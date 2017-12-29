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    Кто был лучшим тренером первой части сезона РФПЛ?
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Тренер для символической сборной. Еще одно московское дерби

сегодня, 16:12

Ваши выборы завершаются, осталось проголосовать за главного тренера - и символическая сборная первой части сезона по версии читателей «Соккер.ру» готова!

Спешите проголосовать за своих кандидатов, если не успели этого сделать раньше, им нужна ваша поддержка. Или на странице опросов «Соккер.ру», или в нашей группе «Вконтакте». В любом случае, выбор будет отражать мнение большинства читателей и позволит представить символическую сборную с главным тренером. Осталось определиться с именем!

Александр Федорович Тарханов («Урал»)

Нет много денег, нет армии болельщиков, которая была у того же «Ростова» Бердыева и очень повлияла на результаты, когда тренер принимал правильные решения. У уральцев нет даже призраков из прошлого, которые преследовали клуб по итогам былых подвигов и «подвигов». Осталась лишь работа опытного главного тренера и попытка средних игроков стабильно демонстрировать положительные результаты. «Урал» не является лучшей командой первой части сезона, но они тратят меньше всех денег на очки в группе лидеров. И позиция в первой десятке – достижение.

Виктор Михайлович Ганчаренко (ЦСКА)

Тренер для символической сборной. Еще одно московское дерби

ЦСКА – очень живучий клуб. Армейцы такой натуры. И Ганчаренко в целом попал в ритм ансамбля, ведь белорусский наставник умеет приспосабливаться к трудным обстоятельствам, как это делал Леонид Слуцкий. Сейчас ЦСКА компенсирует нехватку опытных людей для основы ротацией и доверием молодежи, и хотя отдача не ото всех подающих надежды, как от Головина, армейцы ставят на россиян и при этом идут в первой пятерке. Причем ожидаемые голы показывают, что могут даже быть чуть выше, если заслужат везение.

Сергей Богданович Семак («Уфа»)

«Уфа» - довольно везучая команда. Будучи рядом с зоной вылета по созданию моментов и умению их не допустить у своих ворот, собрала немало очков в таблицу. Семак учится, учит свой коллектив играть агрессивно в атаке и компактно в защите. Получается не всегда, но надежный вратарь и резкие нападающие свой хлеб едят заслуженно. «Уфа» на шестом месте, и это показатель тренерской работы. Игроки тоже выложились, но Сергей Богданович оказался способным учеником.

Миодраг Божович («Арсенал»)

Тренер для символической сборной. Еще одно московское дерби

Граф вернулся и сделал это весьма уверенно. Конечно, можно также отметить работу Гаджиева и Евсеева с «Амкаром», которому вечно не хватает денег. Но все-таки Божович впечатлил сильнее, поскольку у его коллектива появилось амплуа – гроза авторитетов. «Спартаку» проиграл лишь в концовке, и это был своеобразный матч, боролись с погодой и непомерным желанием команды Карреры взять три пункта. Тарханову и Бердыеву тренер Божович не уступал, были ничьи с «Уралом» и «Рубином». Шалимова, Манчини и Ганчаренко переиграл – фавориты не сумели справиться с «Арсеналом». Первая часть сезона сложилась для «канониров» удачно, причем коллектив этот играющий, умный, расчетливый и одновременно бесшабашный. Может еще подрасти в таблице.

Массимо Каррера («Спартак»)

В непростом положении Каррера не позволил чемпиону раскиснуть. Когда наставник летом запрашивал одних игроков, а получал других (кроме Петковича, которого не может выпускать из-за лимита – как сам сказал), то не разочаровался в «Спартаке» и его перспективах. Остался адекватным и правильно реагировал на все приключения, богатые яркими деталями. Играл «Спартак» так же нестабильно, как «Зенит» соотечественника Массимо – пришли с одинаковым количеством пунктов на переправу. Однако Манчини и Карреру нельзя ставить в один ряд по успешности работы в новом чемпионате. Наставник «Спартака» проиграл Роберто в первом круге, но тут важнее концовка года в чемпионате – взяли реванш. «Красно-белые» не потеряли шансы на защиту титула. Если бы еще реализация не хромала и пропускали меньше – занимают по этому показателю то же место, что «Арсенал», то могли набрать больше баллов.

