Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити Фонбет 1.13 8.5 17.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас Фонбет 1.33 5.1 8.3
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.2 3.45 2.2
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции5
23:05
«Ливерпуль», МЮ и «Манчестер Сити» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Англии21
22:36
«Челси» нацелился на игрока «Ромы»17
21:42
«Манчестер Сити» сделал новое предложение по Санчесу19
20:30
Агент: «Помимо „Спартака“, Нуху интересуются и другие российские клубы»204
07:53
Хави: «Эпоха Неймара грядёт, но через 3-4 года наступит время Мбаппе»2
07:11
Джеррард: «Как фанат „Ливерпуля“, я всё ещё пытаюсь переварить уход Коутиньо»0
06:51
Рибери: «Удивительно, насколько хорошо я могу играть, когда здоров»0
06:36
Зидан: «То, чего я добился в „Реале“ как игрок, меня не защитит»0
06:00
Коутиньо: «„Барселона“ – моя мечта, но „Ливерпуль“ навсегда останется в моём сердце»1
05:30
Ходжсон: «Я очень хороший футбольный тренер»5
04:58
Федерация футбола Чили подтвердила назначение нового главного тренера сборной0
04:34
Гюндоган: «У „Сити“ есть шансы взять все четыре титула. Это наша цель»3
04:15
«Сельта» контактирует с игроком «Барселоны» Рафиньей1
03:51
Пять клубов АПЛ поборются за вингера «Порту»2
03:36
В случае ухода из «Реала» Роналду предпочёл бы перейти в «Челси»9
02:59
Форвард «Лидса» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в игрока «Ньюпорта»1
02:34
Селихов: «Никуда Зе Луиш не уйдёт, он нам нужен, и я его не отпущу!»11
02:24
Женщин в Саудовской Аравии на этой неделе впервые допустят на футбольные стадионы7
01:57
Сафонов: «Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдёт в „Зенит“, а не в „Спартак“»14
01:41
Состав ЦСКА может пополнить 19-летний опорник из Хорватии13
01:22
Бомбардиры «Реала» обновили антирекорд клуба в чемпионате Испании7
00:58
Гетце: «Штегер поведет нас за собой во второй части сезона»0
00:43
«Астана» согласилась продать Твумаси в «Бурсаспор»1
00:39
Жардим не исключил трансфер Лемара в «Ливерпуль»0

Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

вчера, 20:30

Блогер «Соккер.ру» Red_Toni рассуждает о возможностях атакующей четверки «Спартака».

Чтобы скрупулезнее оценить работу игроков на поле, также будем обращаться к показателю SH90 - (количество ударов за 90 минут), G90 - (количество голов за 90 минут), xG90 - (ожидаемое количество голов за 90 минут) и A90 - (количество передач ведущих к голу за 90 минут). Показатели будем брать с сайта - understat.com.

 Адриано

Давайте, прежде всего, поговорим о ветеране «Спартака». Луис Адриано - самый опытный в Лиге чемпионов, самый опытный в завоевании титулов и трофеев и один из тех, кто всегда решает исход матча в пользу «Спартака», несмотря на свой возраст. Своеобразный вариант «Фарфана» для «Спартака», только на 3 года моложе. Также Луис за 17 появлений в РФПЛ забил в этом сезоне 7 мячей и отдал 6 голевых передач (дальше будет статистика только по играм в РФПЛ).

Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

Как можно увидеть, показатели для 30-летнего игрока достаточно хороши, за 2.37 удара по воротам за 90 минут у него 0.37 гола за 90 минут и количество передач ведущих к голу за 90 минут составляет 0,25.

Мельгарехо

Лоренцо, которого покупали как хорошего нападающего из «Кубани», пришёл к основному резерву. Конечно, прежде всего, нужно понимать, что Мельгарехо не похож на типичного, цепкого центрфорварда большого клуба. Он может сыграть как на фланге, так и левого защитника. Однако главное в нём, так же как и у Луиса Адриано он может в нужный момент проявить себя и либо забить гол (в подходящий момент в матче с «Севильей»), либо разогнать перспективную атаку до голевой (как в матче с ЦСКА). При этом он забил только 2 гола и отдал 3 голевые передачи, что меньше чем у Адриано.

Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

Поэтому показатели Лоренцо, поскольку он не всегда играет на своей основной позиции, относительны - 0.33 гола за 90 минут при показателе ударов по воротам за 90 минут равному 2.54.

Зе Луиш

Самая противоречивая фигура нынешнего «Спартака». Спросите почему? Да потому что по игре он мало чем выделяется, а большинство болельщиков «Спартака» и вовсе понимают, что Зе Луиш - хороший игрок, но плохой форвард. Можно перечислить много моментов, которые он упустил, а также сколько благодаря этому «Спартак» потерял очков, но Зе Луиш не Бензема, есть Промес и другие лидеры, а также «чемпионское похмелье».

Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

При этом у Зе Луиша 2 гола и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше РФПЛ. А также его показатели составляют 0,35 гола за 90 минут при ожидаемых 0,38 за 90 минут, при количестве ударов 3,36 за 90 минут. Однако показатель передач на гол за 90 минут впечатляет, целых 0,32 - это больше чем у любого из атакующей четвёрки.

Промес

Считаю, что Промес недооценён. 22.5 миллиона? Простой вингер с хорошим ударом? Это нечто большее как и для болельщиков, так и для игроков «Спартака». Что осталось Промесу в РФПЛ, так это хорошее выступление в еврокубках, чтобы потом можно было перейти в клуб получше, в АПЛ или в другую лигу. Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?Его показатели намного лучше чем у Зе Луиша. При количестве ударов за 90 минут равному 3.25, только передачи под гол меньше, чем у Зе Луиша. В остальном Промес намного больше стоит Зе Луиша и при этом прогрессирует.

Выводы:

По поводу Мельгарехо и Адриано всё понятно. Это железный игрок резерва и «стальной» Дредноут-ветеран, которого хорошо бы иметь в таком легендарном клубе. Насчёт Зе Луиша и Промеса нужно копать глубже. Статистически Промес лучше и по матчам это также видно. К тому же он не собирается покидать «Спартак» до следующего лета, а к нему в помощь можно раскрыть Мельгарехо и подключить молодёжку. Так что правильнее было бы продать Зе Луиша сейчас и найти ему русскую замену. Причём желательно из своей молодёжки, из которой вышло много талантливых, а не для того чтобы их раскрывать в условных арендах в «Ростове» или «Урале». Кроме того, на фоне покупки различных иностранных защитников, ещё один игрок с русским паспортом не помешает. Но, зная трансферную активность боссов «Спартака», такие как летняя трансферная кампания и потерянный Заболотный и, возможно, Марков, то хороших нападающих или игроков с русским паспортом вряд ли дождёшься. И таким образом, как было бы не обидно, только Евгений Ленорович будет считаться лучшим, продающим и покупающим игроков среди русских боссов...

Поделиться
Другие материалы по теме
Работа на качество. Задачи «Краснодара» на 2018
Вчера, 22:30Вадим Багров в блоге Магический шар3
Московское «Динамо» завтра выйдет из отпуска
Вчера, 21:50 4
Печальные факты о трансферах в РФПЛ
Вчера, 20:27Finn32 в блоге Футбол и деньги10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ
Вчера, 18:10 48
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг
Вчера, 13:12 123
Чемпионский фарт «Локо». Миф или реальность
Вчера, 12:00Александр Чистяков в блоге Цифровое измерение8
Обсудить
Все комментарии
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 07:27
Все уровня 7-0, не выше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100