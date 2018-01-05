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​Клуб, которому не снились титулы

сегодня, 10:02

Летом раздадут лидеров ради реконструкции стадиона, или футболисты сами разбегутся в случае пятого места? О судьбе «шпор» поразмышлял блогер «Соккер.ру» Артем Славнов.

«Тоттенхэм» невозможно спасти?

Как претендента на титулы – безусловно. Победа «шпор» в дерби над «Вест Хэмом» мало что могла изменить. До мощного «Манчестер Сити» такое расстояние, что даже в красной части Манчестера слабо верят в чемпионский титул «Юнайтед», разве что в случае колоссальных серийных неудач «горожан» и возвращения веселого Моуриньо. А «Тоттенхэм» до пятого января позволил Гвардиоле оторваться на 21 пункт.

И в матче между этими командами счет был 4:1 не в пользу «шпор». Интересно, о чем сейчас думают самые сильные и талантливые футболисты Почеттино? Понятно, что не все хотят уйти. Можно даже допустить, что Кейн обожает клуб, который к нему всегда был честен и помог вырасти. Но даже одержимость Харри голами не меняет понимания, что позади 2017-й год, в котором снова не завоевывали большие кубки, а впереди 2018-й, рискующий завершится даже хуже, а именно потерями игроков.

Лондонцы продадут игроков ради стадиона?

Новая арена в АПЛ дает возможность зарабатывать больше. «Арсенал» поднял прибыль в день матчей, у «канониров» очень дорогие билеты, поскольку на его матчи приходят жители Лондона и слетаются со всего света. Следовательно, суммарно по всем финансовым показателям и активам «Арсенал» в тройке мощнейших клубов мира. У «Тоттенхэма» пока есть «Уэмбли», но на главной арене Англии «шпоры» очутились из-за реконструкции, вернее постройки стадиона вокруг старого «Уайт Харт Лейн».

Легендарный для «шпор» дом обещали обновить до нового сезона. Но цена проекта космическая, а это значит, что без продаж будет непросто. Даже если очередь на абонементы выше вместимости новой арены. Кейн может не хотеть покидать «Тоттенхэм», но если руководству клуба выгодно продать одного Харри, сохранив при этом Сона и Эриксена, – они так и сделают. По Ламеле и всем, кто не проходит в основу, но ликвиден, вопрос тоже открыт. Когда надо компенсировать траты, приходится отдавать футболистов. Или когда финансово выгодно продать Кейна за дикие деньги, а вместо него взять троих игроков на воспитание.

Почеттино готов воспитывать молодежь?

Говорят, Вилфрид Заха, Райан Сессеньон и Рос Баркли могут стать новичками «Тоттенхэма» в этом году. А могут не стать, поскольку на первого претендует «Арсенал», а сам он не хочет покидать «Кристал Пэлас». Второму, Райану из «Фулхэма», всего семнадцать лет, а на его счету уже может быть по три результативных действия за матч. Понятно, что в деле и «Реал», и многие другие. Хотя «шпоры» могут выдать целых 50 млн фунтов. Такую цену даже «Челси» не перебьет, зато соседи могут повоевать за Баркли.

Так что с одной стороны Алли прав – «Тоттенхэм» продолжает прогрессировать, а поток талантов не иссякнет. Но этот клуб не доминирует и не играет как чемпион. По всем показателям, благодаря которым можем сравнивать команды, «шпоры» занимают места с третьего по пятое в АПЛ. Если бы они были самыми везучими и физически превосходили соперников – могли стать первыми хотя бы в чем-то. А так даже с «Вест Хэмом» обменялись шикарными пушками, но пропустили после единственного удара в створ от соперника. Сами 31 раз били по чужим воротам (8 попадали), но не выиграли. Прогресс отдельных игроков или их класс не делает команду неуязвимой в решающий момент. 

«Шпоры» не сыграют в ЛЧ-2018/19?

Почему «Тоттенхэм» не становится явным претендентом на титул? Духу команде не хватает. В раздевалке всегда были такие люди, как Роуз – считающий, что Леви слишком скупой, чтобы собрать чемпионский состав, отдает предпочтение «ноунеймам». На поле всегда были такие ребята, как Алли – прекрасный молодой игрок, но человек недалекий и от этого допускающий примитивные ошибки из-за потери концентрации. Если в этом сезоне «Тоттенхэм» вылетит за пределы топ-4, а такой шанс имеется, то Почеттино может настроиться на «Реал» или другой вызов, ведь репутацию он себе создал. Следовательно, весь проект перезапустят.

