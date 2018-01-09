Роналду дешевле Канте. И это правильно!

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити Фонбет 1.1 9.75 20.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас Фонбет 1.28 5.5 9.5
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.6 3.55 2
  • Главные новости
  • Все новости
20:07
В «Интере» опровергли слухи о продаже Икарди в «Реал»2
19:36
«Сток Сити» усилился игроком «Рубина»9
18:25
Брат Романа Еременко находится на просмотре в «Спартаке»39
17:59
Обамеянг переходит в «Гуанчжоу Эвергранд»29
16:14
ЦСКА нашел нового спонсора195
20:23
«Кубань» сыграет с «Карабахом» на первом сборе в Турции0
20:15
Бауэр попрощался с «Рубином» на русском языке1
19:45
Азар готов помочь «Челси» в матче с «Арсеналом»0
19:28
«Севилья» подписала защитника «Коринтианса»0
19:23
«Интер» не может договориться об аренде Рамиреса5
19:03
Бубнов: «Не уверен, что Вериссимо сильнее нынешних защитников „Спартака“»5
18:53
Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»12
18:51
Баркли пропустит игру с «Арсеналом»1
18:44
Миши Батшуайи согласился на переход в «Севилью»1
18:40
Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»16
18:39
Санчес с «Арсеналом» готовится к игре с «Челси»3
18:15
Сын Хаджи сменил «Фиорентину» на «Вииторул»0
18:05
Тарасов женился в третий раз36
17:56
Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»23
17:52
Андре Гомеш попросил Вальверде отпустить его5
17:49
Коулмэн назвал основные причины неудач «Сандерленда»0
17:38
Агент Кришито: «Никаких шагов для продления контракта „Зенит“ пока не предпринимал»14
17:34
Экс-защитник «Спартака» Маурисио покидает «Лацио»4
17:32
Стало известно имя нового главного тренера «Ордабасы»3
17:25
Коллимор: «Хотел бы видеть в „Ливерпуле“ Мареза, а не Лемара»2

Роналду дешевле Канте. И это правильно!

сегодня, 10:02

Подписание Криштиану – слишком дорогое удовольствие. «Соккер.ру» разбирается, почему звезду отбросили в рейтинге самых дорогостоящих футболистов топ-5.

Роналду – 49-й игрок топ-5 по цене

Не первый год исследовательский центр CIES Football Observatory публикует сотню самых дорогостоящих игроков ведущих лиг. В список включают звезд и формируют цену трансфера, отталкиваясь от различных факторов. От возраста и позиции до международного опыта и срока контрактов. Разумеется, ни одна оценка не будет истиной в последней инстанции, но рейтинг любопытный.  

И понятно, почему Неймар оказался первым в списке. «Реал» хоть завтра отдаст за него 213 миллионов евро. Да и самые богатые клубы АПЛ подумают, если предложить им бразильца. А Месси стоит целых 202.2 млн евро по оценкам, поскольку у него большой контракт, он немного моложе Роналду. И при этом стиль игры аргентинца не завязан на физике.

Кейн, Мбаппе и Алли в пятерке, что логично – покупатели или нашлись, или найдутся. Высокие места бельгийцев Де Брюйне и Лукаку, а также французов Гризманна и Погба тоже легко объяснить. В новых обстоятельствах 147.5 млн евро за Поля – вчерашние 100 млн евро, которые МЮ уже заплатил. Поэтому в десятке все правильно. Дальше тоже в основном идут молодые люди – Сане, Стерлинг, Рэшфорд, Жезус, их рыночная стоимость увеличивается благодаря перспективам и возрасту.

Суарес, Салах, Коутиньо, Азар, Икарди, Инсинье – все они дороже, чем Роналду. Умтити – оцененный выше всех защитник, тоже стоит больше, согласно рейтингу, как и вратарь тер Штеген. Но чему здесь удивляться? Покупка Роналду несет в себе как плюсы, так и минусы. А за того же Канте добрый десяток клубов – начиная с самого «Реала», смог бы выложить 87 млн евро, не думая дважды. Конечно, в списке есть спорные позиции, вроде Вейналдума, но 49-е место Роналду не кажется необдуманным.

