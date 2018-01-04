«Я лучше сдохну…» Смолов и его баттл

Федор цитировал дерзкие строчки о том, что надо следовать идеалам, а сейчас футболиста может подписать «Зенит». «Соккер.ру» озадачен.

Почему «Зенит» вцепился в Смолова?

Федора не первый раз пытаются заманить в «Зенит». Попытки совершали раньше, а в августе месяце с трудом отбился от назойливых предложений проводить время в одной команде с Кокориным. Тогда Федор 31 августа на своей странице процитировал финальные слова главного баттла прошлого года: «Я лучше сдохну ****** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой».

Но как автор панча ушел из «андерграунда» на ТВ и судит кривое шоу с Киркоровым – тем еще панком, так и Федор может до конца зимнего трансферного окна из «Краснодара» перебраться в «Зенит». Причем вряд ли инициатива исходит от Смолова. Но нет сомнений, что клуб из Санкт-Петербурга умеет давить на все российские команды, за исключением ЦСКА, и подписывать тех, кого хочет. «Зениту» многие отказывали, но большинство соглашалось.

Смолов им нужен из-за лимита, ограничения ведь не поменяли. Но неужели не всегда гладкая игра Кокорина и Федора именно как пары форвардов не смущает Манчини? Нападающие отчасти дублируют друг друга по задачам. Оба любят работать перед штрафной, а не во вратарской, поскольку не имеют необходимой для «стервятников» резкости или роста для борьбы «массой». Но «Зенит», похоже, просто закрывает лимитное место. Лучше Смолова никого нет. Заболотного забрали, пришли за добавкой.

Почему трансфер в «Зенит» реален?

У «Зенита» выигрышные позиции. «Краснодар» так доверяет Шалимову, что побеждать конкурентов научится отнюдь не скоро. А «Зенит» может весной заиграть. Не заиграет – Манчини снимут, будет осенняя попытка. Смолов в «Зените» получит место в основе, поскольку Дзюбу собираются сбросить со скалы, на которую пошел за «чемпионством». А Заболотный или Дриусси скорее игроки ротации, хотя и энергичные.

Наконец, у «Зенита» есть люди, нужные «Краснодару». Смолова никто не отпустит без компенсации – не вопрос для клуба из Санкт-Петербурга. Федора никто не хочет в структуре «быков» отдавать конкурентам – и правильно. Но если «Спартак» не может дать «Краснодару» ни Жиркова, ни Дзюбу, ни Шатова, то у «Зенита» такие козыри на переговорах есть. Шалимов сам сказал – по его мнению, Смолов примет предложение другого клуба.

И хотя тогда речь шла о «Вест Хэме», англичане вполне могли передумать и отказаться от Федора, узнав о предложении «Зенита». Ведь Мойес заявил, что не обязательно будут большие покупки зимой. В таких условиях окажется, что у Смолова два варианта. Оставаться в «Краснодаре» до лета или идти в «Зенит» сейчас. «Спартак» отпал – там Зе Луиш и Луис Адриано неплохо играют. ЦСКА не даст столько денег, как запросит Галицкий.

Смолов подписывает капитуляцию?

Амбициям. Зачем говорить о том, что идешь своей дорогой, показывать, что мечтаешь о «Боруссии» из Дортмунда, а потом действовать так, как обычный российский футболист? Любому, начиная от Бухарова, переход в «Зенит» обеспечит хорошую жизнь, независимо от качества игры. Вот что озадачивает в истории Смолова с заявками «лучше сдохну», а потом серьезными разговорами о «Зените».

Решать, конечно, Федору, он большой мальчик. Даже может стать чемпионом России через год в «Зените». А может подождать до лета, выстрелить на ЧМ-18 и попасть в команду уровня «Интера», «Боруссии» из Дортмунда или «Севильи». Может найти общий язык со средним клубом из АПЛ и попробовать себя еще до ЧМ-18. Хотя это, конечно, романтичный и рискованный вариант накануне мундиаля.

Можно погнаться за одним зайцем и потерять двух, ведь Черчесов – второй Шалимов, даже намного хуже в плане эго. Запасного форварда «Вест Хэма», если Федор им стал бы, рассматривать не будет. Но Смолов в «Зените» - еще одно доказательство, что ничего в российском футболе не меняется, а конкуренции по трансферам почти не бывает. Не человек выбирает себе команду, а клуб забирает всех россиян, которых может поймать.

Смолова за язык никто не тянул, 31 августа 2017 года он явно обратился к «Зениту» и «Спартаку» - лучше сдохнуть по-своему, чем стать чемпионом по-вашему. А через полгода может примерить футболку первого из клубов. В принципе, осталось только Игоря Денисова, двух Миранчуков и Кверквелию сделать игроками «Зенита» до февраля - причем свободными агентами, как из «Ростова», и РФПЛ можно закрывать.

Зачем было отказываться раньше?

Отказывался раз, другой, третий. Теперь согласится и получится в глазах покупателя, что не на принцип шел, а набивал цену. Галицкий не работорговец, у него нет прав решать за Смолова. Но если владелец «Краснодара» до конца будет против продажи в российский клуб – покажет, что хотя бы некоторые миллиардеры в России не меняют позицию и реагируют на все стойко.

Причем дело не в «Зените». Между ЦСКА, «Спартаком» и питерцами для Смолова не должно быть разницы. Федор не раз заявлял о желании показать себя в топ-5. Тут надо до конца выдерживать линию. Можно быть ребенком лимита, как Новосельцев, зарабатывать пенсию внукам. На здоровье, никто не осуждает, клубы сами выдают контракты. Или как Дзюба, который мог играть за «Локомотив» и стремиться к чемпионству, но зарплата в «Зените» грела сильнее.

А если не нравятся эти варианты, можно поступать, как говорил сам Смолов – идти своей дорогой, отказав ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту» несколько раз. Но если один из лучших российских игроков не уверен в себе настолько, что не пойдет даже в «Вест Хэм», то ему самое место в «Зените», «Спартаке» или ЦСКА. Тут без разницы имя клуба, важнее боязнь нагрузок и конкуренции. В РФПЛ здорово, но если никто, даже лучшие, не перерастает ее уровень, то в системе сбой.

Человек прямо говорит, что играет в футбол, зарабатывая, а не зарабатывает, изображая футболиста. А потом сам себе перечит. «Зениту» нужен Смолов, и «Зенит» может выиграть эту трансферную войну. Замечательный переход для клуба – Федор пригодится Манчини весной, но спорное решение для футболиста. Для многих переезд в «Спартак» или «Зенит» - мечта, но Смолов сам говорил о другом. А когда слова расходятся с делами, как-то тревожно за сборную России.

Волевые принципиальные мужики команде нужны как воздух. Но пока все дороги ведут не в топ-5, вряд ли появится в команде опытный человек, способный повести за собой. В РФПЛ проблема с лидерами-россиянами, да и сам Смолов, забивший ноль голов прямым конкурентам в новом чемпионате, таковым не является. А так контракт с «Зенитом» - комфортное решение, если не интересно попробовать себя в Англии, Испании или Германии.

Сам по себе переезд в Санкт-Петербург выгоден игроку. Можно даже не играть – деньги будут капать. Но зачем было делать громкие заявления, что с «Зенитом» и «Спартаком» не по пути, если в итоге Смолов собрался по стопам Бухарова и Дзюбы?