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

Железнодорожники первые в таблице с солидным преимуществом и стартовым чемпионским матчем весны против «Спартака». Вторые по забитым и пропущенным мячам. В пятерке по ожидаемым голам, что говорит – даже если удача улыбалась, то чаще ее заслуживали, чем получали просто так. Шестые с конца, когда говорим о примерных финансовых вливаниях ради одного заработанного очка в лиге. Семин, в отличие от Карреры, работает с клубом, который на один пункт в новом чемпионате потратил по 80 миллионов рублей в среднем. А вот у «Спартака» получается 145.9 млн. рублей за одно очко – много, больше в РФПЛ выбрасывает ради одного заработанного пункта только «Зенит». Так что Семин работает замечательно во всех смыслах, не случайно его даже тренером года называли при живом чемпионе Каррере. Юрий Павлович должен зимой просить клуб о точечном усилении состава, чтобы хватило сил на сказочную весну.

 

Тренер

Место команды по показателям в РФПЛ 2017/18

Позиция в таблице

Забитые

мячи

Пропущенные

мячи

xG*

xGА**

Владение, %

Млн рублей за пункт***

Тарханов

9

8

8

11

13

6

4 (24.0)

Ганчаренко

5

5

4

3

5

3

12 (85.7)

Семак

6

12

9

13

12

12

5 (24.7)

Божович

8

9

11-12

8

11

10

7 (32.0)

Каррера

3

1

11-12

1

4

4

15 (145.9)

Семин

1

2

2

5

2

5

11 (80.0)

* - ожидаемые голы в ворота соперников; ** - ожидаемые голы в собственные ворота. *** - бюджеты клубов за две трети сезона поделенные на количество пунктов.

Если смотреть на цифры, то бросается в глаза не только отрыв Карреры и Семина – объяснимый и без чисел, ведь «Спартак» выбрался из похмельного состояния, а «Локомотив» здорово рванул, не заметив «Краснодар» и «Зенит» на пути. Вот только их наставники выезжали на высокие места по отдельным показателям за счет класса исполнителей. Манчини и Шалимова делать претендентами на звание лучших наставников двадцати туров было бы издевательством над болельщиками клубов.

Не все они фанаты Роберто и Игоря Михайловича. Пусть цифры помогают многое понять в футболе, но право субъективного выбора остается важным. Поэтому Тарханов или Семак, выжимающие максимум из команд, которые уступают «Краснодару» и «Зениту» во всем и особенно по финансам, точно заслуживают похвалы. Впрочем, как Божович или Ганчаренко – у них тоже бывали успехи. Осталось выбрать главного тренера, и ваша суперсборная РФПЛ готова!

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 19:06
Гончаренко и Шпалыч! Худший агент 007 :)
747-Псков
747-Псков
сегодня в 18:49
Тренер года? Массимо Каррера без вариантов! Чемпион и Обладатель Суперкубка России !!! В Европе все наши клубы по итогу выплыли в одну евровесну... вот только Каррере и Гончаренко сделать это было в разы труднее в силу соперников! Посему Тренер-2017 Массимо Каррера!!!! Это очевидно!!
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:48
Зачем тут эта статистика, если спартачи слепо за нольседьмого голосуют всё равно.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 17:43
А физрук Каррера с Божовичем каким тут боком?
Жека Сорокин
Жека Сорокин
сегодня в 17:09
Пожалуй отдам дань уважения Семину, все таки в таком возрасте и наш отечественный специалист. Уважуха Шпалычу. Они с Массимо лучшие на данный момент, Божович третий.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:00
Все тренеры хороши, выбирай с пристрастием. Я выбираю Ганчаренко, т.к. только он
даёт (хоть и вынуждено) играть молодым воспитанникам школы ЦСКА, натаскивает их даже в играх ЛЧ и будет доверять им в играх ЛЕ.
turist82
turist82 ответил FILL3286
сегодня в 16:38
Этот "вообще не тренер". Выиграл то что бомжовская манчиня никогда не осилит )
turist82
turist82
сегодня в 16:38
Я как ни странно - за Шпалыча! Каррера ещё успеет повоевать. А Семин заслужил, хотя бы как дань уважения что ли. Семин!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:31
ПАЛЫЧ КОНЕЧНО ЛУЧШИЙ, ЕМУ И ОТДАДИМ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА. НЕ ЖАЛКО, ДОСТОИН ЕСТЬ.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 16:14
А ТОП баклан -физрук где?
И почему тут тоже физрук с конюшни,он вообще не тренер!
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