Криштиану не может стоить много

Почему невероятные деньги платят за юных игроков, еще можно как-то объяснить – побеждают конкурентов в споре за потенциальную выгоду. И при этом надеются, что игрок будет приносить пользу много лет, зарабатывая для клуба деньги. Из Роналду «Реал» выжал все, что мог, даже больше. Теперь нападающий даже шампунь от перхоти не рекламирует – старика поменяли на молодого блондина.

Да и вообще, какому клубу остро нужен Роналду? Может, «Ювентусу»? Нет, не в их стиле подписания, пусть в Серии А можно играть до сорока лет. «Баварии»? Они лучше купят трех тренеров и десять новичков вместо одного Криштиану с его зарплатами и претензиями на уникальность. Клубы в Англии понимают, что покупка Роналду – финансово спорная сделка, если заплатить 100 млн евро, выдать еще миллионов 300 зарплатой, отчислить часть от маркетинговых прав и выдавать бонусы. Роналду дорого обойдется для любого клуба.

Фактически в Европе на него сейчас претендуют две команды. «Челси», поскольку Абрамович может считать, что клубу не хватает яркой звезды, да и Азар с Куртуа могут мечтать о «Реале», что упростит переговоры. Но даже для ПСЖ Криштиану является вариантом, только если Неймар уходит. А так тройка Кавани, Мбаппе и бразильца ничем не хуже, чем любая комбинация двоих из этого списка и Роналду. Без Криштиану ПСЖ может решать поставленные руководством задачи. А с ним надо много потратить и получить еще одного Златана. То есть игрока, который ЛЧ сам не выиграет, а влиять на команду будет очевидно.

Роналду скоро 33 года, он стареет

Как и Месси, Криштиану требует особого отношения. Легко представить, что он начал хандрить после подписания нового контракта Лионеля с «Барселоной». Парень с Мадейры отыгрался по «Золотым мячам» - счет стал 5:5, и на своих счетах португалец хочет видеть те же деньги, что на счетах Лионеля. Даже тот факт, что в целом Роналду зарабатывает больше, его не остановит.

Также снижению адекватной рыночной цены футболиста, которому 5 февраля стукнет 33 года, способствовали победы «Реала» в Лиге чемпионов. Сейчас Роналду ближе к переезду из Мадрида, к поискам нового вызова, чем был раньше. Успехи «Барселоны» в Ла Лиге тоже скажутся, Роналду не хочет завершать карьеру не чемпионом, и тут на горизонте оказывается ПСЖ.

Не исключено, что летом – особенно если «Реал» провалит сезон, а Перес заменит Зидана, Криштиану подумает над предложением Парижа, причем поставит испанцам ультиматум о цене. 100 млн евро – деньги, за который ПСЖ подпишет Роналду, причем не исключено, что параллельно заключат договоренность о продаже Неймара в обратном направлении через год. А до этого бразилец станет еще одним футболистом, что играл и с Месси, и с Роналду.

Но разница между этой двойкой существует. Криштиану не показывает желания пахать на команду. Наоборот, при Зидане стал ближе к позиции форварда и работает максимально эгоистично. Не каждый клуб и редкий тренер пожертвует налаженной иерархией, если взамен получит человека, который нанес 84 удара в Ла Лиге и смог забить всего 4 гола. Даже у Бэйла в два раза меньше игровых минут, всего 18 ударов, но тоже 4 гола. Роналду с каждым разом будет все труднее возвращаться. Рыночная цена такого футболиста – 80.4 млн евро, причем уже с учетом наценки за статус.

Конечно, в реальной жизни он уйдет за 100 млн евро в ПСЖ – если уйдет, но по 20 миллионов заплатят за каждый «Золотой мяч», то есть за прошлое, а не за будущее, ведь у Роналду осталось мало сильных лет в футболе самого высокого уровня, даже если он считает иначе. Тотти дожил до сорока лет в качестве игрока, поскольку сидел на скамейке. Вы представляете себе Роналду на лавке? Его даже заменить по ходу матча без скандала непросто, поэтому у этого товара есть срок годности. И раз так, то защитники и сильные центральные хавбеки и должны стоить дороже.

