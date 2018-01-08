Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

Блогер «Соккер.ру» Red_Toni рассуждает о возможностях атакующей четверки «Спартака».

Чтобы скрупулезнее оценить работу игроков на поле, также будем обращаться к показателю SH90 - (количество ударов за 90 минут), G90 - (количество голов за 90 минут), xG90 - (ожидаемое количество голов за 90 минут) и A90 - (количество передач ведущих к голу за 90 минут). Показатели будем брать с сайта - understat.com.

Адриано

Давайте, прежде всего, поговорим о ветеране «Спартака». Луис Адриано - самый опытный в Лиге чемпионов, самый опытный в завоевании титулов и трофеев и один из тех, кто всегда решает исход матча в пользу «Спартака», несмотря на свой возраст. Своеобразный вариант «Фарфана» для «Спартака», только на 3 года моложе. Также Луис за 17 появлений в РФПЛ забил в этом сезоне 7 мячей и отдал 6 голевых передач (дальше будет статистика только по играм в РФПЛ).

Как можно увидеть, показатели для 30-летнего игрока достаточно хороши, за 2.37 удара по воротам за 90 минут у него 0.37 гола за 90 минут и количество передач ведущих к голу за 90 минут составляет 0,25.

Мельгарехо

Лоренцо, которого покупали как хорошего нападающего из «Кубани», пришёл к основному резерву. Конечно, прежде всего, нужно понимать, что Мельгарехо не похож на типичного, цепкого центрфорварда большого клуба. Он может сыграть как на фланге, так и левого защитника. Однако главное в нём, так же как и у Луиса Адриано он может в нужный момент проявить себя и либо забить гол (в подходящий момент в матче с «Севильей»), либо разогнать перспективную атаку до голевой (как в матче с ЦСКА). При этом он забил только 2 гола и отдал 3 голевые передачи, что меньше чем у Адриано.

Поэтому показатели Лоренцо, поскольку он не всегда играет на своей основной позиции, относительны - 0.33 гола за 90 минут при показателе ударов по воротам за 90 минут равному 2.54.

Зе Луиш

Самая противоречивая фигура нынешнего «Спартака». Спросите почему? Да потому что по игре он мало чем выделяется, а большинство болельщиков «Спартака» и вовсе понимают, что Зе Луиш - хороший игрок, но плохой форвард. Можно перечислить много моментов, которые он упустил, а также сколько благодаря этому «Спартак» потерял очков, но Зе Луиш не Бензема, есть Промес и другие лидеры, а также «чемпионское похмелье».

При этом у Зе Луиша 2 гола и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше РФПЛ. А также его показатели составляют 0,35 гола за 90 минут при ожидаемых 0,38 за 90 минут, при количестве ударов 3,36 за 90 минут. Однако показатель передач на гол за 90 минут впечатляет, целых 0,32 - это больше чем у любого из атакующей четвёрки.

Промес

Считаю, что Промес недооценён. 22.5 миллиона? Простой вингер с хорошим ударом? Это нечто большее как и для болельщиков, так и для игроков «Спартака». Что осталось Промесу в РФПЛ, так это хорошее выступление в еврокубках, чтобы потом можно было перейти в клуб получше, в АПЛ или в другую лигу. Его показатели намного лучше чем у Зе Луиша. При количестве ударов за 90 минут равному 3.25, только передачи под гол меньше, чем у Зе Луиша. В остальном Промес намного больше стоит Зе Луиша и при этом прогрессирует.

Выводы:

По поводу Мельгарехо и Адриано всё понятно. Это железный игрок резерва и «стальной» Дредноут-ветеран, которого хорошо бы иметь в таком легендарном клубе. Насчёт Зе Луиша и Промеса нужно копать глубже. Статистически Промес лучше и по матчам это также видно. К тому же он не собирается покидать «Спартак» до следующего лета, а к нему в помощь можно раскрыть Мельгарехо и подключить молодёжку. Так что правильнее было бы продать Зе Луиша сейчас и найти ему русскую замену. Причём желательно из своей молодёжки, из которой вышло много талантливых, а не для того чтобы их раскрывать в условных арендах в «Ростове» или «Урале». Кроме того, на фоне покупки различных иностранных защитников, ещё один игрок с русским паспортом не помешает. Но, зная трансферную активность боссов «Спартака», такие как летняя трансферная кампания и потерянный Заболотный и, возможно, Марков, то хороших нападающих или игроков с русским паспортом вряд ли дождёшься. И таким образом, как было бы не обидно, только Евгений Ленорович будет считаться лучшим, продающим и покупающим игроков среди русских боссов...