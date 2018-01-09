Роналду дешевле Канте. И это правильно!

Подписание Криштиану – слишком дорогое удовольствие. «Соккер.ру» разбирается, почему звезду отбросили в рейтинге самых дорогостоящих футболистов топ-5.

Роналду – 49-й игрок топ-5 по цене

Не первый год исследовательский центр CIES Football Observatory публикует сотню самых дорогостоящих игроков ведущих лиг. В список включают звезд и формируют цену трансфера, отталкиваясь от различных факторов. От возраста и позиции до международного опыта и срока контрактов. Разумеется, ни одна оценка не будет истиной в последней инстанции, но рейтинг любопытный.

И понятно, почему Неймар оказался первым в списке. «Реал» хоть завтра отдаст за него 213 миллионов евро. Да и самые богатые клубы АПЛ подумают, если предложить им бразильца. А Месси стоит целых 202.2 млн евро по оценкам, поскольку у него большой контракт, он немного моложе Роналду. И при этом стиль игры аргентинца не завязан на физике.

Кейн, Мбаппе и Алли в пятерке, что логично – покупатели или нашлись, или найдутся. Высокие места бельгийцев Де Брюйне и Лукаку, а также французов Гризманна и Погба тоже легко объяснить. В новых обстоятельствах 147.5 млн евро за Поля – вчерашние 100 млн евро, которые МЮ уже заплатил. Поэтому в десятке все правильно. Дальше тоже в основном идут молодые люди – Сане, Стерлинг, Рэшфорд, Жезус, их рыночная стоимость увеличивается благодаря перспективам и возрасту.

Суарес, Салах, Коутиньо, Азар, Икарди, Инсинье – все они дороже, чем Роналду. Умтити – оцененный выше всех защитник, тоже стоит больше, согласно рейтингу, как и вратарь тер Штеген. Но чему здесь удивляться? Покупка Роналду несет в себе как плюсы, так и минусы. А за того же Канте добрый десяток клубов – начиная с самого «Реала», смог бы выложить 87 млн евро, не думая дважды. Конечно, в списке есть спорные позиции, вроде Вейналдума, но 49-е место Роналду не кажется необдуманным.

Криштиану не может стоить много

Почему невероятные деньги платят за юных игроков, еще можно как-то объяснить – побеждают конкурентов в споре за потенциальную выгоду. И при этом надеются, что игрок будет приносить пользу много лет, зарабатывая для клуба деньги. Из Роналду «Реал» выжал все, что мог, даже больше. Теперь нападающий даже шампунь от перхоти не рекламирует – старика поменяли на молодого блондина.

Да и вообще, какому клубу остро нужен Роналду? Может, «Ювентусу»? Нет, не в их стиле подписания, пусть в Серии А можно играть до сорока лет. «Баварии»? Они лучше купят трех тренеров и десять новичков вместо одного Криштиану с его зарплатами и претензиями на уникальность. Клубы в Англии понимают, что покупка Роналду – финансово спорная сделка, если заплатить 100 млн евро, выдать еще миллионов 300 зарплатой, отчислить часть от маркетинговых прав и выдавать бонусы. Роналду дорого обойдется для любого клуба.

Фактически в Европе на него сейчас претендуют две команды. «Челси», поскольку Абрамович может считать, что клубу не хватает яркой звезды, да и Азар с Куртуа могут мечтать о «Реале», что упростит переговоры. Но даже для ПСЖ Криштиану является вариантом, только если Неймар уходит. А так тройка Кавани, Мбаппе и бразильца ничем не хуже, чем любая комбинация двоих из этого списка и Роналду. Без Криштиану ПСЖ может решать поставленные руководством задачи. А с ним надо много потратить и получить еще одного Златана. То есть игрока, который ЛЧ сам не выиграет, а влиять на команду будет очевидно.

Роналду скоро 33 года, он стареет

Как и Месси, Криштиану требует особого отношения. Легко представить, что он начал хандрить после подписания нового контракта Лионеля с «Барселоной». Парень с Мадейры отыгрался по «Золотым мячам» - счет стал 5:5, и на своих счетах португалец хочет видеть те же деньги, что на счетах Лионеля. Даже тот факт, что в целом Роналду зарабатывает больше, его не остановит.

Также снижению адекватной рыночной цены футболиста, которому 5 февраля стукнет 33 года, способствовали победы «Реала» в Лиге чемпионов. Сейчас Роналду ближе к переезду из Мадрида, к поискам нового вызова, чем был раньше. Успехи «Барселоны» в Ла Лиге тоже скажутся, Роналду не хочет завершать карьеру не чемпионом, и тут на горизонте оказывается ПСЖ.

Не исключено, что летом – особенно если «Реал» провалит сезон, а Перес заменит Зидана, Криштиану подумает над предложением Парижа, причем поставит испанцам ультиматум о цене. 100 млн евро – деньги, за который ПСЖ подпишет Роналду, причем не исключено, что параллельно заключат договоренность о продаже Неймара в обратном направлении через год. А до этого бразилец станет еще одним футболистом, что играл и с Месси, и с Роналду.

Но разница между этой двойкой существует. Криштиану не показывает желания пахать на команду. Наоборот, при Зидане стал ближе к позиции форварда и работает максимально эгоистично. Не каждый клуб и редкий тренер пожертвует налаженной иерархией, если взамен получит человека, который нанес 84 удара в Ла Лиге и смог забить всего 4 гола. Даже у Бэйла в два раза меньше игровых минут, всего 18 ударов, но тоже 4 гола. Роналду с каждым разом будет все труднее возвращаться. Рыночная цена такого футболиста – 80.4 млн евро, причем уже с учетом наценки за статус.

Конечно, в реальной жизни он уйдет за 100 млн евро в ПСЖ – если уйдет, но по 20 миллионов заплатят за каждый «Золотой мяч», то есть за прошлое, а не за будущее, ведь у Роналду осталось мало сильных лет в футболе самого высокого уровня, даже если он считает иначе. Тотти дожил до сорока лет в качестве игрока, поскольку сидел на скамейке. Вы представляете себе Роналду на лавке? Его даже заменить по ходу матча без скандала непросто, поэтому у этого товара есть срок годности. И раз так, то защитники и сильные центральные хавбеки и должны стоить дороже.

Не говоря о принцах вроде Мбаппе. Если у большого клуба есть возможности и деньги, то они скорее подпишут Неймара, Килиана или Лионеля, чем пойдут за Криштиану. И всем очевидно, почему так. Тридцать три года для игрока, чья игра завязана на резкости и скорости – возраст, когда неприлично стоить больше, чем молодые. Так что 80 млн евро с учетом, сколько надо заплатить за переход самому Роналду бонусами и зарплатой – адекватная сумма.