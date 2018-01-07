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«Барса» ничем не лучше ПСЖ. Даже хуже

сегодня, 13:00

Это случилось. В Ливерпуле тут и там вспыхивают футболки Коутиньо, а каталонцы пытаются доказать, что ДНК «Барселоны» была у бразильца всегда. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida соглашается.

«Барселона» и моральное право на жалобы

После трансфера Неймара, помнится, боссы «Барселоны» некоторое время лили слезы и обвиняли ПСЖ во всех футбольных грехах, собирались устроить расследование финансовой деятельности «Сен-Жермен» и выставить парижан беспринципными акулами. И ведь многие тогда пожалели каталонцев: мол, пришли какие-то французские «мешки» с арабскими миллионами, забрали у великого клуба звездного игрока. А что если они завтра нашего Азара/Левандовски/Коутиньо по такому же методу «отожмут»? Вот только «Барса» перестала изображать из себя жертву, как только этот образ себя исчерпал. И превратилась в охотника с заряженным ружьем, но без принципов. То есть в браконьера. Так как для клубных боссов уход Неймара стал настоящим ударом, то бурную деятельность по поиску замены пришлось разворачивать, наплевав на собственную репутацию.

«Это дно»

Собственно говоря, ведь и уход Неймара был спровоцирован изначально нелепой попыткой каталонцев заарканить Верратти за спиной у ПСЖ, а уж после получения 222 миллионов евро в «Барсу» просто демон вселился. «Две недели назад я считал „Барселону“ уважаемым клубом, теперь я в этом уже не уверен», - говорил спортивный директор дортмундской «Боруссии» летом, когда каталонцы подбили Усмана Дембеле к бойкоту. Ули Хенесс вторил коллеге по цеху: «Подстрекать футболиста не тренироваться – это дно». В итоге, Усман Дембеле оказался на «Камп Ноу». Не похоже, что методы давления на «Ливерпуль» серьезно отличались, ведь «красные», будь у них такая возможность, сохранили бы Коутиньо в составе хотя бы до лета. Но выходит так, что ни клуб, ни Юрген Клопп, который не устраивал футболисту публичных порок и всегда его поддерживал, не смогли отсрочить неизбежное.

Зимний трансфер Коутиньо – бессмыслица

«Барселона» хотела забрать Коутиньо еще прошедшим летом, но тогда не срослось, «Ливерпуль» не сдался, однако уже в декабре было ясно, что каталонцы собираются на штурм прямо зимой. Вопрос в том – зачем? Якобы после чемпионата мира бразилец может еще подорожать, хотя куда уж еще больше, раз речь идет о 160 миллионах евро, включая бонусы. С другой стороны, приход Филиппе означает необходимость продавать ненужных футболистов, а это сподручнее делать летом, так что со всех точек зрения целесообразнее было бы провернуть большую сделку в межсезонье, а не посередине кампании. Тем более, «Барселона» даже не может заиграть Коутиньо в Лиге чемпионов, где бразилец мог бы принести немало пользы «Ливерпулю» в плей-офф. Однако «красные» лишились важного атакующего звена, а Филиппе – возможности сыграть против сильнейших команд Старого Света ради матчей в Ла Лиге и Кубке Короля. Каталонцы сработали по принципу «сам не ам и другим не дам». Славные ребята, кто бы спорил.

Эгоистичное исполнение мечты

Впрочем, в одиночку, не заручившись поддержкой футболиста, «Барселона» никогда бы не провернула эту сделку с массой этических нарушений. Конечно, Коутиньо хотел в «Барселону» - у человека может быть мечта, но честно ли ходить по головам ради исполнения собственных желаний? Этот трансфер мог быть обставлен совершенно иначе, занимай футболист и его окружение уважительную по отношению к «Ливерпулю» позицию. Коутиньо мог отложить переход до лета, заключив джентльменское соглашение с мерсисайдским клубом сейчас: «Парни, это моя мечта, я вас на полпути не брошу, но не вставляйте палки в колеса в конце сезона». Почему Филиппе стоило так сделать? Да хотя бы потому, что именно «Ливерпуль» сделал его игроком такого калибра, коим он является сейчас. Если помните, пять лет назад «красные» забрали бразильца у «Интера», где он окончательно закис, доверились ему, а потом Роджерс и Клопп строили вокруг него игру в атаке. Благодарность? Не, не слышал. Красные футболки с фамилией «Коутиньо» хорошо горят. И поделом им.

