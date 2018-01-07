Терапия для «Рубина»

«Рубин» застрял, забуксовал и пытается стряхнуть с себя ворох проблем. «Соккер.ру» опасается за судьбу казанского клуба и ждет его очищения от паразитов и балласта.

Когда-то было модным выражение «очищение пердивом», то есть первым дивизионом. Его якобы должен был пройти клуб, у которого накопилось много проблем, который застрял в развитии организационно, финансово, в спортивном плане. Такая команда должна отмучиться, вылететь из Премьер-Лиги, чтобы обновиться полноценно и вернуться заслуженно, с новыми людьми, голодной и свежей.

Сейчас ближе всех к этому статусу «Рубин». Казанский клуб настолько застрял в многочисленных проблемах, что кому-то просто захочется махнуть на это рукой, всех разогнать, все разрушить, чтобы потом заново отстроить. Иногда проще создать новое, чем заниматься ремонтом старого и вставлять костыли.

Кажется, осознал это и мудрый менеджер Курбан Бердыев, который долго возился с наследием прежнего президента Ильсура Метшина и безумной трансферной политики. А теперь все же махнул рукой и с зимы решил заставить клуб жить по-новому. Вторая часть сезона покажет, что из этого выйдет. Но первые жесты и посылы совершенно четкие.

Во-первых, «Рубин» перестал скрывать информацию, отмалчиваться, лгать. В клубе открыто и честно признают, что есть и были задержки зарплаты, что финансовые проблемы колоссальные, а долги просто безумные. Боссы клуба близки к тому, чтобы отказаться наконец-то от бюджетного финансирования и начать жить по средствам. Ведь современный «Рубин» до сих пор был, пожалуй, одной из наиболее неэффективных команд по соотношению затрат и добытых побед, очков, голов.

Во-вторых, в «Рубине» решились на открытую зачистку состава. Нет никакого смысла держать толпу легионеров на сумасшедших зарплатах, которые в футбол не играют, а занимаются если не саботажем, то очень плохим выполнением работы. Да и понимание, что с каждым днем контракты этих легионеров все глубже загоняют клуб в долговую яму, заставляет менеджеров «Рубина» судорожно искать варианты решения проблем.

Первый игровой шаг уже сделан. Зимний сбор казанцы начнут только с четырьмя легионерами из этой драгоценной россыпи. Причем, например, Наваса, Азмуна и Гекдениза уже даже сложно называть легионерами. Эти люди прикипели к России и их сложно обвинить в том, что занесло в Казань случайным ветром. А вот вся эта ватага бойцов, привезенных Метшиным под Хави Грасию, разбегается и разлетается. Точнее, должна это сделать.

Ведь опрометчивые боссы «Рубина» подписали серьезные контракты с ними, поэтому расторгать придется с боем, с потерями, если вдруг не найдутся покупатели. А как они найдутся, когда футболисты по большей части в «Рубине» занимались только тем, что обесценивали себя? И ладно там Бауэр, который был признан лучшим игроком казанцев в 2017 году. Он-то работал и заслужил интерес из той же Англии.

Но Лестьенн, Сонг, Рочина? А ведь их контракты действуют еще два с половиной года. Найди им клуб, который согласится тянуть их оклады и вообще купить их? Покупателям же нужно видеть товар, а тот в Казани потерял товарный вид и подпортился. Есть еще Янн М’Вила. Это француз, который помотался немало и осел в РФПЛ на более чем приличной зарплате. Назвать его игру соответствующей язык не повернется. Но на поле он выходил более-менее регулярно, поэтому какой-нибудь французский или средний английский клуб по старой памяти захочет подписать Янна. Или взять в аренду.

«Рубин» уже сдал на время в другие клубы приличную кучку из той толпы иностранцев, что прикатила на заработки в Казань. Вообще, жизнь отечественных эффективных менеджеров ничему не учит. Есть ли в истории российского футбола относительно свежие примеры, которые привели к успеху, когда клуб бахнул в одну трансферную кампанию огромные деньги, накупил иностранцев под иностранного же тренера сомнительного качества? Можете вспомнить?

Но наступать на старые грабли – давняя забава. Причем речь идет об управленце с огромным стажем, ведь мы говорим про мэра Казани, который, впрочем, много чего наобещал болельщикам «Рубина» и покинул пост президента клуба после прошлого сезона. Такие вот управленцы приходят и уходят, ничего не теряя. А казанцы поставлены под большой удар и под близкую необходимость «очищения пердивом» и шоковой терапией. При этом президент Татарстана Рустэм Минниханов по-прежнему ждет от «Рубина» каких-то выдающихся результатов, если верить его словам.

Впрочем, неизвестно, что он будет считать выдающимся. Пока что казанцы 11-е в чемпионате страны с 23 очками и всего шестью победами, с очень невыразительной и малорезультативной игрой, а также с огромными трудностями в организационном, административном и финансовом плане. «Мы, ребята, вас завели в тупик, а теперь давайте-ка, сделайте нам красиво! Перед избирателями нужно же блистать!» - так и слышится между строк.

Между тем, у «Рубина» только по зарплатам и кредитам более 700 миллионов рублей долга. Еще более миллиарда казанцы задолжали за трансферы. Те самые трансферы, большая часть которых осуществлялась бездумным прежним руководством «Рубина» во главе с нынешним мэром Казани. Теперь приходится разгребать, судиться, договариваться. Процесс муторный, угнетающий и точно не способствующий улучшению результатов. Когда головы забиты другим, самим выживанием, сложно делать хорошую мину и с улыбкой производить феерию.

Странны обвинения во всех бедах Курбана Бердыева. Словно это он привел команду к беспросветному тлену. Опытный специалист, конечно, имеет скелеты в шкафу, но бомба была заложена под «Рубин» не им и не в нынешнем сезоне. Вряд ли можно сказать, что команда на последнем издыхании, однако проблем накоплено слишком много, чтобы выбраться из них без потерь.

Пусть «Рубин» не собирает огромное количество болельщиков, однако в нынешнем сезоне помереть клубу не дадут. Это важный социальный проект, с именем. Плюс впереди выборы, чемпионат мира по футболу, так что делать какие-то резонансные жертвоприношения никто не станет, чтобы не получить имиджевые потери. У боссов «Рубина» и Бердыева есть время до лета, наверное, чтобы сделать клуб жизнеспособным.

Применяемая ранее модель существования несовместима с жизнью в нынешних экономических условиях и в том положении, куда окунулся «Рубин». Попытка начать все с чистого листа с нового года похвальна. Если повезет, ситуация с легионерами рассосется быстро, их удастся распродать, распихать по арендам, снизить удушающий пресс невыносимых зарплат, реструктурировать бешеные долги.

А пока «Рубину» нужно продержаться. Чтобы потом уже думать о возрождении амбиций на основе новой, сдержанной и грамотно продуманной модели не больного булимией популиста, а разбирающегося в футбольном (не «распильном») бизнесе специалиста. Если такие у нас, конечно, еще остались. А очищение должно быть пройдено, но не хочется, чтобы первым дивизионом. Оттуда не все возвращались.