Не говоря о принцах вроде МбаппеЕсли у большого клуба есть возможности и деньги, то они скорее подпишут Неймара, Килиана или Лионеля, чем пойдут за Криштиану. И всем очевидно, почему так. Тридцать три года для игрока, чья игра завязана на резкости и скорости – возраст, когда неприлично стоить больше, чем молодые. Так что 80 млн евро с учетом, сколько надо заплатить за переход самому Роналду бонусами и зарплатой – адекватная сумма.

Поделиться
Другие материалы по теме
Азар готов помочь «Челси» в матче с «Арсеналом»
Сегодня, 19:45 0
Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»
Сегодня, 18:53 12
Санчес с «Арсеналом» готовится к игре с «Челси»
Сегодня, 18:39 3
Бывший защитник «Уигана» умер от лейкемии в возрасте 29 лет
Сегодня, 16:40
«Арсенал» оштрафует Айвоби за посещение ночного клуба перед матчем
Сегодня, 13:43 2
Не хуже Погба. Хавбек для больших клубов
Сегодня, 12:37Neomorph в блоге Футбольный Скаут8
Обсудить
Все комментарии
Сергей Фролков 1
Сергей Фролков 1 ответил Олег Гусов
сегодня в 19:06
Только почему-то во всех ответственных матчах вывозил кто угодно но не он.Да бесспорно он феноменальный форвард но вся команда работала на его голы а этот год доказательство того что когда команда не вывозит все на лицо.
Roman73
Roman73
сегодня в 18:22
У Рональду три дороги:
Достойная в США.
Позорная в Китай.
Правильная домой, в Португалию.
И нянчить внуков, нянчить внуков, нянчить внуков...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 14:54
Мне кажется, что единственный шанс Роналду снова взобраться на вершину, с которой его сейчас активно сбрасывают, есть за что, это резко попытаться стать более командным игроком. Сейчас он психологически зациклен на голах, мне кажется. Из-за этого огромное количество ударов из неудобных позиций. Командный игрок, я подразумеваю, это тот, кто-то каждый момент фильтрует объективно - лучше бахнуть по воротам или отдать пас. В 90% ситуаций, когда Роналду сейчас бьет, лучше отдать пас. Тогда и моменты пойдут, и комбинации. Удар и пас у него по-прежнему на высшем уровне, просто сложно забивать из неудобных позиций.

Болельщик Реала.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 14:29
Величайщий футболист в Истории за четыре последних сезона взял :
-3 раза Кубок ЛЧ ,
- Чемпионат Европы
- три заслуженных Золотых Мяча....................... Всё перечислять бессмыслено
У кого -то явно хреново с памятью ! А может и с психикой !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:33
Просто тащусь от того, что Кристи всё ниже и ниже во всех рейтингах. Китай на подходе...
Germann
Germann
сегодня в 12:15
А если например - в Милан...?
Т34
Т34 ответил Don trambon
сегодня в 12:02
Don trambon:
странно что ты тут спартак упомянул.
Кому что, а тебе, как и всем коням, везде Спартак мерещится. Вы прямо без него жить спокойно не можете. Вот что популярность Спартака с людьми делает! Я тебе сочувствую.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 12:02
Даже такой Рон уделал Месси )) Ну старше и старше, это не плохо, всех рано или поздно ждет футбольная старость.
амурец
амурец
сегодня в 11:53
ну насчёт того, что если у клуба есть деньги, то они скорее подпишут Неймара, Килиана вместо Роналду я ещё соглашусь, но Лионеля который уже сдулся? просто смешно
Don trambon
Don trambon ответил Т34
сегодня в 11:45
Т34:
Как пузырь не надувай, он все равно, рано или поздно, сдуется.
странно что ты тут спартак упомянул.
starche
starche ответил MALOVAR
сегодня в 11:18
MALOVAR:
Китайцы 300 выложат
Вряд ли.
starche
starche
сегодня в 11:17
Старушке пора готовиться к пенсии.
Ali barca
Ali barca
сегодня в 11:12
Раньше я бы поспорил но сейчас смотрю на него уже половина Ла лиги позади он до сих пор буксует.Продайте его нам
Т34
Т34
сегодня в 10:45
Как пузырь не надувай, он все равно, рано или поздно, сдуется.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:42
Китайцы 300 выложат
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 10:23
Элексир молодости еще не изобрели! Кажись с физикой переусердствовал от того и быстро сдает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100