«Барселона» спровоцирует «Звёздные войны»?

«Барса» поплатилась Неймаром за пренебрежительное отношение к ПСЖ, когда пыталась выманить Верратти, теперь каталонцы бросили вызов не «Ливерпулю», нет, всей АПЛ. Английская лига укрепилась в статусе самого популярного внутреннего чемпионата, но есть две немаловажных загвоздки: еврокубковые победы, как и лучшие игроки планеты, по-прежнему у Испании. Но разве с этим ничего нельзя поделать? «Реал» и «Барселона» ворочают большими деньгами, но они по уши в кредитах, в то время как англичане считают чистую прибыль и богатеют от года к году.

И в один прекрасный момент, например, после такого оскорбительного трансфера, клубы АПЛ всей своей финансовой мощью могут обрушиться на Ла Лигу, ударив не масштабно, а точечно – по ее главным достояниям. «Барселона» уверена, что сдюжит в такой войне за звездных футболистов? ПСЖ был один, а тут может нагрянуть целая ватага. В то же время АПЛ пора подумать над корректировкой контрактной системы, ведь сейчас, без «клаусул», желание футболиста сменить обстановку автоматически делает клубы уязвимыми перед такими вот «Барселонами», которые строят из себя благородных интеллигентов, поправляя очередной булыжник за пазухой.

