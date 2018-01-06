Хороший, плохой, злой. Трансферные сценарии «Спартака»

Бышовец считает, что «Спартаку» нужно укреплять защиту, кто-то не видит в трансферах смысла, а другим подавай масштабное обновление. «Соккер.ру» - о зимних стратегиях чемпиона.

«Спартак» непредсказуем не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. Скажем, две предыдущие кампании «красно-белых» по усилению состава не похожи друг на друга, как круглое и кислое. Прошлой зимой летящий к чемпионству на всех парах «Спартак» еще до старта зимних сборов приобрел Селихова, Джикию, Самедова и Луиса Адриано, которые помогли завоевать титул, а сейчас занимают важнейшие посты в команде. Зато летом, когда от «Спартака» ждали мощных ходов под Лигу чемпионов, пришел на правах аренды Пашалич, бесплатный Петкович, так и не убедивший в своем классовом соответствии амбициям клуба, и Педро Роша – игрок, которого не просматривали и тщательно не вели, а подписали в панике за 12 миллионов евро после отказа Луана. Каким же получится новое трансферное окно для москвичей?

Хороший (исполнение всех желаний в рамках разумного, «икра»)

Бюджет: 35-40 миллионов евро; Новичков: 3-4.

В этом, прямо скажем, малореальном трансферном сюжете постараемся учесть все адекватные требования по укреплению состава, которые озвучивались экспертами или болельщиками в последние месяцы. Причем это не то чтобы масштабное усиление, сколько точечно-качественное. У «Спартака» подобрался и подрос под руководством Массимо Карреры хороший состав, многие позиции закрыты так, что о лучшем и мечтать не приходится, однако совершенству предела нет, как известно. Первой и главной задачей является укрепление центра обороны, где сейчас в наличии следующая четверка: Джикия, Кутепов, Таски и Боккетти. Сальваторе продлил соглашение со «Спартаком» до 2020 года, у Сердара контракт истекает в конце сезона. И скорее всего, продлен не будет. Немецкий защитник играет в стартовом составе с первых минут, когда находится в идеальной форме, но это случается реже, чем хотелось бы клубу: Таски подвержен частым травмам. Логично вместо него взять сильного и более молодого иностранца (Сердару исполнится 31 год в апреле), который составит основную обойму с двумя россиянами. Боккетти, кажется, согласится на любую роль, ведь ему до статуса ветерана рукой подать.

Сильный центральный защитник – это первая «икринка», а второй должен стать ярко выраженный креативный хавбек. Спартаковская торсида особенно относится к тонким игрокам формации Титова или Алекса, сейчас в этом амплуа задействованы Попов и Джано, но оба, как говорит бывший тренер «Спартака», «не то». Именно сюда хотел купить Луана, причем, как позже признавался Федун, стоимость сделки стремилась к 30 миллионам. В атаке играют способные парни – Зе Луиш, Луис Адриано, Промес, однако, когда перед ними нет пространства, у «Спартака» начинаются проблемы. Полузащитник с изумительным видением поля и качественным последним пасом нужен, чтобы команда Массимо Карреры прибавила в позиционной игре с мячом. Такой игрок – удовольствие не из дешевых, нужно готовить 25-30 миллионов евро, да еще и найти кандидата, который согласится поехать в Россию не только ради денег, но и ради целей.

Весь «хороший» бюджет съедят эти две покупки, но попутно «Спартаку» можно будет подумать над какими-то локальными вопросами или сделать вложения в будущее. Мудрым шагом будет приобретение конкурента для Дмитрия Комбарова, ведь именно зона левого защитника остается без полноценной подстраховки. Это может быть Набиуллин из «Рубина» или молодой Скопинцев, который ярко выступал в ФНЛ за «Балтику», а правами на него владеет «Ростов». Справа есть Ещенко, продливший контракт, Петкович и молодой Рассказов – там комплект, но выраженный левша только Комбаров, хотя на его позиции сможет после выздоровления играть еще и Тигиев. Таким образом, «хорошая» трансферная кампания «Спартака» включит в себя приобретение дорогостоящего центрального защитника и атакующего хавбека, конкурента для Комбарова с российским паспортом и еще какого-нибудь молодого футболиста «на вырост». Все будут улыбаться.

Плохой (внутренний запрет на трансферы)

Бюджет: 0; Новичков: 0.

Есть и такое мнение: «Спартаку» вообще не нужны трансферы. Потому что зимой сложно провернуть переход, который реально усилит эту команду, а еще есть риск, что новички испортят нормализовавшуюся после сборов и раздоров в начале сезона атмосферу. Футболисты перестали делить «золото», каждый вновь почувствовал себя важной частью команды, а тут подъедут новички «на все готовенькое». К тому же, у «Спартака» нет объективно провальных или не продублированных позиций.

Вратари. Селихов, Ребров и талантливый Максименко третьим номером.

Правый защитник. Ещенко, Петкович, Тигиев после выздоровления, молодой Рассказов, универсал Зобнин.

Левый защитник. Комбаров, Тигиев, Джикия, Зобнин, даже Мельгарехо.

Центральные защитники. Джикия, Кутепов, Таски, Боккетти. Четверка центрбеков при условии, что Каррера использует в основном схему с двумя центральными защитниками на поле. У Таски истекает контракт, но этот вопрос можно решить во время сборов или, если клуб решил не продлевать отношения с Сердаром, ничто не мешает найти ему замену летом, когда всяко сподручнее.

Центр полузащиты. Фернандо, Глушаков, Зобнин, Пашалич, Тимофеев (завершает восстановление после разрыва крестообразных связок).

«Под нападающими». Попов, Джано, Самедов, Промес, Зобнин.

Фланги атаки. Промес, Самедов, Мельгарехо, Зобнин, Роша, Бакаев.

Нападение. Зе Луиш, Луис Адриано, Мельгарехо, Роша, Промес, Давыдов.

И в какой зоне у «Спартака» проблемы? Насыщенность состава и универсализм отдельных игроков, особенно Зобнина, делают нынешний набор футболистов практически идеальным. Новички создадут чрезмерную конкуренцию на отдельных участках, которая может затупить главное оружие «Спартака» - командный менталитет. Этот состав нужно зафиксировать до лета, не искать добро от добра.

Злой (точечная селекция)

Бюджет: 10-12 миллионов евро; Новичков: 1-2.

И все-таки недаром большие тренеры любят повторять, что суть существования успешной команды – в постоянном обновлении. В футболе нельзя «сохраниться», важно все время двигаться вперед и в коллектив вносить разнообразие за счет новичков. «Спартак» не будет устраивать шоу в зимнее трансферное окно, но сделает одно-два приобретения, чтобы избежать застоя. Скорее даже так: одна покупка игрока для основного состава и один трансфер российского футболиста на ближайшую перспективу вроде прошлогоднего подписания Тигиева. В первом случае речь идет о центральном защитнике, возможно, мы уже даже знаем фамилию новичка – Вериссимо из «Сантоса» все ближе к «Спартаку», вторым может стать игрок, который приглянулся селекционерам – например, тот же Скопинцев, а может быть, Антон Швец. Есть все основания думать, что именно по этому пути и пройдет зимняя трансферная кампания «красно-белых» зимой. А какой сценарий запустили бы вы?

Напарник для Джикии. Новогоднее усиление «Спартака»