боруссии», ее неуверенное положение могут создавать с этим проблемы.

Вариант «Покоритель Италии»

Другой вариант - «Интер». Тут тоже есть свои минусы и плюсы. С итальянскими клубами у Райолы хорошо налажен контакт. Он сумеет в лучшем виде договориться о сделке. К тому же «Интер» располагает приличными ресурсами. И миланцы могут пойти на обмен игроками с МЮ, что создает более гибкие варианты сделки. При этом миланцы явно замахиваются на большие цели, бьются за чемпионство, но раз за разом говорится в нынешнем сезоне одно и то же: у «Интера» очень маленькая скамейка запасных. Да, нет еврокубков, и это преимущество - можно отдыхать, играть примерно одним составом в турах, однако глубина состава необходима на большой дистанции, даже если ты играешь только в чемпионате.

Мхитарян сможет сразу стать большим подспорьем команде Спаллетти, сразу сможет поучаствовать в борьбе за место в основном составе и даже за лидерские роли в полузащите. Тут все зависит от его бойцовских характеристик и силы воли. Наверное, придется больше попотеть, чем если возвращаться в «Боруссию». К тому же Италия станет для него неизведанным чемпионатом и страной. Ну, и обратная сторона медали есть - когда команда очень сыгранная и крепко сбитая, тяжело вклиниваться в нее, если не получить дополнительных шансов в виде чьих-то дисквалификаций или травм.

В любом случае, каждый из вариантов довольно приятен и перспективен. Из перехода в «Боруссию» или «Интер» Мхитарян сможет извлечь пользу для своей карьеры. Скажем, шансы такие будут. Его задача - ими воспользоваться. Вряд ли неприятная ситуация с Моуриньо каким-то образом негативно повлияла на мастерство Мхитаряна. А нехватка игровой практики и тонуса для опытного умного футболиста является быстро решаемой проблемой, когда он получает новый вызов, новый стимул, шанс сыграть и доверие тренера.