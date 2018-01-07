«Барса» ничем не лучше ПСЖ. Даже хуже

Это случилось. В Ливерпуле тут и там вспыхивают футболки Коутиньо, а каталонцы пытаются доказать, что ДНК «Барселоны» была у бразильца всегда. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida соглашается.

«Барселона» и моральное право на жалобы

После трансфера Неймара, помнится, боссы «Барселоны» некоторое время лили слезы и обвиняли ПСЖ во всех футбольных грехах, собирались устроить расследование финансовой деятельности «Сен-Жермен» и выставить парижан беспринципными акулами. И ведь многие тогда пожалели каталонцев: мол, пришли какие-то французские «мешки» с арабскими миллионами, забрали у великого клуба звездного игрока. А что если они завтра нашего Азара/Левандовски/Коутиньо по такому же методу «отожмут»? Вот только «Барса» перестала изображать из себя жертву, как только этот образ себя исчерпал. И превратилась в охотника с заряженным ружьем, но без принципов. То есть в браконьера. Так как для клубных боссов уход Неймара стал настоящим ударом, то бурную деятельность по поиску замены пришлось разворачивать, наплевав на собственную репутацию.

«Это дно»

Собственно говоря, ведь и уход Неймара был спровоцирован изначально нелепой попыткой каталонцев заарканить Верратти за спиной у ПСЖ, а уж после получения 222 миллионов евро в «Барсу» просто демон вселился. «Две недели назад я считал „Барселону“ уважаемым клубом, теперь я в этом уже не уверен», - говорил спортивный директор дортмундской «Боруссии» летом, когда каталонцы подбили Усмана Дембеле к бойкоту. Ули Хенесс вторил коллеге по цеху: «Подстрекать футболиста не тренироваться – это дно». В итоге, Усман Дембеле оказался на «Камп Ноу». Не похоже, что методы давления на «Ливерпуль» серьезно отличались, ведь «красные», будь у них такая возможность, сохранили бы Коутиньо в составе хотя бы до лета. Но выходит так, что ни клуб, ни Юрген Клопп, который не устраивал футболисту публичных порок и всегда его поддерживал, не смогли отсрочить неизбежное.

Зимний трансфер Коутиньо – бессмыслица

«Барселона» хотела забрать Коутиньо еще прошедшим летом, но тогда не срослось, «Ливерпуль» не сдался, однако уже в декабре было ясно, что каталонцы собираются на штурм прямо зимой. Вопрос в том – зачем? Якобы после чемпионата мира бразилец может еще подорожать, хотя куда уж еще больше, раз речь идет о 160 миллионах евро, включая бонусы. С другой стороны, приход Филиппе означает необходимость продавать ненужных футболистов, а это сподручнее делать летом, так что со всех точек зрения целесообразнее было бы провернуть большую сделку в межсезонье, а не посередине кампании. Тем более, «Барселона» даже не может заиграть Коутиньо в Лиге чемпионов, где бразилец мог бы принести немало пользы «Ливерпулю» в плей-офф. Однако «красные» лишились важного атакующего звена, а Филиппе – возможности сыграть против сильнейших команд Старого Света ради матчей в Ла Лиге и Кубке Короля. Каталонцы сработали по принципу «сам не ам и другим не дам». Славные ребята, кто бы спорил.

Эгоистичное исполнение мечты

Впрочем, в одиночку, не заручившись поддержкой футболиста, «Барселона» никогда бы не провернула эту сделку с массой этических нарушений. Конечно, Коутиньо хотел в «Барселону» - у человека может быть мечта, но честно ли ходить по головам ради исполнения собственных желаний? Этот трансфер мог быть обставлен совершенно иначе, занимай футболист и его окружение уважительную по отношению к «Ливерпулю» позицию. Коутиньо мог отложить переход до лета, заключив джентльменское соглашение с мерсисайдским клубом сейчас: «Парни, это моя мечта, я вас на полпути не брошу, но не вставляйте палки в колеса в конце сезона». Почему Филиппе стоило так сделать? Да хотя бы потому, что именно «Ливерпуль» сделал его игроком такого калибра, коим он является сейчас. Если помните, пять лет назад «красные» забрали бразильца у «Интера», где он окончательно закис, доверились ему, а потом Роджерс и Клопп строили вокруг него игру в атаке. Благодарность? Не, не слышал. Красные футболки с фамилией «Коутиньо» хорошо горят. И поделом им.

«Барселона» спровоцирует «Звёздные войны»?

«Барса» поплатилась Неймаром за пренебрежительное отношение к ПСЖ, когда пыталась выманить Верратти, теперь каталонцы бросили вызов не «Ливерпулю», нет, всей АПЛ. Английская лига укрепилась в статусе самого популярного внутреннего чемпионата, но есть две немаловажных загвоздки: еврокубковые победы, как и лучшие игроки планеты, по-прежнему у Испании. Но разве с этим ничего нельзя поделать? «Реал» и «Барселона» ворочают большими деньгами, но они по уши в кредитах, в то время как англичане считают чистую прибыль и богатеют от года к году.

И в один прекрасный момент, например, после такого оскорбительного трансфера, клубы АПЛ всей своей финансовой мощью могут обрушиться на Ла Лигу, ударив не масштабно, а точечно – по ее главным достояниям. «Барселона» уверена, что сдюжит в такой войне за звездных футболистов? ПСЖ был один, а тут может нагрянуть целая ватага. В то же время АПЛ пора подумать над корректировкой контрактной системы, ведь сейчас, без «клаусул», желание футболиста сменить обстановку автоматически делает клубы уязвимыми перед такими вот «Барселонами», которые строят из себя благородных интеллигентов, поправляя очередной булыжник за пазухой.

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