Топ-10 самых ожидаемых трансферов января

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:25
Только заглавие почитал,дальше читать толку нет.Пусть ПСЖ докажет в играх с Реалом,что Барса хуже ПСЖ,но нет шансов у них пройти Реал,проиграют обе встречи.
Levan Papuashvili
Levan Papuashvili
сегодня в 18:39
Желаю Коутиньо играть также как в Интере.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Томик
сегодня в 18:05
Ливер естественно только выиграл от этого всего. Считай получили мощное усиление в защиту в лице Вирджила и еще сверху под сотку лямов)) летом а то и уже в это окно возьмут себе кого нибудь на смену коуту за лямов 30-40 и вообще в шоколаде будут.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:04
уход Суареса пережили,но потеря та была намного существенней,нежели Коут. Именно переход в Барсу Луиза,помог раскрыться филипку. На мой взгляд,он хороший плеймейкер, может что то выдумать и парочку накрутить на пятачке,но посмогать в защите(возвращаться) он не желает,а для АПЛ это всё таки не маловажно. Тем более полсезона парень отыграл блестяще,старался понравиться каталонцам.... за 160 лямов - да это практически джек-пот. ну может могли до 200 выцыганить,но итак хорошо... потратили 12лямов, получили 160 на котрые нужно усилять команду, ван Дейк возможно хорошо укрепит защиту, ещё говорили Кейта должен прийти(не знаю,что за такой игрок, разве что из Лейпцига). Что то придумают...
Томик
Томик ответил BESTjuventus10
сегодня в 17:10
BESTjuventus10:
Барса летом была трансферным посмешищем. Но сейчас ничего смешного не сделала. Приобрела хорошего игрока за очень большие деньги, которых игрок не стоит. Так апл уже давно такое практикуют. Там покупка бревен по 60-80 лямов это обычное дело. А статья просто хейтерство и не более))
Несомненно не стоит. И "Ливерпуль", сохраняя обиженную физиономию, скачет от радости, что смог отхватить хороший кусок пирога от сделки с Неймаром. Сколько клубов могут(и готовы) платить такие деньги за одного футболиста? Не продали бы сейчас - где гарантия, что деньги не ушли бы куда - нибудь за очередного условного МБАППЕ. Зря что-ли раскручивали Коутиньо. По большому счёту - потеря формы, невызов в сборную, травма, прошёл пик ажиотажа - сыграет любой из этих факторов, а тем более несколько одновременно и стоимость игрока уменьшится в несколько раз. Так что жечь футболки смешно. Понял бы, если болельщики "Ростова" за бесплатный уход в "Зенит" парочки футболистов обиделись, а тут у "Ливерпуля" - счастье великое.
multazar
multazar
сегодня в 16:52
позорный мешок.
Барби в сливках
Барби в сливках ответил Inquisitоr
сегодня в 16:27
Inquisitоr:
Самая подлая сделка в истории - это переход фигу в Мадрид, всё остальное - детские шалости, тем более бразильцам в тупоголовой бей-беги лиге делать нечего. В конце концов академия Барсы не может ежегодно давать воспитанников уровня Месси, Хави и Иньесты. Поколение этих игроков - вообще уникальный случай в мировой истории. Возможно, только Аякс пару раз смог дать миру сразу целое поколение футболистов высочайшего класса, однако ни дружина Кройффа, ни Клюйверт, Давидс и компания не добились в сборной того, что добились воспитанники Барсы, без которых сборная враждебно настроенной к Каталонии Испании так и осталась бы неудачником и днищем со всяким мадридским мусором в составе вроде Рамоса. Сейчас Барса заслужила право взять передышку и помусорить вырученными за Неймара деньгами. И уж кому-кому, а не бесполезному для футбола сливочному кладбищу обсуждать действия славного каталонского клуба...
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил Inquisitоr
    сегодня в 16:20
    Inquisitоr:
    Самая подлая сделка в истории - это переход фигу в Мадрид, всё остальное - детские шалости, тем более бразильцам в тупоголовой бей-беги лиге делать нечего. В конце концов академия Барсы не может ежегодно давать воспитанников уровня Месси, Хави и Иньесты. Поколение этих игроков - вообще уникальный случай в мировой истории. Возможно, только Аякс пару раз смог дать миру сразу целое поколение футболистов высочайшего класса, однако ни дружина Кройффа, ни Клюйверт, Давидс и компания не добились в сборной того, что добились воспитанники Барсы, без которых сборная враждебно настроенной к Каталонии Испании так и осталась бы неудачником и днищем со всяким мадридским мусором в составе вроде Рамоса. Сейчас Барса заслужила право взять передышку и помусорить вырученными за Неймара деньгами. И уж кому-кому, а не бесполезному для футбола сливочному кладбищу обсуждать действия славного каталонского клуба...