А Кейн, Алли, Эриксен и другие разойдутся в разные клубы, хотя конкуренты потеряют не всех. «Ливерпуль» укрепил оборону и даже потерю Коутиньо может успеть компенсировать интересным новичком в атаку, Клопп верит в себя. «Арсенал» будет подпирать «шпор» со спины. Клубы из Манчестера и «Челси» могут сыграть стабильнее «Тоттенхэма». К сожалению, «шпоры» не выросли из вечных претендентов на титул второй волны. Они упустили исторический шанс, отдав «Лестеру» чемпионство, которое могли забрать себе, ведь в том сезоне в конце апреля отставали от Раньери всего на два пункта.

«Тоттенхэм» играет одну мелодию?

До сих пор играют размашисто и порой даже красиво. Могут выставить за дверь с поражением «Реал». Могут создать проблемы «Ювентусу» в будущем, хотя и попасть под каток Аллегри в состоянии, поскольку в высшую лигу уровня плей-офф кубка на выбывание пока не пробились. Но даже в случае локальных успехов в ЛЧ, команда скорее обречена на распродажу и закупку новых талантов, чем на борьбу за чемпионство с МС в следующем сезоне. Они идут по кругу, на котором нет трофеев. Есть только повторение безрезультатных попыток прыгнуть еще выше.

Но вслед за вторым местом сейчас может прийти пятое или даже шестое. Это не будет означать деградацию или провал Почеттино, просто у «Тоттенхэма» есть потолок, который ведущие игроки ощутят затылками и постараются сменить клубы, чтобы добиться того, чего Модрич не смог бы в составе «шпор». Но даже Бэйл – несчастный валлиец, которому мешают раскрыться травмы, в «Реале» нахватал кубков и медалей, и получил поддержку Зидана. Так что нынешние лидеры лондонцев знают: рано или поздно им придется уйти, ведь время идет, а трофеев нет и вряд ли будут.

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SurgutSibir
SurgutSibir
сегодня в 16:56
Летом весь Тоттенхем перейдёт в Реал за трофеями. Что за бред на соккере творится. Авторы АУ! вы хоть думаете о чём нибудь когда пишите свои опусы, кроме как о дешёвой известности? Сопли- дилетанты офигенный новый сайт для народа сделали. Я не матерюсь вообще по жизни ,хоть и русский человек,а эти авторы-гении мои комментарии просто удаляют когда я им говорю что они знают подноготную всех клубов и лично разговаривают с их гл. тренерами.
LMI
LMI
сегодня в 16:42
Секундочку, тут как-то после победы над Реалом звучали лозунги - ТТХ вышел на очевидно новый уровень, который ...... Кейн клялся умереть в Тоттенхеме. Вообще - чего только не говорили/писали. И это, к стати, к тому, что еще впереди не малый этап борьбы в АПЛ. Я хоть и гуннер, но чемпионат пока не закончен. Хотя на все громкие заявления о ТТХ в этом году смотрел с улыбкой, если честно
личный номер 005
личный номер 005 ответил mat73
сегодня в 14:48
mat73:
Судя по рейтингу самых богатых клубов мира Тотэм 5й, опережает и Барсу и Реал и Челси, на деле выхлоп практически нулевой!
С каких это пор Тоттенхэм стал пятым в мире по «богатству»? Тот рейтинг, на который ты ссылаешься, это мифическая субстанция, которая ничего из себя не представляет реального. Мифические активы в банках, мифическая стоимость всего состава, мифические спонсорские возможности - там всё может быть, но ничего конкретного. Рейтинг для галочки заполнения новостной ленты, не более.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:55
Тоттенхэм проиграл Сити 2:0
alexov222
alexov222
сегодня в 13:31
Может,не может...о чем тут вообще? Вода в ступе?
mat73
mat73
сегодня в 13:18
Судя по рейтингу самых богатых клубов мира Тотэм 5й, опережает и Барсу и Реал и Челси, на деле выхлоп практически нулевой!
DXTK
DXTK
сегодня в 12:47
можно было проще сказать Середняк, каким был таким и остался.....


PS в статье, ничего нового я не нашел, характерные намеки - стройка стадиона, продажа лидера, не попадание в ЛЧ, уход почеттино ........ еще пару месяцев назад об этом было сказано. .........
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