    Абсолютно согласен! Да, после Неймара, кстати Бартомеу сам виноват, его крышу снесло и он всяких там покупает лишь бы дыры закрыть, пороча клуб сомнительными приобретениями, но мадридским фанам, после покупки Фигу не стоит открывать рот, их клуб это сделал не для того чтобы усилить свой, а для того чтобы ослабить другой клуб, главного конкурента. И все эти перехваты игроков на которых положили глаз скауты Барселоны, всё делается исключительно для того чтобы барса не усилилась, поскольку страшно бояться что Реал так и будет на вторых ролях... постоянно :)
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 15:44
    если не вникать в клубные интриги и тп, рад, что наконец то закончилась эта тягомотина с переходом, Коуту спасибо за игры, голы в составе Ливерпуля и чисто по человечески удачи в дальнейшей карьере!
    Ищущий и Понимающий
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 15:12
    Каждый вправе ставить запятую куда хочет:
    "Казнить нельзя миловать"!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 15:11
    Барса летом была трансферным посмешищем. Но сейчас ничего смешного не сделала. Приобрела хорошего игрока за очень большие деньги, которых игрок не стоит. Так апл уже давно такое практикуют. Там покупка бревен по 60-80 лямов это обычное дело. А статья просто хейтерство и не более))
    3ton
    3ton
    сегодня в 14:48
    Вухахаха🤣🤣🤣
    Статья полностью слизана с "евроспорта"
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    сегодня в 14:44
    Самая подлая сделка в истории - это переход фигу в Мадрид, всё остальное - детские шалости, тем более бразильцам в тупоголовой бей-беги лиге делать нечего. В конце концов академия Барсы не может ежегодно давать воспитанников уровня Месси, Хави и Иньесты. Поколение этих игроков - вообще уникальный случай в мировой истории. Возможно, только Аякс пару раз смог дать миру сразу целое поколение футболистов высочайшего класса, однако ни дружина Кройффа, ни Клюйверт, Давидс и компания не добились в сборной того, что добились воспитанники Барсы, без которых сборная враждебно настроенной к Каталонии Испании так и осталась бы неудачником и днищем со всяким мадридским мусором в составе вроде Рамоса. Сейчас Барса заслужила право взять передышку и помусорить вырученными за Неймара деньгами. И уж кому-кому, а не бесполезному для футбола сливочному кладбищу обсуждать действия славного каталонского клуба...
    alex1990for
    alex1990for ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 14:39
    Глор ПСЖ:
    А как же, конечно провожу. Спросил у своих знакомых, болельщиков Баварии, Челси, Лацио и Аякса, которым нравилась тики-така Гвардиолы и которые Барселону считали топ-клубом в 2006-2015-х годах. Так вот сейчас ни один из них уже ей не симпатизирует, все возмущаются действиями руководства, а самой Барселоне желают поражений на поле. Что касается туго ли будет, то людей, не уважающих Барселону намного больше тех, кому этот клуб симпатичен, они как-то обойдутся и без мнения глоров.
    мне непонятно. как можно уважать реал и не уважать барсу при этом при отвратительной истории реала.
    это не какие-то объективные причины неуважения барсы, а тупо хейтерство, признал бы и вопросов нет.
    амурец
    амурец ответил reis1sue
    сегодня в 14:37
    reis1sue:
    По работе с какими судьями, ало? Ты видел, как к Барселоне относятся судьи хотя бы в этом сезоне?
    ну в этом сезоне Барселона все деньги потратила на зарплату жадному гному на судей не хватило, но предыдущие годы свидетельствуют, что судьи были на зарплате у Барселоны
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 14:35
    Готов к дискуссии. В чем-то грех "Барсы" есть, да - она участвует во всей этой игре по взрыву трансферного рынка и по сути дает себя разводить на бабки. Но есть ли выбор? Назовите игроков уровня Коутиньо, которых отдадут меньше, чем за 120 млн? Это при учете, что Коутиньо будут наигрывать в полузащиту - Эриксен? Вератти? Один у евреев, другой у шейхов, там посмеются с 120 млн. При этом Коутиньо универсал и может играть в атаке слева. Но склонен предполагать что там все же будут Дембеле с Гризманном, которого купят летом, а Коутиньо под нападающими, но не факт.

    Идем дальше. "Изображали из себя жертву" и прочее - пустой треп. "Заведомо нелепая попытка купить Вератти" - чем она нелепа? Главный кандидат в центр "Барсы" и это обсуждалось два года. Сам игрок желал трансфера. Тоже пустой треп.

    "Не себе, не другим", "Коутиньо мог поиграть в плей-офф ЛЧ" - мог. Это дело Коутиньо. Если сам захотел зимой - то только добро пожаловать. Можно понять почему, боялся что передумают, аж отказался от подписного бонуса. Очень тяжело переговоры шли чтобы играть со временем. С точки зрения "Барсы" здесь все понятно - Иньеста все чаще ломается, адекватной смены нет, при игре на три фронта ужасно сложно претендовать на максимальное число трофеев! А именно на трофеи "Барса" нацеливается уже в этом сезоне.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 14:31
    кутинька желаю тебе неудач в футболе надеюсь затеряешься футболист по настроение
    White Warrior
    White Warrior ответил alex1990for
    сегодня в 14:16
    alex1990for:
    так реал и скупал, и скупает.
    Ага, скупает. Продали Морату, Хамеса, Пепе, Данило, тех ребят, которые давали результат в прошлом сезоне, вместо этого взяли сырых Тео с Себальосом и вечно травмированного Вальехо, притом что по идее деньги были от продаж, плюс премии за победу в ЛЧ, не говоря уже о других финансах столь большого клуба. Но Перес решил поменять собственную философию и теперь превратиться в кузницу собственных талантов. Пока получается просто отвратительно.
    reis1sue
    reis1sue ответил амурец
    сегодня в 14:07
    По работе с какими судьями, ало? Ты видел, как к Барселоне относятся судьи хотя бы в этом сезоне?
    reis1sue
    reis1sue
    сегодня в 14:04
    Абсолютно ангажированная статья. Автор будто только сейчас осознал, что в трансферной борьбе иногда применяются какие-то уловки, не всегда соответствующие правилам. А цитата о том, что ради мечты не стоит ходить по головам, это просто смешно
    WATMan
    WATMan ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 14:04
    Глор ПСЖ:
    А как же, конечно провожу. Спросил у своих знакомых, болельщиков Баварии, Челси, Лацио и Аякса, которым нравилась тики-така Гвардиолы и которые Барселону считали топ-клубом в 2006-2015-х годах. Так вот сейчас ни один из них уже ей не симпатизирует, все возмущаются действиями руководства, а самой Барселоне желают поражений на поле. Что касается туго ли будет, то людей, не уважающих Барселону намного больше тех, кому этот клуб симпатичен, они как-то обойдутся и без мнения глоров.
    держи нас в курсе, нам важно мнение твоих друзей - алкот
    alex1990for
    alex1990for ответил White Warrior
    сегодня в 13:48
    White Warrior:
    При тут уже? Зачем тогда было гнать на Реал, когда теперь сами в мешок превратились? Земля ведь круглая, все может быть.
    так реал и скупал, и скупает.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 13:45
    Перепрыгнули Псж я согласен с автором
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 13:42
    Кротова из Уфы подписать подешевле будет...Тем более похожи как братья
    )
    амурец
    амурец
    сегодня в 13:42
    оказывается и Барселона ещё и на трансферных рынках тоже подленькие хорьки, по работе с судьями они давно в этом замечены
    Глор ПСЖ
    Глор ПСЖ ответил alex1990for
    сегодня в 13:41
    alex1990for:
    проводишь опросы, кто и где уважает барселону? главное, ты не переставай ее уважать, без твоего уважения барсе будет туго)
    А как же, конечно провожу. Спросил у своих знакомых, болельщиков Баварии, Челси, Лацио и Аякса, которым нравилась тики-така Гвардиолы и которые Барселону считали топ-клубом в 2006-2015-х годах. Так вот сейчас ни один из них уже ей не симпатизирует, все возмущаются действиями руководства, а самой Барселоне желают поражений на поле.
    Что касается туго ли будет, то людей, не уважающих Барселону намного больше тех, кому этот клуб симпатичен, они как-то обойдутся и без мнения глоров.
    White Warrior
    White Warrior ответил alex1990for
    сегодня в 13:41
    alex1990for:
    ну так я и от барсы уже таких криков на каждом углу не слышу, все это было хорошо слышно во времена пепа (и не безосновательно), но не сейчас.
    При тут уже? Зачем тогда было гнать на Реал, когда теперь сами в мешок превратились? Земля ведь круглая, все может быть.
    alex1990for
    alex1990for ответил White Warrior
    сегодня в 13:37
    White Warrior:
    Так Реал никогда и не говорил о том, что у них одни воспитанники играют, никогда и не скрывали того, что много легионеров в клубе. Но в Барселоне другая ситуация, БЧК, одни воспитанники и прочая псевдопатриотическая хрень. А оно во как получилось.
    ну так я и от барсы уже таких криков на каждом углу не слышу, все это было хорошо слышно во времена пепа (и не безосновательно), но не сейчас.
    White Warrior
    White Warrior ответил alex1990for
    сегодня в 13:35
    alex1990for:
    ну у барсы не так давно эта беда началась, а сливота всегда на иностранцах выезжает)
    Так Реал никогда и не говорил о том, что у них одни воспитанники играют, никогда и не скрывали того, что много легионеров в клубе. Но в Барселоне другая ситуация, БЧК, одни воспитанники и прочая псевдопатриотическая хрень. А оно во как получилось.
    alex1990for
    alex1990for ответил вoлгoдoн
    сегодня в 13:32
    вoлгoдoн:
    Больше всего обидeлись глоры халoмадридского проекта почему-то)
    ну так барса их в таком состоянии ыпет, а с коутом что будет, представь)
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